Plötzlicher Geldsegen: Großzügiges Ehepaar schenkt Gemeinde 10.000 Euro für neuen Spielplatz

Von: Armin Forster

Teilen

Bei der Spendenübergabe: (v. l.) Bürgermeister Michael Krumbucher mit Elisabeth und Karl Schapfl und 2. Bürgermeister Edwin Lambert vor dem Rathaus Rudelzhausen. © Gemeinde

Der Traum vieler Gemeinden wurde jetzt in Rudelzhausen wahr: Eine großzügige Familie hat der Kommune Tausende Euro gespendet - für den Neubau eines Spielplatzes.

Rudelzhausen – Die Kinder aus Enzelhausen durften schon vor einigen Tagen jubeln, nun hatte auch die Gemeinde Rudelzhausen (Kreis Freising) allen Grund dazu: Wenige Tage nach der Eröffnung des neuen Spielplatzes im Ortsteil erhielt die Kommune nachträglich eine enorme Privatspende für die Anlage.

Rückblick: Von einigen Anwohnern wurde im Februar 2021 ein Spielplatz für Enzelhausen beantragt. Dort gibt es zwar relativ viele Kinder, der ehemalige Spielplatz war jedoch nicht mehr existent. Entsprechend zügig stimmte der Gemeinderat einem neuen Begegnungsort des Nachwuchses und dessen Familien zu, außerdem stellte Erwin Maier in der Nähe des „Maierwirts“ einen Teil seines Grundstücks für den Spielplatz zur Verfügung. Die Auswahl der Spielgeräte erfolgte unter Beteiligung der ansässigen Eltern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Offiziell eröffnet wurde der neue Gemeindespielplatz in Enzelhausen am 21. Juli durch Bürgermeister Michael Krumbucher, Bauamtsleiter Jakob Betzenbichler und die Referentin für Jugend und Soziales, Nicole Gabriel. © Gemeinde

Die Kinder können sich jetzt im eingezäunten Spielbereich über eine Turmkombi „Binia“, einen Drehkreisel, eine Doppelschaukel, einen Sandbagger, eine Eltern-Kind-Schaukel, eine Seilbahn mit Podest, ein Spielhaus für Kleinkinder und ein viersitziges Federspiel freuen. Für die Eltern steht eine beschattete Sitzgruppe bereit. In den ersten Tagen seit der Eröffnung Mitte Juli – und teilweise bereits davor – zeigte sich, wie sehr die Kinder den neuen Spielplatz mit seinen abwechslungsreichen Spielgeräten im weichen Kiesbett lieben. Vor allem die Seilbahn und der Bagger überzeugten die Jüngsten. Eine schöne Bestätigung für die Verantwortlichen – schließlich hatte die Gemeinde für die Planung, den Untergrund, den Zaun und die Spielgeräte insgesamt rund 70.000 Euro investieren müssen.

Ehepaar spendiert Kommune 10.000 Euro für Spielplatz

Eine ordentliche Stange Geld für die kleine Kommune – die nun jedoch völlig überraschend einen beachtlichen Teil der Summe wieder hereinbekommen hat: Denn als Karl Schapfl, ehemaliger Elternbeirat und selbst fünffacher Vater, von der Eröffnung des Spielplatzes erfahren hatte, zeigten sich er und seine Frau Elisabeth so hocherfreut wie großzügig. Dem Paar war es nämlich eine „Herzensangelegenheit“, den besonderen Spielplatz mit einer nachträglichen Geldspende von 10 000 Euro zu unterstützen. Damit sollte auch der Dank an die Gemeinde ausgedrückt werden, die dieses ideelle Projekt für die Kinder ermöglicht und auf den Weg gebracht hat.

„Wir wurden am Montag von der Familie Schapfl angerufen und über die Spende informiert“, berichtet Rudelzhausens Bürgermeister Michael Krumbucher. „Wir waren sehr überrascht und ich kann nur ,Danke‘ sagen im Namen der Gemeinde.“ Wie Krumbucher weiter betont, sei der Standort des Spielplatzes in Enzelhausen ideal gewählt, da er sich direkt an einem Knotenpunkt für Fahrradfahrer aus der umliegenden Region befinde.

Große Spielplatz-Rallye im August

Passend zur Eröffnung des Spielplatzes startet die Aktion „Rudelzhausen rockt“ eine Spielplatz-Rallye. Die Rallye über alle sechs Plätze der Gemeinde findet zwischen Samstag, 6., und Samstag, 27. August, statt – inklusive einer kleinen Belohnung am letzten Tag. Nähere Informationen und die Teilnahmezettel finden Interessierte auf www.rudelzhausen-rockt.de/spielplatz-rallye.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.