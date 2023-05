Ein Volksfest-Auftakt nach Maß: In Rudelzhausen wird vier Tage gefeiert

Eröffnung

Einen Auftakt nach Maß nahm das 46. Rudelzhausener Volksfest am Vatertag. Nun wird bis Sonntag gefeiert.

Rudelzhausen - Den Startschuss gab am Donnerstagvormittag TSV-Vorsitzender Sigi Grimm mit zwei kräftigen Schlägen auf den Bierbanzen. Wenig später hieß es: „O’zapft is“. Im Nu floss das Festbier der Schlossbrauerei Au in die Masskrüge der Ehrengäste.

Und die Riege der Prominenz war gut bestückt, denn neben Landrat Helmut Petz und einer Reihe Bürgermeister hatten auch Staatsminister Florian Herrmann, MdB Erich Irlstorfer sowie die Abgeordneten Benno Zierer und Johannes Becher den Vatertagsausflug mit vorherigem Kirchgang in den Terminkalender eingetragen. Die Begrüßung der Ehrengäste und Vereine übernahmen TSV-Volksfestreferent Wieland Scheer sowie Bürgermeister Michael Krumbucher. Besonders freuten sich beide über den Besuch von Hopfenkönigin Susanne Kaindl in Begleitung von Vize-Queen Julia Eichstetter. Die „Queen“ wiederum freute sich über das Vier-Tage-Volksfest, versprach, täglich vertreten zu sein, und kündigte augenzwinkernd an: „Ich kontrollier’, ob auch ihr alle da seid.“

Einer wird leider fehlen, nämlich der langjährige TSV-Chef und Ehrenvorsitzende des Sportvereins, Lorenz Heigl. Bei der Bierprobe war der „Heigl Lenz“, wie der pensionierte Schullehrer in seiner Heimatgemeinde und umher genannt wurde, noch mit von der Partie, jedoch verstarb der 79-Jährige kurz vor dem Volksfest am 10. Mai. Ihm zu Ehren wurde im Zelt eine Gedenkminute eingelegt. An alle verstorbenen TSV-Mitglieder wurde bereits zum Auftakt in der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ gedacht, die dem Ausmarsch zum Festzelt vorausging.

Und hier zeigte der Zelebrant, Pater Paul Zawarczynski, Einfühlungsvermögen und Humor. Weil beim letztjährigen Volksfest wegen des Zulaufs Biernotstand herrschte, nahm der Geistliche die Organisatoren am Ende der Messfeier aufs Korn. So stellte er einen Six-Pack mit Auer Bier auf den Altar und präsentierte sich für diesjährige Notstände gerüstet: „Falls das Bier heuer wieder ausgeht.“ Doch das scheint in diesem Jahr komplett ausgeschlossen. So wurde nicht nur ein, sondern zwei Biertanks von Braumeister Stefan Ebensperger und Baron Michael Beck von Peccoz aus Au in Richtung Rudelzhausen beordert – sehr zur Freude des Schankteams um Christian Schmitt.

Der Biervorrat scheint gerechtfertigt, denn mit dem Live-Auftritt der BR-Brettl-Spitzen von 12 bis 14 Uhr bei freiem Eintritt wartet am heutigen Freitag bereits ein proppenvolles Festzelt.

Das ist am Wochenende auf dem Volksfest los

Und so sieht das weitere Programm aus:

Zum Seniorennachmittag, der natürlich allen Besuchern offen steht, geben die fernsehbekannten „Brettl-Spitzen“ um Moderator Jürgen Kirner am Freitag, 19. Mai, ab 12 Uhr mittags ein zweistündiges Gastspiel im Festzelt. Ermöglicht hat dies der Sponsor des Altennachmittags, der einstige TSV-Volksfest-Gründer Karl Schapfl. Von 14 bis 18 Uhr geht es dann volkstümlich weiter, Garant hierfür ist „Powerziach“ Martin Kraft mit Musik und Gesang. Am Freitagabend sorgt die Band Tetrapack für Stimmung.

Der Samstag (20. Mai) beginnt ab 15 Uhr familienfreundlich mit dem „Nachmittag der kleinen Preise“, ehe ab 18 Uhr die Band HighHaufa für Furore sorgt. Zum Programm zählt auch die Verlosung von mehreren Bierfässern durch Konrad Weiher. Zum Finale am Sonntag (21. Mai) gibt’s ab 10 Uhr Festbetrieb mit Mittagstisch und auf der Festwiese eine Oldtimerschau. Den musikalischen Schlusspunkt setzen die Schlossberg-Musikanten.

