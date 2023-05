Im Tegernbacher Freibad braucht’s noch einen Ticken Geduld - Bürgermeister nennt Details

Saisonstart naht

In der Gemeinde Rudelzhausen warten viele sehnsüchtig auf die Eröffnung des sanierten Freibads Tegernbach. Der Ortschef erklärt nun, was zum Saisonstart noch fehlt.

Tegernbach – Auch Bürgermeister Michael Krumbucher kann es kaum mehr erwarten – oder wie er es formuliert: „I mecht ja a neihupfa!“ Wenngleich sich der Rudelzhausener Rathauschef auch noch auf keinen konkreten Tag festlegen will, eines ist für ihn dennoch völlig klar: „Im Juni ist das Freibad Tegernbach auf.“ Aktuell wird noch ein Blitzableiter installiert, an den letzten Feinarbeiten gewerkelt und wortwörtlich dem Gras beim Wachsen zugeschaut.

Krumbucher war zweierlei gleichermaßen, als ihn das Freisinger Tagblatt jetzt in den Morgenstunden am Freibad Tegernbach zum Gespräch traf: erleichtert, dass die Baumaßnahmen ohne große Verzögerungen über die Bühne gegangen sind – und in heller Vorfreude auf den ersehnten Eröffnungstag nach dem Umbau. Die größten Neuerungen: Das geflieste Schwimmbecken wurde durch eines aus Edelstahl ersetzt und das Kinderbecken wurde völlig neu gestaltet. Begonnen hatten die Arbeiten im vorigen Jahr, die Kosten belaufen sich aktuell auf rund 1,6 Millionen Euro.

+ Sehnt die Eröffnung herbei: Rudelzhausens Bürgermeister Michael Krumbucher – hier vor dem neuen Kinderbecken. © Lorenz

Was momentan noch aussteht: die Ergebnisse vom Gesundheitsamt bezüglich der jüngst eingeschickten Wasserprobe. Allerdings sieht Krumbucher hier aufgrund neuester Filteranlagen keinerlei Gefahr. Vor Ort muss die Wasserqualität übrigens dreimal am Tag bei laufendem Betrieb kontrolliert werden, wofür sich bereits einige Freiwillige gefunden haben. Auch Krumbucher selbst hat eine Schulung dafür absolviert. Kiosk und Umkleiden sind unverändert geblieben, auch um die für die Sanierung einst geplanten über zwei Millionen Euro zu drücken.

Das Gras haben viele Freiwillige angesät

Was in jüngster Zeit noch für einen Krimi sorgte: der fehlende Rasen für die Liegewiesen. In einer Hauruckaktion haben zwischen zwei Regentagen zahlreiche Freiwillige Gras angesät, das inzwischen schon gut gediehen ist. Kurzfristig habe die Gemeinde sogar über einen Rollrasen nachgedacht, erzählte Krumbucher, aber die Idee aufgrund der enormen Kosten schnell wieder verworfen.

Ehrenamtliche retten Tegernbacher Freibad Maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Sanierung und der geplanten Wiederaufnahme des Betriebs im Tegernbacher Freibad hat auch eine Gruppe Ehrenamtlicher. Ihr Engagement wurde nun sogar mit einem bayernweiten Preis ausgezeichnet.

„Das Freibad gibt es jetzt schon seit 1976“, sagt er – und betont, dass er immer schon selbst ein begeisterter Nutzer gewesen sei. „In einem Jahr bin ich 30 Mal hier gewesen“, so der Rudelzhausener Bürgermeister, der eine ganz bestimmte Messvariante für den tiefsten Punkt des Beckens hat. „Ich bin 1,85 Meter groß und wenn ich da steh, schaut der Kopf noch raus – also mehr wie 1,65 Meter wird das nicht tief sein.“

Wie wichtig das Freibad für die Leute aus der Umgebung ist, weiß Krumbucher freilich sehr genau, weshalb für ihn völlig außer Debatte gestanden habe, das Schwimmbad längere Zeit zu schließen. „Hätten wir es jetzt länger zugemacht, dann hätten wir es auch nicht mehr aufgemacht“, so seine Einschätzung. Ob er auch heuer einen Sprung ins Wasser wagen wird, bejahte Krumbucher sofort. Was er sich abschließend noch wünscht: „A bisserl sollte er halt noch wachsen, der Rasen – aber das wird schon.“

Richard Lorenz

