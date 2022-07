Hallertau: Lkw kippt auf B301 um und verliert Ladung - Fahrer verletzt, Straße gesperrt

Von: Armin Forster

Umgekippt: Dieser Lkw stürzte auf der B301 bei Enzelhausen um und landete in einer Böschung. © Hellerbrand

Spektakulärer Unfall auf der B301: Bei Enzelhausen kippte am Mittwochmittag ein Lkw samt Ladung von der Straße. Der Fahrer wurde verletzt, die Ursache ist unklar.

Enzelhausen - Eine Person im Krankenhaus, dazu enormer Sachschaden: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag in Enzelhausen (Gemeinde Rudelzhausen) ereignet hat. Wie die zuständige Polizeiinspektion Moosburg berichtet, war ein 59-jähriger Kraftfahrer mit seinem Kipplaster um kurz nach 11.30 Uhr von Au/Hallertau kommend Richtung Rudelzhausen unterwegs. In einer relativ engen S-Kurve geriet sein MAN dann außer Kontrolle - und stürzte seitlich nach rechts gegen einen Böschungshang.

Der Lkw-Fahrer aus dem niederbayerischen Landkreis Kelheim wurde dabei nach ersten Erkenntnissen mittelschwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn wenig später ins Mainburger Krankenhaus. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr kümmerten sich um die Sicherung der Unglücksstelle, sie mussten unter anderem auslaufende Betriebsstoffe binden und den Inhalt des Kippers entladen: tonnenweise Grasschnitt. Auch Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts sowie einer Entsorgungsfirma wurden zur Unterstützung an den Unfallort gerufen.

Lkw-Unfall in Enzelhausen: Ursache noch unklar - Polizei sucht Zeugen

Die Ladung des Lkw - Grasschnitt - verteilte sich am Straßenhang. © Hellerbrand

Der Sachschaden ist bislang noch nicht genau beziffert, laut Polizei dürfte die Dimension jedoch in den sechsstelligen Bereich reichen: Der Lkw wird wohl nicht mehr zu reparieren sein. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist laut den Beamten derzeit noch unklar, da der verletzte 59-Jährige bislang nicht befragt werden konnte. Die Ermittler wollen vor allem klären, ob der Lkw-Fahrer alleinbeteiligt verunglückt ist - möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit - oder ob weitere Verkehrsteilnehmer eine Rolle gespielt haben. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Moosburg unter Telefon (08761) 30180 zu melden.

Für die Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 301 ab Mittwochmittag gesperrt werden. Laut Auskunft der zuständigen Polizisten dürfte sich die Behinderung noch bis in die Nachmittagsstunden hineinziehen.

