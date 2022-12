Das Schelmenstück mit dem Schaukasten zur Heimatgeschichte von Rudelzhausen

Von der Gemeinde abgelehnt, nun wenige Meter entfernt auf privatem Grund doch realisiert: der Schaukasten des Schimmelboten-Vereins mit Vorsitzendem Bruno Stahl. © Lorenz

Vor dem Rathaus wollten Rudelzhausens Gemeinde-Verantwortliche den Schaukasten des Schimmelboten-Vereins nicht haben. Nun hängt er doch - einige Meter weiter.

Rudelzhausen – Ende gut, alles gut: Nun hängt er nämlich doch, der mehrmals im Gemeinderat durchdiskutierte und von mehreren Räten strikt abgelehnte Infokasten des umtriebigen Rudelzhausener Heimatkunde-Vereins „Der Schimmelbote“. Zwar wurde er nicht wie geplant an die Rathauswand geschraubt, dafür aber genau gegenüber – im Grunde ein Schelmenstück, das sich ein Ludwig Thoma nicht besser ausdenken hätte können.

„Dann haben sie uns die dreckige Wand da hinten angeboten“

Das Thema war Anfang des Jahres ein durchaus schwieriges im Rudelzhausener Gemeinderat gewesen: nämlich das schriftliche Ansinnen des Schimmelboten-Vereins, an die breite Wand beim Treppenaufgang zum Rathaus einen Schaukasten mit Infotafeln anbringen zu wollen. Damit wollte der Verein eigentlich nur die überaus belebte Geschichte des historischen Areals aufzeigen, auf dem einst drei Schulgebäude gestanden hatten und heute jenes Rathaus steht, in dem die Infokasten-Anfrage nach langem Hin und Her abgeschmettert wurde.

Einige Räte waren nämlich von der Idee des Vereins nur mäßig bis gar nicht begeistert gewesen, unter anderem, weil so ein „Alu-Kasten“ ästhetisch nicht in das Gesamtbild passen würde, sich die Aushänge aus Papier nach einer Zeit unschön „aufdrehen“ würden und der Verein dort nach der Meinung einiger Räte vermutlich nur für sich selbst Werbung machen wolle. „Eigentlich haben wir damals gedacht, wir rennen offene Türen ein“, musste der Schimmelbote-Vorsitzende Bruno Stahl bei der Einweihung des Schaukastens am Samstag zugeben. „Dann haben sie uns die dreckige Wand da hinten angeboten“, erklärte Stahl. Also einen Anbringungsort weit weg vom Schuss und damit auch weit weg von Passanten und Radlfahrern, die sich für die Historie der Kommune interessieren könnten. Der Verein habe dankend abgelehnt, aber nicht aufgegeben.

Was es im Schaukasten zu sehen gibt

Der Gedanke, den Eigentümer des Wirtsgartens zu fragen, war dann für Stahl naheliegend und gleich von Erfolg gekrönt. Dass der Schaukasten jetzt mehr oder weniger gegenüber der ursprünglich abgelehnten Stelle angebracht ist, ist natürlich gleichzeitig auch ein bayerisches Schelmenstück wie es im Buche steht – frei nach dem Motto: „Jetzt erst recht!“. Für Stahl ist es der perfekte Ort für seinen Infokasten, der nun nicht mehr aus Alu ist, sondern aus Holz. Auch 2. Bürgermeister Edwin Lambert, der übrigens nichts gegen den ursprünglichen Ort gehabt hätte, war begeistert: „Da passt der wunderbar hin.“

Bestückt ist der Schaukasten mit sechs hochwertigen Mini-Plakaten über die Kirche in den 1950er Jahren, über die insgesamt drei Schulhäuser, die einst auf dem Areal standen, und Hinweisen auf das Modell der alten Schule und auf das Schloss Kirchdorf. Stahl glaubt fest daran, dass die Leute sich für die historischen Rückblenden interessieren und dass diesbezüglich noch viel mehr auf die Beine gestellt werden müsste. Interessantes gibt es ja genügend, wie ein Blick auf die Homepage des Vereins beweist – etwa über die ehemalige Bahnlinie oder dem Hilfskrankenhaus unter der Turnhalle.

Richard Lorenz

