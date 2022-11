Hilfe für Obdachlose: Yasmin Fischer aus Enzelhausen sammelt wieder Spenden für Weihnachtsaktion

Von: Andrea Hermann

Frauenpower: Yasmin Fischer (r.) und ihre Schwester Alev sind auch heuer wieder im Einsatz. © privat

Es ist ihr Herzensprojekt: Auch in diesem Jahr sammelt Yasmin Fischer aus Enzelhausen wieder dringend benötigte Dinge für Obdachlose in München.

Enzelhausen – Zu Weihnachten möchte Yasmin Fischer aus Enzelhausen hilfsbedürftigen Bürgern wieder eine Freude machen. Und deshalb sammelt sie aktuell Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Konservendosen und vieles mehr, Dinge, die sie kurz vor Weihnachten an Obdachlose in München verteilen wird. Die engagierte Frau hofft, dass viele Leute ihr „Herzensprojekt“ unterstützen.

Bereits zum fünften Mal ist die 32-jährige Enzelhausenerin im Einsatz. Dabei war das Projekt einst anders geplant. Ursprünglich wollte sie ein Waisenhaus für Kinder unterstützen. Doch das Vorhaben gestaltete sich schwierig. Kurzerhand beschloss die junge Mutter damals, Obdachlosen zu helfen. „Das war eine Blitz-idee“, erinnert sich Yasmin Fischer an die Anfänge zurück. Und die Idee kam gut an – sowohl bei den Betroffenen, als auch bei den vielen Unterstützern.

Auch an Heiligabend im Einsatz

Zwei Jahre lang musste die Aktion coronabedingt ruhen. „Aber jetzt dürfen wir endlich wieder losziehen“, freut sich Yasmin Fischer. So will sie am Sonntag, 18. Dezember, die gesammelten Sachspenden an Obdachlose in München verteilen. Anlaufstellen der Initiatorin und ihrer freiwilligen Helfer sind unter anderem die Bahnhofsmission, die Teeküche und die Obdachlosenhilfe St. Bonifaz, aber auch unter Brücken und auf der Straße will man Obdachlose aufsuchen. „Ich opfere auch den 24. Dezember“, kündigt Yasmin Fischer. Denn: „Ich möchte die Leute an Weihnachten nicht hängen lassen.“

Schlafsäcke, Decken und Co. verteilten die freiwilligen Helfer bei früheren Aktionen an Obdachlose. © privat

Dringend benötigt werden Schlafsäcke, Decken, Jacken, Handschuhe und Mützen (keine Hosen) sowie Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo, Zahnbürste und Zahnpasta. Konservendosen stehen ebenfalls auf der Spenden-Wunschliste. Auch über kleine Tüten mit Plätzchen würde sich Yasmin Fischer freuen – und an Weihnachten auch die Obdachlosen.

Zwei Sammelstellen für die Sachspenden

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann die Sachen bis 8. Dezember an zwei Sammelstellen abgeben: an der Aral-Tankstelle im Gewerbepark Spörerau (Gemeinde Wang) und an der Aral-Tankstelle an der Niedermayerstraße 54 in Landshut. Sollte es jemandem nicht möglich sein, die Sachen dort abzugeben, „würde ich auch wieder selber losfahren und die Sachen abholen. Ich freue mich über jeden, der sich die Mühe macht und helfen möchte.“

Dankbarkeit und Freude sind groß

Gründe, warum Yasmin Fischer diese Aktion organisiert, gibt es einige. Zum einen sei die Freude und Dankbarkeit der Obdachlosen unbeschreiblich – auch darüber, dass sie von der Gesellschaft „gesehen werden“. Sie nimmt sich auch gerne Zeit für ein Gespräch, denn auch der Gesprächsbedarf ist bei vielen groß. Hier erfährt sie einiges über die Schicksale der Obdachlosen. So bleibt ihr etwa die Geschichte einer selbstständigen Frau in Erinnerung, die nach ihrer Burnout-Erkrankung in die Obdachlosigkeit abgerutscht ist. Aber auch Arbeitslosigkeit sind oftmals Gründe, warum Menschen auf der Straße landen.

„Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht“, sagt Yasmin Fischer. „Fließend Wasser, Strom und Wärme sind nicht selbstverständlich.“ Und deshalb wäre es wichtig, dass „wir viel, viel mehr tun“, sagt sie mit Blick auf die vielen hilfsbedürftigen Menschen. Mit ihrer privat organisierten Aktion will sie einen Beitrag für die Schwächsten der Gesellschaft leisten. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Gut zu wissen

Wer die privat organisierte Aktion für Obdachlose in München unterstützen möchte, kann sich bis Donnerstag, 8. Dezember, bei Yasmin Fischer unter Tel. 0176/35502206 oder via Facebook melden. Sie wird sich dann darum kümmern, dass die Spenden abgeholt und verteilt werden.

