Feuerwehr Tegernbach: Beeindruckende Bilanz nicht nur im Einsatz

Brennen für die Feuerwehr: (v. l.) Nico Hammer (1. Vorsitzender), Fabian Huber, Helmut Baur (KBI), Stefan Forster (2. Kommandant), Pater Paul, Michael Rannertshauser, Gerhard Röhrl (1. Ausbilder), Sebastian Niedermeier (1. Fahnenträger), Michael Schloderer (1. Atemschutzgerätewart), Andreas Forster (2. Ausbilder), Christoph Heinz (1. Jugendwart), Stefan Schuberthan (1. Kommandant), Christoph Pohrer (1. Kassier), Florian Hainzinger (2. Kassier), Julian Greiling (2. Jugendwart), Martin Baun (2. Atemschutzgerätewart), Markus Forster (KBM), Benedikt Gallmeier, Christoph Hölzl (2. Vorstand), Bürgermeister Michael Krumbucher und Pater Jacek. © Richard Lorenz

Neuwahlen standen jetzt bei der Feuerwehr Tegernbach auf dem Programm. Bei der Jahreshauptversammlung wurde außerdem eine eindrucksvolle Bilanz präsentiert.

Tegernbach – Erfolgreiche Ausbildungen, zahlreiche Einsätze und eine Simulation über 24 Stunden für den Nachwuchs: Bei der Freiwilligen Feuerwehr Tegernbach war im vorigen Jahr einiges geboten. Im Rahmen der jüngsten Jahreshauptversammlung Ende Januar im Pfarrgemeindehaus stand neben Rückblicken auch die Neuwahl von Kommandanten und des Vereinsvorstands auf dem Programm.

25 mal mit Blaulicht ausgerückt

Die Zahlen, die der Erste Kommandant der Tegernbacher Wehr, Stefan Schuberthan, auf den Tisch legte, waren durchaus beeindruckend: 620 Einsatzstunden und 932 Übungsstunden waren von den Floriansjüngern 2022 absolviert worden – mit Blaulicht ausrücken mussten sie im vorigen Jahr 25 Mal. Fleißig geübt wurde gleichzeitig vom Nachwuchs: Unter anderem fand eine Echtzeit-Übung über 24 Stunden im Feuerwehrhaus Tegernbach statt. Zusammen mit den Feuerwehren Enzelhausen und Mainburg verbrachten die Feuerwehranwärter den ganzen Tag miteinander, um durch diverse Übungen, wie etwa Arbeiten am brennenden Fahrzeug, der Personensuche oder dem Ausleuchten für eine Hubschrauberlandung, für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein.

Worauf Jugendwart Nico Hammer natürlich auch sehr stolz war: Die Tegernbacher Jugendfeuerwehr erreichte beim Flammenlauf in Neufahrn den sehr guten siebten Platz, teilgenommen hatten an diesem Event insgesamt 25 Gruppen. Aber auch die reguläre Ausbildung der Floriansjünger ging 2022 trotz Pandemie-Einschränkungen weiter, wie Schuberthan berichtete. Neben dem Gruppenführerlehrgang wurden die Lehrgänge Feuerwehrsanitäter, Atemschutz und Truppführer erfolgreich gemeistert. Dieses große Engagement der Aktiven lobte auch Kreisbrandinspektor Helmut Baur, da die Tegernbacher Mannschaft so für die verschiedensten Einsatzszenarien bestens gerüstet sei. Besonders erfreulich sei laut Stefan Schuberthan zudem der Zuwachs von vier neuen Mitgliedern, von denen zwei heuer ihre Modulare Truppausbildung (MTA) wahrnehmen können.

Die Neuwahlen

Was bei der Jahreshauptversammlung außerdem auf dem Programm stand: Neuwahlen. Zügig bestätigt wurden hier als Erster Kommandant erneut Schuberthan und als Zweiter Kommandant Stefan Forster. Neben den Neuwahlen der Kommandantur galt es auch den Ersten und Zweiten Vorsitzenden des neu zu gründenden Vereins „Feuerwehr Tegernbach e.V.“ zu wählen. 35 Wahlberechtigte waren an die Urne gebeten worden, und sie votierten einstimmig für Nico Hammer und Christoph Hölzl.

Keine Veränderung gab es für den Posten des 1. Kassiers Christoph Pohrer, der zur Unterstützung Florian Hainzinger als neuen Vertreter gestellt bekommen hat. Ebenso wurde die Schriftführerin Michaela Maier erneut in ihrem Amt bestätigt. Einen Wechsel gab es beim Jugendwart, auf dem Posten übergaben Nico Hammer und Sebastian Niedermeier ihr Amt an Christoph Heinz und seinen Stellvertreter Julian Greiling.

