CSU Rudelzhausen will Robert Forster ins Bürgermeister-Rennen schicken

Geht es nach der CSU Rudelzhausen, ist die Nachfolge von Noch-Bürgermeister Konrad Schickaneder geklärt: Robert Forster bringt sich als Kandidat in Stellung.

„Es ist an der Zeit, aufzuhören“: Dieser Satz stammt von Rudelzhausens Bürgermeister Konrad Schickaneder, der bei der kommenden Wahl nach 18 Amtsjahren nicht mehr antreten will. Innerhalb seiner CSU hat man sich laut Schickaneder nun auf einen Nachfolger geeinigt: Robert Forster aus dem Ortsteil Tegernbach soll das politische Erbe antreten.

Der 35-jährige Polizist rückte 2016 in den Gemeinderat nach und ist laut Schickaneder der „richtige Mann“ für das Bürgermeisteramt. Offiziell will ihn die CSU am 25. November präsentieren.

afo

