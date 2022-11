Fast neun Millionen Euro nötig: Rudelzhausen muss Vorhaben über neue Kredite stemmen

Rücklage schmilzt

Anstehende Investitionen und drängende Sanierungsfälle zwingen Rudelzhausen zum Plündern der Rücklagen und Aufnehmen neuer Kredite. Nun gab es handfeste Zahlen.

Rudelzhausen – Auch für Rudelzhausen brechen demnächst finanziell ganz andere Zeiten an, wie der bei der jüngsten Gemeinderatsitzung am Montag präsentierte Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 erahnen ließ. Für die Jahre 2023 bis 2026 muss die Kommune nämlich jetzt auch, wie viele andere Gemeinde des Landkreises, Kredite aufnehmen – und zwar in der durchaus beachtlichen Höhe von insgesamt rund 8,9 Millionen Euro.

Im Haushalt 2023, so die Ausführungen von Verwaltungs-Geschäftsleiter Lorenz Söckler, werden die noch bestehenden Rücklagen von rund einer Million Euro bis auf die Mindestrücklage vollständig abgebaut. „Die kostenintensiven Investitions- und Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die Generalsanierung des Tegernbacher Freibads, lassen der Gemeinde keine realistische Alternativen offen“, erklärte Söckler in puncto Rücklagen-Schwund.

Für Krippe und Kanal fehlt Geld in der Kasse

Was demnächst viel Geld kosten werde, seien diverse Pflichtaufgaben: allesamt Großprojekte der Gemeinde, für die das Geld in der eigenen Kasse jedoch fehlt – unter anderem für den geplanten Bau einer Kinderkrippe, die Erweiterung des Kindergartens St. Wolfgang sowie laufende Sanierungen der Straßen und des Kanalisationsnetzes. „Aus Planungssicht ist diese Neuverschuldung unumgänglich“, betonte Söckler. Auch weil bei den Gemeindesteuern kein direktes Mehrungspotenzial bestehe und beispielsweise die Hebesätze von Rudelzhausen schon dem Landesdurchschnitt entsprechen oder sogar darüber liegen würden.

„Es ist schade, dass wir keine bessere Situation haben“, lautete die Anmerkung von Simon Senger (CSU), dennoch sei er zufrieden, dass einige Ausgaben „runtergestrichen“ worden seien. Auf welche genau sich Senger bezog, blieb unklar, da die Vorberatungen zum Haushalt hinter verschlossenen Türen geführt worden waren, nämlich in nichtöffentlicher Sitzung.

60.000 Euro für die Digitalisierung geplant

Zu den Zahlen: Geplant für den Verwaltungshaushalt 2023 sind rund 7, 7 Millionen Euro, für den Vermögenshaushalt knapp 6,9 Millionen Euro – im Gesamtvolumen stellt sich der Rudelzhausener Haushalt so mit rund 14,6 Millionen Euro dar. Angesetzte große Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind: 1,8 Millionen Euro für Personalaufwand, 1,9 Millionen Euro für die Kreisumlage und 470.000 Euro als Zuschuss für die Kinderbetreuung. Ebenfalls zu Buche schlagen werde laut der Verwaltung das Thema Digitalisierung (60.000 Euro), wie auch die Sanierung des Pultdachs der Turnhalle mit rund 80.000 Euro.

Die Gemeinde braucht einen Bademeister

Was laut Söckler bei den Personalkosten demnächst außerdem dazukommen werde, sei die Stelle eines Bademeisters für das Freibad Tegernbach – bis dato gab es dort nämlich keinen. Aufgrund der Tariferhöhungen gehen die Personalkosten wie gewohnt nach oben, den größten Posten belegen mit 652.000 Euro Mitarbeiter vom Rathaus, gefolgt vom Kindergarten-Personal mit rund 490.000 Euro. Während in den vergangenen Jahren eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt möglich war, komme für 2023 eine umgekehrte Zuführung zum Zuge – und zwar mindestens in der Höhe der ordentlichen Kredittilgung.

Flächen für das neue FFW-Haus gesucht

Was beim Vermögenshaushalt laut Söckler zu Buche schlagen werde: ein neues Feuerwehrhaus in Enzelhausen (2024/25) in Höhe von einer Million Euro, wobei allerdings noch nicht einmal die Fläche für einen Neubau gefunden worden sei. Der Krippenbau und die Erweiterung des Kindergartens St. Wolfgang sollen rund 5,6 Millionen Euro kosten, die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung über 114.000 Euro und der Kauf von Außenbereichsflächen für Einrichtungs- und Ausgleichsmaßnahmen 200.000 Euro. Thomas Roßmann (CSU) regte aufgrund der hohen Verschuldung folgendes an: „Bei den Verkäufen von Baugrundstücken sind wir noch zu günstig, hier sollten wir uns mehr an dem Markt orientieren.“

Pro-Kopf-Verschuldung steigt massiv an

Die vielleicht beachtlichste Zahl nannte Söckler dann zum Schluss: „Die Pro-Kopf-Verschuldung von kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3000 und 5000 Einwohner beträgt 639 Euro – in Rudelzhausen steigt sie auf 2626 Euro und 52 Cent.“ Der Vorbericht zum Haushalt 2023 wurde einstimmig auf den Weg gebracht.

