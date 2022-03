Rudelzhausen segnet Haushalt ab: Gewerbesteuer stabil, Personalkosten steigend, Prognosen getrübt

Teilen

Die gute Nachricht aus dem Rathaus: Am 4. April soll die Tegernbacher Freibad-Sanierung beginnen. © Lorenz

Beim Haushalt der Gemeinde bewegt sich Rudelzhausen derzeit in ruhigem Fahrwasser. Doch das dürfte sich in den kommenden Jahren ändern, wie jetzt deutlich wurde.

Rudelzhausen – Kurz, bündig und unspektakulär, so verlief die Verabschiedung des Rudelzhausener Haushalts für das Jahr 2022 bei der jüngsten Gemeinderatsitzung am vergangenen Montag. „Wir sind wie immer bei guten zehn Millionen, wie halt die letzten Jahre“, sagte Bürgermeister Michael Krumbucher (FW) als Eröffnungs-Statement. Neue Schulden muss die Kommune heuer nicht aufnehmen – in der Zukunft werde sich das allerdings voraussichtlich ändern.

Das Haushaltsvolumen für 2022 schaut für Rudelzhausen folgendermaßen aus: Im Verwaltungshaushalt sind 7.009.223 Euro, im Vermögenshaushalt 3.249.013 Euro eingestellt – der Gesamthaushalt beläuft sich so auf 10.258.236 Euro. Für 2022, so die schriftliche Aussage aus dem Rathaus, ist der Verwaltungshaushalt insbesondere wegen anstehender Straßensanierungen und geplanter Kapazitätserweiterungen bei den Kinderbetreuungsmöglichkeiten defizitär. Durch die Corona-Krise wäre das Defizit noch verschärft worden. Daher sei in diesem Jahr eine Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt für dessen Ausgleich vorgesehen.

Gute Nachrichten vom Freibad in Tegernbach

Was auch teuer wird: Das Flachdach der Grundschule soll saniert und der Gemeindekindergarten renoviert werden. Gesamtkosten dafür: rund 250.000 Euro. Für Straßenarbeiten werden um die 780.000 Euro fällig, für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Floriansjünger in Tegernbach rund 60.000 Euro. Die örtliche Freibad-Sanierung soll laut Krumbucher mit knapp 2,1 Millionen Euro zu Buche schlagen. Hier hatte der Rathauschef allerdings auch gleich eine gute Nachricht: „Am 4. April wird damit angefangen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aber auch in den kommenden Jahren werden weiterhin große Kosten auf die Kommune zukommen – beispielsweise für die Kindergartenerweiterung und den Krippenneubau St. Wolfgang mit 1,8 Millionen Euro, oder das neue Feuerwehrhaus in Enzelhausen mit rund 400.000 Euro.

Schulden könnten auf fünf Millionen Euro steigen

Für 2022 sei keine Kreditaufnahme geplant, wie der Bürgermeister erklärte, allerdings werde sich das in Zukunft ändern, um dann überhaupt weitere Investitionen tätigen zu können. So könnten die aktuellen voraussichtlichen Gesamtschulden bis Ende 2022 von rund 1,6 Millionen Euro bis zum Jahr 2025 auf stattliche fünf Millionen steigen. Die Gewerbesteuer, die bei vielen anderen Kommunen eingebrochen ist, steht in Rudelzhausen jedoch stabil da: Rund 1,1 Millionen Euro werden von der Kommune erwartet.

Steigend sind allerdings, wie auch in anderen Gemeinden, die Personalkosten per se: So belaufen sich die Ansätze 2022 auf 654.000 Euro für das Rathaus-Personal, 455.000 Euro für die Kindergarten-Beschäftigten und 86.000 Euro für Schul-Bedienstete.

Fragen zum Haushalt 2022 seitens der Gemeinderäte gab es aufgrund der Vorberatungen in der Sitzung nicht, weshalb die Haushaltssatzung ohne Gegenstimme auf den Weg gebracht wurde.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.