Kurios: Unfallverursacher flüchtet und lässt komplettes Anhängergespann in fremder Autotür stecken

Von: Armin Forster

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Rudelzhausen. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago Images

Ein Unbekannter ist in Rudelzhausen mit einem Zufahrzeug samt Anhänger in ein Auto gekracht und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Das Gespann ließ er zurück.

Rudelzhausen - In einem äußerst ungewöhnlichen Fall von Unfallflucht ermittelt derzeit die Polizeiinspektion Moosburg. Denn die Beamten wurden am Samstag, 18. März, gegen 21.45 Uhr von einer 48-Jährigen aus dem Kreis Pfaffenhofen informiert, dass sie ihr Auto am Parkplatz des Gasthauses in der Schulstraße in Rudelzhausen geparkt hatte - und bei diesem nun einen Schaden feststellen musste. Kurios: Der Anhänger samt Zugfahrzeug, durch den der Schaden verursacht worden war, steckte noch in der Fahrzeugtüre. Der Verantwortliche hatte sich vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt - unerlaubt und ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Laut Bericht der Polizei entstand am Fahrzeug der Frau ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Auch am Anhänger konnte ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro festgestellt werden. Durch die am Fahrzeug vorhandenen Kennzeichen konnten bereits Ermittlungen zum möglichen Verursacher aufgenommen werden.

Unfallflucht in Rudelzhausen - Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder sachdienliche Hinweise zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter Telefon 08761/30180 in Verbindung zu setzen. Wie die Beamten schreiben, sei es nicht auszuschließen, „dass der Fahrer sich zuvor auf einer Veranstaltung an der dortigen Tatörtlichkeit aufhielt“.

ft

