Kuriose Regelung: Rudelzhausen muss Schulbusverkehr europaweit ausschreiben

Werden Rudelzhausens Schulkinder bald von ausländischen Busunternehmen befördert? Eine Ausschreibungs-Regel macht das theoretisch möglich. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Weil das Auftragsvolumen steigt, muss Rudelzhausens Schulbusverkehr nun europaweit ausgeschrieben werden. Die Gemeinde reagiert darauf mit einem Plan.

Rudelzhausen – Werden demnächst die Rudelzhausener Kinder von einem Busunternehmen aus Holland, Italien oder Polen zur Schule und wieder nach Hause gebracht? Das ist zwar eher unwahrscheinlich, aber aufgrund einer deutlich erweiterten Ausschreibungspflicht für Kommunen nicht gänzlich ausgeschlossen. Um Synergien zu nutzen, will sich Rudelzhausen jetzt mit dem Markt Au und dem Schulverband Nandlstadt zusammenschließen – beide Gemeinden stehen nämlich vor demselben Problem.

Ist das die Zukunft in der beschaulichen Hallertauer-Region: Ein Busunternehmen aus Rom chauffiert in aller Herrgottsfrüh müde bayerische Kinder zu ihren Schulen? Liest man die Beschlussvorlage der jüngsten Rudelzhausener Gemeinderatssitzung, ist das durchaus denkbar, denn Rudelzhausen muss, wie auch Au und Nandlstadt, nun ihren Schulbustransfer europaweit ausschreiben. Der Grund ist einfach: Das Auftragsvolumen ist gestiegen, womit ein Schwellenwert überschritten wurde. Heißt im Klartext: Die Schulbusbeförderung ist so teuer geworden, dass jetzt auch europäische Partner mitspielen dürfen.

Eigentlich längst überfällig

Der 2. Bürgermeister Edwin Lambert (FW), der den erkrankten Michael Krumbucher (FW) vertrat, erklärte: „Eigentlich hätten wir schon längst europaweit ausschreiben müssen.“ Was ihm durchaus Bauchschmerzen bereite: „Ich will und kann es mir gar nicht vorstellen, dass jetzt ein Busunternehmen von irgendwo daherkommt und reinfunkt.“ Seit Jahrzehnten fahre in Rudelzhausen ein örtliches Busunternehmen die Kinder zur Schule, damit seien er und auch alle anderen immer „sehr zufrieden“ gewesen – auch, weil bei kurzfristigen Ausfällen immer eine gute Lösung gefunden worden sei.

Was Verwaltungschef Lorenz Söckler allerdings betonte und damit auch ein wenig beruhigen konnte: „Es geht bei der Ausschreibung nicht nur um den Preis, sondern eben auch um die Verfügbarkeit.“ Da weitere Gemeinden aktuell ebenfalls neu ausschreiben müssten, so Söckler weiter, sei nun angedacht, sich dafür gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Der Vorteil eines solchen interkommunalen Projektteams: Einsparung von Geld- und Zeitressourcen und die Nutzung von Synergien. „Außerdem könnte vorhandenes Wissen verknüpft werden, was rechtliche und verfahrenstechnische Fehlerquellen reduziert“, betonte Lorenz Söckler.

Grob vorgeplant sei, die zentrale Vergabestelle in Au anzusiedeln, die einzelnen Schulen würden dann in der gemeinsamen Ausschreibung als einzelne Lose festgelegt werden. Au wie auch Nandlstadt wollen demnächst eine Entscheidung über eine gemeinsame Schulbusausschreibung treffen, der Rudelzhausener Gemeinderat gab dafür bereits bei der jüngsten Sitzung Grünes Licht.

Richard Lorenz

