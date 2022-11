Gemeinde Rudelzhausen fühlt sich bei Obdachlosen-Unterbringung alleingelassen und plant Petition

Teilen

Wer sollte zuständig sein für die adäquate Unterbringung von obdachlosen Menschen? Aus Sicht der Gemeinde Rudelzhausen sind übergeordnete Stellen in der Pflicht. © Beispielfoto: dpa / Barbora Prekopova

Die Gemeinde Rudelzhausen sieht sich mit der Unterbringung von Wohnungslosenhilfe überfordert. Nun soll eine Petition in den Landtag eingebracht werden.

Rudelzhausen – „Man wird hier ziemlich alleine gelassen“, so das bittere Resümee von Edwin Lambert (FW), 2. Bürgermeister von Rudelzhausen, bei der jüngsten Gemeinderatsitzung. Der Grund seines Unmuts: Eine Familie in der Gemeinde war obdachlos geworden, eine adäquate Unterbringung für sie war aufgrund einer fehlenden kommunalen Obdachlosen- oder Notunterkunft nicht aufzutreiben gewesen. Die Lösung wäre laut der Rudelzhausener Verwaltung im Grunde eine simple – nämlich die Verlagerung der Zuständigkeit für solche Notfälle auf den Landkreis.

Weil Räumlichkeiten für die obdachlos gewordene Familie in der Gemeinde Rudelzhausen fehlten, musste diese laut Lambert in Hotels untergebracht werden. „Hier werden noch einige Zahlungen auf die Gemeinde zukommen“, prophezeite der Vize-Ortschef, der sich von übergeordneten Stellen im Stich gelassen fühlt. Sein Wunsch: „Der Freistaat muss sich hier einfach besser kümmern.“ Weshalb nicht sowieso der Landkreis bei solchen Fällen zuständig sei, sondern jede Gemeinde eine eigene Unterkunft haben soll, konnte auch Geschäftsleiter Lorenz Söckler nicht verstehen: „Das ist ja wie mit Krankenhäusern – da hat auch nicht jede Gemeinde eines.“

Landtag soll mit neuem Gesetz Lage regeln

Um auf diese Schieflage aufmerksam zu machen und eine Lösung herbeizuführen, hat sich der Gemeinderat nun dazu entschlossen, eine Petition zu dem Thema beim Bayerischen Landtag einzureichen. Aufgegliedert ist diese Petition auf folgende zwei Punkte: Erlass eines Landesgesetzes zur klaren Regelung, wie eine Unterbringung bei Wohnungslosigkeit auf kommunaler Ebene auszusehen hat und/oder eine Verlagerung der Zuständigkeit für die Wohnungslosenunterbringung auf die Landkreise und kreisfreien Städte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die aktuell bestehenden Probleme: Die Details in puncto Unterbringung von Wohnungslosen in den jeweiligen Gemeinden zur Abwehr von Gefahren für das Leben und die Gesundheit der Betroffenen seien nicht klar definiert. Heißt im Klartext: Haftungs- und Regressfragen oder auch schlichtweg die Dauer der Unterbringung sowie die Art der Räumlichkeiten seien laut Söckler dem „Gebaren jeder einzelnen Gemeinde“ beziehungsweise der teilweise „widersprüchlichen Rechtsprechung“ überlassen. Was in der Petition ganz klar gefordert wird: „Zumindest die Kernfragen sollten in einem eigenen Gesetz geregelt werden“.

„Kleine Gemeinden haben Schwierigkeiten“

Was freilich noch günstiger wäre, sei eine Verlagerung der Zuständigkeiten. Auch da begründet die Verwaltung von Rudelzhausen in der Petition stichhaltig: „Kleine kreisangehörige Gemeinden haben Schwierigkeiten, der sicherheitsrechtlichen Aufgabe der Wohnungslosenunterbringung effizient nachzukommen. Die Vorhaltung eigener Unterbringungsmöglichkeiten ist zumeist wegen der hohen Beschaffungs-, Sach- und Mietkosten unwirtschaftlich und unrealistisch.“

Der Beschluss zur Petition fiel einstimmig, unter Umständen wollen sich ihr die Märkte Au und Nandlstadt anschließen. Dafür stehen allerdings noch die jeweiligen Gemeinderatsentscheidungen aus.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.