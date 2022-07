Rudelzhausens Eltern müssen für Kinder-Essen mehr bezahlen

Die Gebühren für das Essen in den Rudelzhausener Kindergärten und der Grundschule steigen. (Symbolbild) © dpa

In Rudelzhausen wird das Essen in Kindergärten und Grundschule teurer. Außerdem gab der Gemeinderat Grünes Licht, um das Defizit eines Kindergartens auszugleichen.

Rudelzhausen – Rudelzhausener Eltern müssen demnächst tiefer in die Tasche greifen: Aufgrund der Inflation wird nämlich das Essen für die örtliche Grundschule und den Gemeinde-Kindergarten „Bunte Welt“ teurer. In naher Zukunft werden außerdem die Kindergartengebühren nochmals angezogen, wie Bürgermeister Michael Krumbucher (FW) in der jüngsten Gemeinderatsitzung am vergangenen Montag prophezeite. Grund: ein steigendes Defizit, das nur über Gebührenerhöhungen zu schultern sei – und zwar für beide Kindergärten.

Für die Schüler und die Kindergartenkinder wird es pro Kopf 30 Cent teurer werden. Für die Verwaltung, so war in der Beschlussvorlage der Sitzung zu lesen, sei die Preiserhöhung allerdings moderat, auch weil die Qualität des gelieferten Essens die Einrichtungen zufriedenstelle. Zudem sei davon auszugehen, dass sämtliche Anbieter aufgrund der Krisenlage erhöhen werden, weshalb der Ratsbeschluss für eine Erhöhung zügig fiel.

Hohes Defizit beim St.-Wolfgang-Kindergarten

Schwerer tat sich der Gemeinderat dann doch mit „50.000 Euro plus X“, die dem kirchlichen St.-Wolfgang-Kindergarten in Rudelhausen fehlen und von der Gemeinde via Defizitzuschuss teilweise ausgeglichen werden sollen. Neu ist dieser Defizitzuschuss seitens der Kommune aber nicht – ganz im Gegenteil: Denn seit den 1990er Jahren gab es sogar zwischen Kirchenstiftung und Gemeinde einen sogenannten Defizitzuschuss-Vertrag, der eine jährliche Förderung reglementierte. Dieser Vertrag war allerdings nie gültig und somit unwirksam, so das Urteil der Rechtsaufsicht im Nachgang. Ein neuer Vertrag ist bis dato aus diversen Gründen nicht zustande gekommen. Heißt im Klartext: Die Gemeinde muss nun jährlich neu entscheiden, ob sie den kirchlichen Kindergarten unterstützt oder nicht. Einen Anspruch per se gibt es allerdings nicht.

Um die Sachlage näher zu erörtern, hatte Krumbucher den Rudelzhausener Kirchenpfleger Christian Priller zur Sitzung geladen, der eines ganz klar formulierte: „Das Defizit wird weiter steigen, keine Frage.“ Der Grund sei simpel: Die Ausgaben, etwa in puncto Personalkosten, steigen – aber die Zuschüsse vom Staat steigen nicht mit, was laut Priller zur Folge habe, dass „die Schere immer weiter auseinandergehen wird“. Aktuell belaufe sich das Minus auf rund 50.000 Euro mit diversen Unsicherheitsfaktoren, da beispielsweise steigende Energiekosten noch oben drauf kommen könnten.

Da aber laut Krumbucher Kinderbetreuung grundsätzlich kommunale Aufgabe sei, müsse hier die Gemeinde finanziell bezuschussen – wie eben schon immer, ob nun mit Vertrag oder nicht. Damit verringere sich das Problem für den Kindergarten zwar deutlich, wie Priller und Krumbucher ausführten, allerdings kann die Gemeinde auch nur Kinder bezuschussen, die aus Rudelzhausen kommen und knapp 80 Prozent der Belegung ausmachen. Mainburg beispielsweise, das haben laut Krumbucher Gespräche ergeben, möchte keinen Defizitausgleich beisteuern. Woher Priller die fehlenden 20 Prozent nehmen soll, weiß er nicht. „Vermutlich müssen wir es zwischenfinanzieren“, sagte der Kirchenpfleger. Und weiter: „Ich hab’ jedenfalls nix mehr.“

„Null Mitsprache“

Was Ingeborg Müller (CSU) nicht einleuchten wollte: „Ich verstehe nicht, weshalb die Kirche nicht die fehlenden 20 Prozent zahlen kann.“ Edwin Lampert (FW) erinnerte sich: „Damals hat uns das Bistum die 80 Prozent auferlegt – 80 Prozent zahlen und Null Mitsprache.“ Letztendlich, und dessen war sich Priller sicher, wird eine finanzielle Deckelung des Defizits nur über Gebührenerhöhungen gehen. Dem schloss sich Krumbucher an, denn auch der Gemeindekindergarten schreibe ein Defizit. „Wir müssen erhöhen – Zug um Zug, nicht von Null auf Hundert“, so der Bürgermeister. Dem Defizitausgleich für den kirchlichen Kindergarten seitens der Gemeinde in Höhe von rund 40.000 Euro wurde stattgegeben.

Richard Lorenz

