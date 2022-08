Charmante Zeitreise mit 10 km/h: Bockerl-Fahrt sorgt für viel Begeisterung bei den Besuchern

Eine Einführung für die Kinder, die im Rahmen des Rudelzhausener Ferienprogramms zusammengekommen waren, gab es von Manfred Lohr aus dem Bockerl-Verein. © Richard Lorenz

Viel Nostalige gab es jetzt in Enzelhausen zu erleben: bei der Bockerl-Fahrt, zu der der Verein „Bockerl fahr zua“ und der junge Frauenbund Rudelzhausen eingeladen hatten.

Enzelhausen – Vergangene Woche hieß es nicht etwa wie einst „Hopfazupfa hint’ eisteign“, sondern vielmehr „Alle Kinder und Eltern in den vorderen Wagon!“ Im Rahmen des Rudelzhausener Ferienprogramms glückten den Eisenbahn-Fans vom „Bockerl fahr zua“ und dem jungen Frauenbund Rudelzhausen ein gewaltiger Coup. Mit ganz viel Herzblut und der Liebe zum Detail ermöglichten sie nämlich insgesamt rund 300 Interessierten eine spannende Fahrt auf dem noch existierenden Bockerl-Gleisstück zwischen Enzelhausen und Rudelzhausen.

Gefühl der Entschleunigung

Eine allzu wilde Fahrt war es bei einem maximalen Tempo von zehn Kilometern pro Stunde freilich nicht – die Zeit verging aber dennoch wie im Fluge für die Kinder samt ihren Eltern. Das Gefühl der Entschleunigung war nämlich ein überaus überraschendes, wie auch die Vorstellung davon, wie es wohl den Hallertauern von einst bei ihrer Reise quer durch die Hopfenlandschaft ergangen sein mochte.

Posieren auf der Diesel-Lok: (v. l.) Reinhard Altmann, Manfred Lohr, Bernhard Steinhauser, Zugführer Andreas Zablowski und Günter Schreiner. © Richard Lorenz

Bereits im Vorfeld hatte der Bockerl-Verein, wie Günter Schreiner von den Eisenbahn- und Modellbauliebhabern erzählte, die Waggons blitzblank geputzt und alles auf Vordermann gebracht, ohne allerdings die charmante Patina abzureiben. In einem grünen ehemaligen Hilfsgepäckwagen ging es dann für alle Neugierigen los, die sich dort mittags erfreulicherweise auch unterstellen konnten, da es zeitweise leider immer wieder zu starken Regenfällen kam.

Wo genau verlief die Bahnroute und was haben die Leute damals eigentlich alles im Zusammenhang mit der „bockigen Dampflok“, die sich an so manchem Hallertauer Berg beinahe die eisernen Zähne ausgebissen hätte, erlebt? Auf zahlreichen Schau- und Infotafeln, die vom Verein liebevoll zusammengestellt worden waren, konnten Daten und Fakten im grünen rollenden Museum nachgelesen und historische Bilder betrachtet werden – was freilich eher für die Erwachsenen sehr spannend war.

Großes Interesse herrschte auch bei den älteren Semestern. Günter Schreiner erklärte alles bereitwillig. © Wolfram Riedel

Manfred Lohr vom Bockerl-Verein hingegen übernahm die kurze Einführung für die Kleinen, die aufgeteilt auf drei Fahrten eine charmante Zeitreise hatten antreten dürfen. Und wie es sich für so eine Bahnfahrt gehört, mussten natürlich vorher auch Billetts, also Fahrscheine, gelöst werden – die dann wiederum ganz offiziell vom Schaffner Schreiner gestanzt wurden.

Abspringen aus Gründen der Sicherheit

Weil der Hilfsgepäckwagen dann doch zum Reisen zu unbequem gewesen wäre, durften die Ferienkinder samt Eltern in den klassischen roten Schienenbus-Steuerwagen umsteigen. Der hatte zwar natürlich auch einige Jahre auf den Buckel, war aber dennoch gut in Schuss und bei so manchem älteren Nandlstädter noch gut im Gedächtnis geblieben. Der Schienenbus fuhr dort nämlich noch bis Ende der 1960er Jahre. Bewegt wurde der Steuerwagen samt dem grünen Waggon von zwei Diesel-Loks aus den 1950er Jahren – eine davon ist sogar im Privatbesitz von Andreas Zablowski, der die Zugreisenden an diesem besonderen Tag sicher nach Rudelzhausen und wieder zurückgebracht hat. Für die Sicherheit bei der Straßenquerung des Zugs sorgte Lohr, der aus dem fahrenden Waggon springen musste, um zur rechten Zeit am richtigen Ort seine Signalfahne zu schwingen – um danach wieder pitschnass in das Abteil zu klettern. „So war es halt früher“, erklärte Lohr, während ein kleiner Bub aufgrund des langsamen Tempos leise seine Mutter fragte, wann es denn endlich losginge mit der Fahrt.

Von vergangener Bahn-Nostalgie schwärmten die zahlreichen Besucher, die zum ehemaligen Bahnhof in Enzelhausen gekommen waren. © Wolfram Riedel

40 Minuten für vier Kilometer

Rund 40 Minuten dauerte die Reise für insgesamt rund vier Kilometer, von Enzelhausen nach Rudelzhausen und wieder zurück zum historischen Bahnhof. Gerade so, als hätte der Bockerl-Verein nur noch die letzten Hopfenbrocka nach getaner Arbeit aufgesammelt. Für die besonderen Freunde und Förderer des Bockerl-Vereins, rund 170 Passagiere, machten sich die Loks dann zum letzten Mal an diesem Tag am Nachmittag auf die Reise, dazu wurde dann im Waggon fröhlich das Hallertauer-Bockerl-Lied gesungen – wie es sich eben gehört für richtige Hallertauer, die ihr Bockerl vermissen.

Richard Lorenz

