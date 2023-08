Mehr Anmeldungen als Plätze: Rangfolge für Rudelzhausener Mittagsbetreuung festgelegt

In der Grundschule Rudelzhausen findet die Mittagsbetreuung statt, die nun eine neue Satzung bekommt. © Lorenz

Zum ersten Mal gibt es mehr Anmeldungen als Plätze für die Mittagsbetreuung in Rudelzhausen: Der Gemeinderat musste deshalb eine neue Satzung beschließen.

Rudelzhausen – In Rudelzhausen brechen nun ganz andere Zeiten an, oder wie es Bürgermeister Michael Krumbucher (FW) in der jüngsten Gemeinderatsitzung am Montag formulierte: „Wenn wir das heute beschließen, dann geht’s morgen rund!“ Der Grund seiner Befürchtung vor einem Ansturm im Rathaus: Wie es ausschaut, können nicht mehr alle Kinder von der Mittagsbetreuung in der örtlichen Grundschule profitieren, weil es heuer schlichtweg mehr Nachfrage gibt als Angebot.

Nun lag deshalb eine Satzungsänderung auf dem Tisch, die erstmalig regelt, wer betreut werden kann –und wer herausfallen kann, wenn es eine Warteliste gibt.

Nach den Angaben der Leitung der Mittagsbetreuung, so gibt es die Sachvorlage der Gemeinderatssitzung her, könnten im Schuljahr 2023/24 erstmalig Kapazitätsengpässe auftreten. Heißt im Klartext: Es sind mehr Voranmeldungen eingegangen, als es überhaupt Plätze gibt.

Was Krumbucher zügig in der Sitzung betonte, sei der Umstand, dass es sich bei der Mittagsbetreuung um eine freiwillige Leistung der Gemeinde handle und damit keinerlei Rechtsanspruch für ein Grundschulkind auf einen Platz bestehe. Das Problem: Die aktuelle Mittagsbetreuungssatzung ist relativ alt, nämlich aus dem Jahr 2013, und vor allem nicht sehr ausführlich, weshalb nun eine Novellierung notwendig werde.

Dringlichkeitsstufen eingeführt

In der neuen Satzung, so der Vorschlag der Verwaltung, solle deutlich dargestellt werden, dass Eltern keinerlei Rechtsanspruch geltend machen können, eben um Missverständnisse auszuschließen. Außerdem sollen darin die neuen Kriterien aufgeführt werden in puncto Rangfolge jener Kinder, die einen Platz erhalten, wenn es weniger Plätze als Nachfrage gibt.

Im Satzungsentwurf sollen so folgende Kinder sicher einen Platz bekommen: Kinder, deren personensorgeberichtigte Person alleinerziehend und berufstätig ist. Dabei sei unter alleinerziehend vorrangig zu verstehen, dass der jeweilige Sorgeberechtigte mit dem Kind zusammenlebt und es nicht in einer eheähnlichen Partnerschaft erzogen werde. Einen Platz sollen auch Kinder bekommen, deren Sorgeberechtigte beide berufstätig sind sowie Mädchen und Buben mit besonderen Bedürfnissen.

Beim Kriterium „besondere Bedürfnisse“, so die Verwaltung, könne insbesondere dem pädagogischen Bedarf einzelner Kinder Rechnung getragen werden. Die Aufnahmeentscheidungen in diesem letzten Punkt werden allerdings erst noch von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Leitung der Mittagsbetreuung ausgearbeitet.

Was auch neu angedacht wurde für eine aktualisierte Satzung: die Einführung einer Anmeldefrist für die Mittagsbetreuung, die es bis dato nicht gibt.

Ausschlusskriterien festgelegt

Aufgeführt sollen aber auch Gründe werden, die zu einem Ausschluss des Kindes aus der Betreuung führen können. Die Idee: Kinder, deren Sorgeberechtigte wiederholt und nachhaltig gegen die Regeln der Satzung oder der Gebührensatzung verstoßen, müssen nach Hause gehen. Ihren Platz können auch Kinder verlieren, deren Sorgeberechtigte falsche Angaben zur eigenen Person oder gar zum Kind gemacht haben.

Zu großen Diskussionen führten die durchaus drastischen Neuerungen im Gremium nicht. Ganz im Gegenteil: Der einstimmige Beschluss zur Satzungsänderung fiel zügig.

