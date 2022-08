„Nerven bei den Bürgern liegen blank“: Rudelzhausens Problemstellen zur Sprache gebracht

MdL Benno Zierer auf Ortsbesuch

Von den Sorgen und Nöten der Rudelzhausener hat sich jetzt MdL Benno Zierer ein Bild verschafft. Besonders drängend sind in der Gemeinde Straßensanierungen.

Rudelzhausen – Der FW-Landtagsabgeordnete Benno Zierer schaut sich Angelegenheiten gern mal vor Ort an – so auch vor Kurzem die „Baustellen“ von Rudelzhausen. Was die Bürger dort vor allem umtreibt, ist der Straßenzustand der Ortsdurchfahrt von Rudelzhausen und Tegernbach – beide gleichen nämlich einem Flickenteppich mit Schlagloch-Garantie.

Die B 301 in Rudelzhausen, und darüber waren sich Bürgermeister Michael Krumbucher, sein Stellvertreter Edwin Lambert und Benno Zierer einig, ist in einem schlechten Zustand. Bei der Durchfahrt ruckle es „wie auf einer Buckelpiste“, war von dem Trio zu hören. „Wir werden fast täglich darauf angesprochen“, erklärte Lambert und führte weiter aus: „Die Nerven bei den Bürgern liegen blank.“

In Tegernbach ist Rettung in Sicht

In Tegernbach schaut es nicht viel besser mit dem Straßenbelag aus, eher noch schlechter. Dort ist allerdings Rettung in Sicht, wie Lambert auf Nachfrage mitteilte: Die Tegernbacher Ortsdurchfahrt soll kommendes Jahr nämlich komplett saniert werden. Was freilich bei der Bundesstraße 301 durch Rudelzhausen besonders ärgerlich ist: Die Straße von Mainburg aus wurde bereits saniert und auch aus Richtung Au ist inzwischen ein neuer Belag aufgebracht worden – es hapert nur noch in Rudelzhausen mit der ruhigen Fahrt.

Doch weshalb geht hier nichts weiter? Der Bürgermeister klärte auf: „Der Wasserzweckverband müsste dringend seine Leitungen unterhalb der Straße sanieren, idealerweise sollte das halt dann mit der Straßensanierung gemacht werden.“ Was noch dazu kommt: Für die Planung und Umsetzung der Straßensanierung ist das Staatliche Bauamt Freising zuständig – und dort herrscht seit längerer Zeit Personalknappheit.

Gefährliche Kurve in Augenschein genommen

Was das Staatliche Bauamt Freising daher vorgeschlagen hat: Die Gemeinde solle sich selbst einen Planer suchen und dessen Leistung vorfinanzieren. Da winkte allerdings Michael Krumbucher zügig ab, denn auch seine Verwaltung sei bis über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt. Wer allerdings Hilfe zugesichert habe, seien die Bundestagsabgeordneten Andreas Mehltretter (SPD), Erich Irlstorfer (CSU) und Leon Eckert (Grüne), die ebenfalls schon in Rudelzhausen waren, um sich die Probleme aus erster Hand schildern zu lassen. „Jetzt aber müssen sie aber auch den Worten Taten folgen lassen“, so Zierers deutlicher Wunsch in Richtung Berlin.

Bei den Rudelzhausenern ebenfalls ganz oben auf der Wunschliste: die baldige Umsetzung der Ortsumfahrt Enzelhausen. Zierer nahm hier explizit mit den Rathauschefs die brandgefährliche Haarnadelkurve an der Schimmelkapelle in Augenschein – eine Kurve, durch die sich tagtäglich Schwerlastverkehr quält. Eigentlich hätte laut Krumbucher bereits 2016 der Baubeginn der Ortsumfahrung stattfinden sollen. Immerhin gebe es eine fertige Planung. Dafür fehlt es am nötigen Planfeststellungsbeschluss.

Konzept zum Hochwasserschutz zur Sprache gebracht

Was außerdem bei dem Vor-Ort-Termin besprochen wurde, war die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes in Tegernbach. Dafür hat die Kommune unlängst einen Förderbescheid erhalten, weshalb heuer noch mit dem Bau eines Rückhaltebeckens begonnen werden kann. Dem Landtagsabgeordneten der Freien Wähler imponierten zudem die zahlreichen Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Rudelzhausen auf Arealen, auf denen ehemals Bentonit abgebaut wurde. „Das ist der Idealfall, weil dadurch landwirtschaftliche Nutzflächen geschont werden“, so Zierer abschließend.

Richard Lorenz

