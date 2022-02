50 statt 5,50 Euro: Kindergartengebühren werden in Rudelzhausen massiv erhöht

Deutlich mehr Kindergartengebühren müssen Eltern zahlen – etwa für den Besuch des Kindergartens Bunte Welt. Symbolbild © dpa

Eltern in Rudelzhausen müssen künftig tiefer in die Tasche greifen: Der Gemeinderat hat eine deutliche Erhöhung der Kindergartengebühren beschlossen.

Rudelzhausen – In Rudelzhausen werden die Kindergartengebühren erhöht – und das aufgrund der niedrigen Gebühren der vergangenen Jahre nicht zu knapp. Obwohl Gemeinderat Thomas Roßmann (CSU) über die gewaltige Steigerung „erschrak“, war die Neukalkulation in der jüngsten Gemeinderatsitzung dennoch schnell beschlossen.

Aktuell müssen Eltern beispielsweise für eine Buchungszeit von vier bis fünf Stunden inklusive 20 Minuten Hol- und Bring-Zeit vier Euro pro Monat und Platz bezahlen. Doch wie kommt dieser niedrige Beitrag zustande? Zur Aufklärung: 66,22 Euro, so der Stand der Gebührensatzung 2021/2022, kostet das oben genannte Zeitfenster. Davon werden aber 100 Euro vom Freistaat bezuschusst, sodass für die Eltern nur noch vier Euro Spiel- und Tee-Geld zu entrichten sind.

100 Euro Regierungszuschuss wird abgezogen

Das allerdings soll sich jetzt ändern. In der jüngsten Gemeinderatsitzung legte Bürgermeister Michael Krumbucher (FW) die neue Gebührensatzung auf den Tisch – und die hat es in sich. Zu den Zahlen: Statt vier Euro pro Kind und Monat für eine Buchungszeit von vier bis fünf Stunden sollen Eltern nun 20 Euro bezahlen. Insgesamt betrifft das für die kürzeste Buchung aktuell 32 Kinder, die Jahreseinnahmen daraus beliefen sich bisher beispielsweise auf rund 1500 Euro, mit der Steigerung kann die Kommune 7700 Euro generieren. Für fünf bis sechs Stunden werden statt 4,75 Euro nun 35 Euro fällig, für sechs bis sieben Stunden müssen Eltern demnächst statt 5,50 Euro stattliche 50 Euro auf den Tisch legen. Sieben bis acht Stunden kosteten bis jetzt 18,31 Euro und sind zukünftig mit 65 Euro festgelegt. Während Eltern aufgrund der alten Satzung für acht bis neun Stunden 34,34 Euro überweisen mussten, wird dieses Zeitfenster demnächst 85 Euro kosten.

Sämtliche neue Gebühren errechnen sich durch den Abzug von 100 Euro Regierungszuschuss für jedes Kind ab drei Jahren. Während die Kommune mit der alten Satzung rund 4600 Euro pro Jahr an Gebühren einnahm, werden mit der neuen Satzung schätzungsweise rund 26 300 Euro in die Kasse gespült. „Das wäre mein Vorschlag“, so Krumbucher zur Erhöhung, während Roßmann betonte, dass er doch etwas „geschockt“ sei über den drastischen Gebührenanstieg.

Kostendefizit ist Grund für die Erhöhung

Der Grund des deutlichen Preisanstiegs: „Die Erhöhung begründet sich durch das Kostendefizit“, so Amtsleiter Lorenz Söckler auf Nachfrage des FT. Ohne große Diskussion seitens des Gremiums wurde die Kindergartengebührensatzung für das Betreuungsjahr 2022/2023 mit zwei Gegenstimmen auf den Weg gebracht. Die somit gewonnenen Mehreinnahmen für die Gemeinde pro Jahr: schätzungsweise knapp 22 000 Euro.

Richard Lorenz

