Hoher Bedarf, null Angebot: In Rudelzhausen braucht es dringend Krippenplätze

Die Betreuungssituation in Rudelzhausen ist für Eltern äußerst unzufriedenstellend. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte

70 Kinder bräuchten einen Krippenplatz in Rudelzhausen – doch aktuell gibt es dort 0. Woran es hakt, und wo es dafür besser läuft, wurde nun im Gemeinderat erklärt.

Rudelzhausen – Gibt es in Rudelzhausen aktuell genügend Kinderbetreuungsplätze? Diese Frage lag einer Umfrage zugrunde, die Ende 2022 an Eltern in Rudelhausen herausgeschickt worden war. Das Ergebnis präsentierte nun Bürgermeister Michael Krumbucher (FW) am vergangenen Montag seinen Gemeinderäten. Das Problem, das dabei erneut auf den Tisch kam, ist kein neues: Rudelzhausen bräuchte dringend Krippenplätze, hat aber leider keinen einzigen.

Die deutlichen Fakten zu den 233 bei der Verwaltung eingegangenen Rückmeldungen: 93 Kinder haben einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz, weitere 70 Kinder bräuchten allerdings einen – und zwar einen in einer Krippe, die es jedoch in Rudelzhausen schlichtweg nicht gibt. Der Sachbericht zu dem Thema geht auf die Misere ein: „Bisher wurde der Bedarf an Betreuungsplätzen hauptsächlich über Gastaufnahmen in den Nachbargemeinden und in geringem Umfang über Tagespflegeplätze gedeckt, wobei angesichts der Umfrageergebnisse von keiner bedarfsgerechten Abdeckung gesprochen werden kann.“

Umfrage zeigt hohe Nachfrage

Die Umfrage zeige nun eindeutig, dass eine große Anzahl der Eltern eine Kinderkrippe im Gemeindegebiet Rudelzhausen wünscht. „Der Bedarf zielt eindeutig auf eine wohnortnahe Krippenbetreuung.“ Präferenzen bei der Trägerschaft oder der pädagogischen Ausrichtung konnten laut Kommune im Rahmen der Umfrage nicht festgestellt werden. Den meisten Eltern sei es wichtig, „dass überhaupt ein Krippenangebot vor Ort geschaffen wird“.

Weiter heißt es: „Die Gemeinde Rudelzhausen ist derzeit damit befasst, ein Projekt für eine gemeindliche Kinderkrippe zu lancieren, allerdings sind die Optionen dafür aktuell noch völlig offen.“ Denn es habe sich vor Kurzem herausgestellt, dass die ursprünglich angedachte Errichtung einer dreigruppigen Kinderkrippe beim Pfarrkindergarten St. Wolfgang aus verschiedenen Gründen nicht möglich sei. „Seit 2018 hatten die Gemeinde Rudelzhausen und die Kirchenstiftung Rudelzhausen an dem Projekt gearbeitet.“ Dieses hier genannte Projekt, so gibt es die Stellungnahme der Verwaltung jedenfalls her, ist aber wohl gescheitert.

Nötiges Personal ist „nicht zu finden“

Das Resümee ist deshalb ganz einfach, wenngleich auch nicht einfach umzusetzen: Rudelzhausen braucht Krippenplätze und zwar dringend und rund 50 davon. „Wir bräuchten halt dann drei Betreuungsgruppen“, sagte Krumbucher, und weiter: „Dafür bräuchte ich dreimal Personal, also insgesamt mindestens neun Betreuer – aber die sind nicht zu finden.“

Tendenziell besser, wenn auch mit Nachschärfebedarf, sieht es immerhin für Kindergartenkinder in Rudelzhausen aus. Hier schreibt die Verwaltung: „Die Bedarfsabfrage und die Belegungsentwicklung legen eine leicht steigende Nachfrage nach zusätzlichen Kindergartenplätzen dar. Eine zusätzliche Betreuungsgruppe mit 25 Kindergartenplätzen würde den zukünftig zu erwartenden Bedarf in ausreichendem Maße abdecken und auch bei Nachfrageschwankungen einen Sicherheitspuffer gewähren.“ Wo genau diese 25 zusätzlichen Plätze entstehen könnten, sei allerdings laut der Verwaltung noch nicht klar.

Bei der Mittagsbetreuung läuft es laut der schriftlichen Vorlage gut: „Für die Grundschüler gibt es die Mittagsbetreuung, die von Montag bis Freitag eine tägliche Betreuung vom Unterrichtsende bis 16 beziehungsweise bis 16.30 Uhr anbietet.“ Es würden ein Mittagessen und diverse Kurse angeboten. „Die Bedarfserhebung ergab keinen zusätzlichen Bedarf, der nicht gedeckt werden könnte.“ Die Bedarfsberechnung soll nun an das Landratsamt Freising übermittelt werden – der Beschluss dafür fiel einstimmig.

Richard Lorenz

