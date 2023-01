„Hochgradig dauerdefizitär“: Rudelzhausen schraubt an Kita-Gebühren

Der Rudelzhausener Kindergarten „Bunte Welt“. © Archiv: Lorenz

Im Rudelzhausener Gemeinderat stand jetzt die Kita-Gebührensatzung auf der Tagesordnung. Außerdem ging es um die Energieversorgung und das Tempo von Autofahrern.

Rudelzhausen – „Wir müssen jetzt wirklich entgegenwirken“: So eröffnete Rudelzhausens Bürgermeister Michael Krumbucher in der jüngsten Gemeinderatsitzung am Montag den Tagesordnungspunkt „Kita-Gebührensatzung“ für den gemeindeeigenen Kindergarten „Bunte Welt“. Weshalb rasches Handeln angesagt war, erklärte Krumbucher auch gleich im zweiten Satz: „Das ist alles hochgradig dauerdefizitär!“

Um auf eine schwarze Null zu kommen, müssten allerdings die Gebühren drastisch erhöht werden – wie auch bei der Mittagsbetreuung. So weit will die Gemeinde allerdings nicht gehen.

15 Euro mehr pro Kind und Monat

Der Ortschef machte die Rechnung auf: „Wenn wir jetzt kostendeckend erhöhen würden, müssten wir deutlich mehr verlangen – aber das können wir nie durchsetzen.“ Sein Vorschlag zur Güte: 15 Euro mehr pro Kind und Monat in jeglicher Buchungsstufe. Heißt im Klartext: Im Buchungsmodus 4 bis 5 Stunden steigen die Kosten von 120 auf 135 Euro. Da der Freistaat 100 Euro bezuschusst, müssten die Eltern statt 20 Euro demnächst 35 Euro auf den Tisch legen. In der höchsten Buchungskategorie steigt der Eigenanteil von 85 auf 100 Euro.

„Wenn da 100 Euro eh wegkommen, ist die Erhöhung doch völlig in Ordnung“, so Ingeborg Müller (CSU), und weiter: „Ich würde da sowieso mehr verlangen.“ – „Ich würd´s so lassen, Kinder dürfen der Gemeinde schon auch was kosten“, betonte hingegen Alfons Kreitmair (FW). Was Krumbucher auf jeden Fall hoffe, sei ein Nachziehen des kirchlichen Kindergartens „St. Wolfgang“ in puncto Gebührenerhöhung, weil die Gemeinde auch dort Fehlbeträge aufgrund einer Vereinbarung anteilsmäßig ausgleichen muss.

Fragwürdiger „Sport“ von manchen Eltern

Ebenso „dauerdefizitär“ sei laut dem Bürgermeister allerdings auch die Mittagsbetreuung. „Und auch hier werden wir nie kostendeckend fahren können“, so die Einschätzung von Krumbucher. Um aber wenigstens einen kleinen Teil der Minusspirale aufhalten zu können, war der Beschlussvorschlag folgender: die Erhöhung der Mittagsbetreuungsgebühren von drei auf 3,50 Euro. Jährlich könnten so rund 9000 Euro mehr generiert werden, die Kita-Gebührenerhöhung soll rund 11.000 Euro Mehreinnahmen in die Gemeindekasse spülen.

Was für die „Bunte Welt“ neu dazukommt: Eine Pauschale von zehn Euro für jede Buchungszeitänderung während eines laufenden Kalenderjahrs. Aus dem Grund dafür machte Michael Krumbucher ebenfalls kein Geheimnis: „Für ein, zwei Eltern ist das zu einem Sport geworden.“ Beide Gebührenerhöhungen wurden einstimmig auf den Weg gebracht.

Auswertung der Tempo-Messung kurz vor Veröffentlichung

Was sonst noch auf dem Programm der ersten Sitzung im neuen Jahr stand: Demnächst sollen wohl die Auswertungen der Tempo-Messgeräte im Gemeindegebiet auf Rudelzhausens Homepage veröffentlicht werden. Soviel verriet Krumbacher allerdings schon mal: Während die Leute durch Grafendorf eher langsam fahren, geben sie in Enzelhausen tendenziell Gas.

In beiden Ortschaften allerdings sticht jeweils eine Höchstgeschwindigkeit prominent heraus – in Grafendorf wurden einmal 249 Stundenkilometer gemessen, in Enzelhausen „nur“ 220 Stundenkilometer. Gerade bei den knapp 250 km/h zeigte sich der Bürgermeister aber eher skeptisch: „Das kann man nicht werten, das könnte auch eine Sonneneinstrahlung oder sonst was gewesen sein.“

425 Prozent Energie aus regernativer Quelle

Eine hohe Zahl gibt es aber auch ganz woanders – nämlich in Sachen Eigenversorgung mit regenerativen Energien. „Hier liegen wir bei 425 Prozent – da sind wir führend“, erklärte Krumbucher, dem seit der Veröffentlichung der Solarflächen-Studie „PFiFFiG“ aufgefallen sei, dass häufig Investoren aus Nah und Fern bei ihm anrufen. Für die meisten, so der Bürgermeister, erledige sich das Gespräch allerdings schon, wenn sie hören, wie viele Photovoltaik-Freiflächenanlagen Rudelzhausen bereits auf die Beine gestellt haben.

Richard Lorenz

