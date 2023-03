Entscheidung für neue Kinderbetreuung in Tegernbach getroffen - Grundstück bereits gesichert

Teilen

Auf dem Acker unterhalb des Clubheims der SCT-Tennisabteilung soll das Projekt „Kinderbetreuungszentrum“ umgesetzt werden, was der Gemeinderat Rudelzhausen am Montag einstimmig befürwortete. © Hellerbrand

Die Entscheidung steht, der Beschluss dafür fiel einstimmig: Rudelzhausens Gemeinderäte haben jetzt die Weichen für neue Kinderbetreuung in Tegernbach gestellt.

Rudelzhausen – Eine wegweisende Entscheidung für die Kinderbetreuung in Rudelzhausen hat nun am Montag der Gemeinderat getroffen: Die neue Einrichtung kommt nach Tegernbach in den Bereich der Sport- und Freizeitanlage am Warmbad. Einstimmig sprachen sich die 15 Räte dafür aus, den Standort unterhalb des Tennisareals des SC Tegernbach ins Rennen zu schicken sowie einen Planer mit der weiteren Realisierung zu betreuen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vorausgegangen waren dieser Entscheidung Analysen und Überlegungen, wie die Kinderbetreuung in der Gemeinde künftig geschultert werden kann. Bekanntlich gab es dabei Überlegungen, die Kapazitäten durch eine Erweiterung des Pfarrkindergartens St. Wolfgang in Rudelzhausen zu erweitern. Jedoch scheiterten diese Ideen, weil es zwischen Gemeinde und Kirchenstiftung zu keiner Einigung für den Erweiterungsbau mit Krippe und weiterer Gruppe gekommen war. Somit musste die Gemeinde nun nach Alternativen Ausschau halten. Denn die Zeit drängt, was auch eine Bedarfsanalyse zum Stichtag 1. Januar 2023 aufzeigte: Darin wurde die Notwendigkeit einer dreigruppigen Kinderkrippe sowie einer weiteren Kindergartengruppe festgestellt.

Grundstück gesichert

Die Lösung soll nun im Ortsteil Tegernbach verwirklicht werden. So konnte die Gemeinde im Vorfeld bereits ein Grundstück unterhalb des Tennisplatzes erwerben, von dem etwa 12.300 Quadratmeter für das neue „Projekt Kinderbetreuungszentrum“ verwendet werden sollen. Problem: Bauplanungsrechtlich ist das Grundstück noch ein „Acker“ und liegt im Außenbereich. Wie Bürgermeister Michael Krumbucher mitteilte, braucht es, anders wie vom Landratsamt ursprünglich angenommen, eine Flächennutzungsplanänderung. Auch wenn dies das Vorhaben erheblich verzögern werde, sei es notwendig, um bei dem Vorhaben vorwärts zu kommen.

Einstimmiger Beschluss

Seitens des Gemeinderats wurde die Idee begrüßt. Vor allem die vorhandene Infrastruktur wie die Parkplätze der Sportstätten sowie die Nähe zum Warmbad sah Simon Senger als ideal, und auch Thomas Roßmann sah gute Gründe für eine „zügige Umsetzung“. Dass Grundsatz- sowie Aufstellungsbeschluss jeweils einstimmig gefasst wurden, wertete Bürgermeister Michael Krumbucher als gutes Zeichen. Die nächsten Schritte seien nun die Suche eines Planers, um das Vorhaben zu konkretisieren, sowie Gespräche mit den Ämtern.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.