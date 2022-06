Langjähriger Gemeinderat erhält Bürgermedaille in Gold - auch andere Rudelzhausener geehrt

Verliehen sich gegenseitig die Bürgermedaille: Edwin Lampert (Gold) und Michael Krumbucher (Silber). © Lorenz

Sie wird selten verliehen: die Bürgermedaille in Gold. In Rudelzhausen hat sie jetzt ein langjähriger Gemeinderat erhalten. Er war nicht der einzig Geehrte.

Rudelzhausen – Auch in Rudelzhausen hat Corona in den vergangenen zwei Jahren ziemlich viel ausgebremst. Unter anderem die würdevolle Verabschiedung jener Gemeinderäte, die seit April 2020 nicht mehr die Geschicke der Kommune lenken. Bei einem kleinen Festakt im Gasthaus Festner-Busch wurden jetzt außerdem vier verdiente und engagierte aktive sowie ehemalige Räte ganz besonders geehrt – unter anderem mit der selten vergebenen Bürgermedaille in Gold.

Um die 30 geladenen Gäste hatten sich am Dienstag eingefunden, um die ehemaligen Gemeinderäte in Präsenz würdig in den Rats-Ruhestand verabschieden zu können. Urkunden und einen Geschenkkorb gab es für Josef Fahn und Hans Neumaier, die dem Gemeinderat von 2014 bis 2020 angehört haben – wie auch für Norbert Koschyk, der im Jahr 2016 als Nachrücker von Martin Gruber kommunalpolitisch aktiv geworden war. „In der Zeit ihres Mitwirkens wurden einige Projekte wie beispielsweise die Baugebiete Wiesfeld und Kugelberg II oder auch der Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs für Tegernbach verwirklicht“, sagte Bürgermeister Michael Krumbucher in der Rückschau.

Stets eingesetzt für das Wohl der Rudelzhausener haben sich laut dem Rathaus-Chef aber auch Antonie Hagl, Alois Rank und der ehemalige 2. Bürgermeister, Hans Treibl – und zwar zwölf Jahre lang. „In dieser Zeit wurde die Breitbandversorgung der Gemeinde vorangetrieben, es wurden einige Feuerwehrautos beschafft und mehrere Baugebiete erschlossen“, so Krumbucher. „Im Namen der Gemeinde möchte ich mich bei euch allen recht herzlich für euren Einsatz bedanken.“

Ausgezeichnet: (v. l.) Bürgermeister Michael Krumbucher, Edwin Lambert, Alois Rank, Bruno Stahl, Josef Fahn, Antonie Hagl, Norbert Koschyk, Konrad Schickaneder und Hans Teibl. © Lorenz

Für 18 Jahre kommunales Engagement erhielt anschließend der Rudelzhausener Altbürgermeister Konrad Schickaneder die Bürgermedaille in Silber – offiziell verabschiedet worden war dieser bereits bei einer Gemeinderatsitzung im Juli vorigen Jahres. Ebenso lange wirkt aber auch schon Krumbucher selbst, weshalb auch er mit der Silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet wurde – und zwar von Edwin Lambert, seinem Vize. „Krumbucher war von 2002 bis 2008 dritter Bürgermeister und hat dabei zahlreiche Entscheidungen wie den Kläranlagenneubau mitgetragen. Dafür ein herzliches Vergelt´s Gott“, laudierte Lambert.

Ohne dass sich jetzt einer von den Beiden hinsetzen musste, ging es gleich weiter, denn auch Lambert ging an diesem Tag nicht leer aus. Da der zweite Bürgermeister bereits 30 Jahre im Gemeinderat Rudelzhausen aktiv ist, erhielt dieser wiederum von Krumbucher die Bürgermedaille in Gold. „In der bisherigen Geschichte unserer Gemeinde bist du jetzt Spitzenreiter, weil du ja immer noch aktiv dabei bist“, so Krumbucher. Lambert habe laut dem Bürgermeister ebenfalls stets großes Engagement bewiesen, weshalb er sich von ihm eigentlich nur eines wünsche: „Mach weiter so!“

Schließlich gab es noch eine goldene Bürgermedaille für Bruno Stahl, der seit 1990 immer wieder in den Rudelzhausener Gemeinderat gewählt worden war, bis er sich 2020 entschlossen hatte, nicht erneut anzutreten. Stahl habe sich laut Krumbucher unter anderem sehr stark für die Dorfplatzgestaltung in Kirchdorf eingesetzt. (Richard Lorenz)