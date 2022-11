Bürgerversammlung Rudelzhausen: Kindergarten sorgt für Kopfzerbrechen - Frust wegen Parksituation

Aufschlussreich: Die Zuhörer im Gasthaus Festner-Busch bekamen einen 31-seitigen Bericht ausgehändigt, den der Rudelzhausener Rathauschef dann im Detail erläuterte. © Hellerbrand

Kinderbetreuung, Freibad, PV-Anlagen und Parken: In der Rudelzhausener Bürgerversammlung kamen jetzt einige drängende Themen zur Sprache.

Rudelzhausen – Premiere hatte Rudelzhausens Bürgermeister Michael Krumbucher am Dienstagabend im Gasthaus Festner-Busch: Dort hielt er seine erste Bürgerversammlung ab. Zweieinhalb Jahre nach der Wahl, aufgrund mehrerer Pandemieauflagen immer wieder verschoben, sei es nun wieder möglich, die Bürger im Wirtshaus zu informieren, so der Ortschef, was bis dato nur über die Gemeinde-Info oder in Einzelgesprächen erfolgt war.

Ob dieser Zusammenkunft noch weitere in Tegernbach oder Hebrontshausen folgen, werde man im Ratsgremium diskutieren, sagte Krumbucher. Beim Blick in die Gesichter der rund 50 Besucher sah der Bürgermeister alle Gemeindeteile vertreten. Deshalb seine Mutmaßung: Vielleicht reicht ja auch die Information bei der Adventszusammenkunft der Tegernbacher Senioren als weiterer Termin aus.

Unbekanntes Terrain: Für Michael Krumbucher war die Versammlung eine Premiere. © Hellerbrand

Überaus aufschlussreich erwies sich der 31-seitige Bericht mit Fakten, Zahlen und Statistiken, den jeder Besucher bekam. Die passenden Erläuterungen gab es vom Gemeindeoberhaupt – etwa zur Situation der beiden Kindergärten. Der gemeindliche Kindergarten „Bunte Welt“ konnte diesen Juli 50-jähriges Bestehen feiern. Der Kindergarten St. Wolfgang in kirchlicher Hand steht am Scheideweg: Erweiterung ja oder nein? Denn die Kosten für die Renovierung des Gebäudes sowie den Anbau für weitere Gruppenräume, darunter auch die dringend benötigten Krippenplätze, seien auf sechs Millionen Euro veranschlagt, schilderte Krumbucher das Dilemma, vor dem die Kirchenverwaltung stehe. Gespräche mit dem Bistum würden laufen, Vertreter hätten sich im September vor Ort informiert. Wie es weitergeht, sei offen: „Der Ball liegt momentan bei der Kirche.“

Tegernbacher Bad öffnet 2023 wieder

Anders beim Freibad in Tegernbach, wo im April die Sanierung in Höhe von 2,15 Millionen Euro angelaufen ist. Mit rund 24 Prozent an Zuschüssen vom Freistaat für das große Becken sowie das Technikgebäude könne man rechnen, allerdings gebe es keine Gelder für Gewerke wie das Kleinkindbecken, erklärte Krumbucher: „Weil das eben mehr was zum Planschen ist.“ Die gute Nachricht: Ab dem kommenden Jahr werde der Freibadbetrieb wieder möglich sein. Ein konkretes Datum nannte er aber nicht: „Dann nagelt ihr mich fest.“

Die erste Bürgerfrage in der 40-minütigen Diskussion kam zur Parksituation in Tegernbach auf Höhe „Unterer Wirt“. Diese sei „mehr wie beschissen“, vor allem morgens, wenn Schulkinder auf abgestellte Fahrzeuge auf der einen und Geschäftsbesucher auf der anderen Seite treffen. Weil dies eine Kreisstraße sei, habe der Rathauschef bereits schriftlich Kontakt mit dem Landratsamt aufgenommen. Die Antwort nach über einem Monat sei unbefriedigend, weshalb er hier nochmals „nachbohren“ werde.

Kläranlage wird für PV-Anlage geprüft

Dem Verweis auf „volle Sinkkästen“ ließ Krumbucher die Ankündigung folgen, demnächst eine Fachfirma mit der Entleerung zu beauftragen.

Eine weitere Frage: Sind auf gemeindlichen Gebäuden PV-Anlagen geplant? Hier sah Krumbucher einzig das der Kläranlage für geeignet, was geprüft werde. Und wie steht es mit der Ortsumfahrung Enzelhausen? Dazu nahm der Bürgermeister das Straßenbauamt für aktuelle Verzögerungen in Schutz. Die Verlangsamung in dieser Sache liege derzeit bei den Anwohnern, die „ein bisserl Einspruch eingelegt haben“.

Martin Hellerbrand

