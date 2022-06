Schaukasten-Debatte beschäftigt erneut Rudelzhausens Räte

Am Aufgang zum Rathaus Rudelzhausen wünscht sich der Schimmelboten-Verein einen Info-Schaukasten. An diesen Plänen stören sich so manche Gemeinderäte.

Umstrittener Standort am Rathaus

Der Schimmelboten-Verein möchte einen Schaukasten an den Treppen zum Rudelzhausener Rathaus installieren. Doch abermals ist das Thema im Gemeinderat umstritten.

Rudelzhausen – „Warum gerade an dieser Stelle?“ Diese Frage beschäftigte in der jüngsten Sitzung des Rudelzhausener Gemeinderats Simon Senger (CSU), als es um die Causa Schimmelboten-Schaukasten im Aufgangsbereich zum Rathaus-Vorplatz ging. Bereits zum zweiten Mal ist der historische Verein nun schon beim Gemeinderat vorstellig geworden, um via Schaukasten an jene drei Schulen zu erinnern, die ehemals im Bereich des Rathauses gestanden sind. Doch auch mit seinem jüngsten Vorschlag sorgte der Verein für wenig Begeisterung.

Hintergrund: Der Verein für Heimatpflege will gegen das Vergessen ankämpfen und hatte deshalb die Idee, am Treppenaufgang zum Rathaus einen Schaukasten anzubringen, in dem beispielsweise Fotos und anderes Infomaterial zu der damaligen Nutzung des Areals ausgestellt werden sollen. Weil dort aber die Gemeinde das Sagen hat, kam es zu einem Antrag in der April-Sitzung des Rats – mit überraschendem Ausgang: Von der Schaukasten-Idee waren nämlich viele Räte alles andere als begeistert gewesen, weshalb diese während der Sitzung verworfen wurde und stattdessen historische Tafeln präferiert wurden. Die hatte der Schimmelboten-Verein allerdings nie ins Gespräch gebracht. Weil der Verein aber ganz bewusst einen Schaukasten möchte, um damit diverses themenbezogenes Archivmaterial zu präsentieren, landete der Antrag nun erneut auf dem Ratstisch.

Störfaktor Schaukasten?

„Warum an dieser exponierten Stelle? Das gefällt mir nicht“, betonte erneut Simon Senger. Seine Begründung: Ein schnelles Ausbleichen von möglichen Dokumenten im Schaukasten würde die ganze Sache rasch „greislig“ machen. Zudem würden dort auf den Stufen immer die Fotografien von den Kommunionskindern geschossen werden, weshalb so ein Schaukasten an dieser Stelle eher störend wirke. „Warum nicht links um’s Eck rum?“, schlug Senger vor, doch da winkte Bürgermeister Michael Krumbucher (FW) erstmal ab. Denn der Verein wolle den Schaukasten ganz bewusst an besagter Stelle haben. Dabei sei die Organisation der Gemeinde beim zweiten Antrag noch einmal entgegengekommen und habe einen sehr schmalen Schaukasten, in dem vier DIN A4-Blätter passen, als Kompromiss vorgeschlagen. „Wenn dort, dann etwas hochwertiges“, betonte Thomas Roßmann (CSU), der weiterhin ausschließlich mit einer historischen Tafel einverstanden war.

Aufgrund der komplexen Sachlage gab es dann gleich zwei Beschluss-Abstimmungen. Nur drei Räte waren dafür, dass der schmale Schaukasten im Treppenbereich angebracht werden soll. Zehn Mandatsträger hingegen stimmten für das Anschrauben des Info-Kastens auf der anderen Seite. Nun will Krumbucher noch einmal mit dem Verein reden.

