„Schmeißen da Geld raus“: Förderverfahren für Rudelzhausens Breitbandausbau von FW-Rat kritisiert

Die Versorgung mit Breitbandanschlüssen hat auch die Gemeinde Rudelzhausen als Ziel.

Rudelzhausen will den Breitbandausbau weiter vorantreiben und plant mit Fördergeldern vom Bund. Doch das entsprechende Verfahren stieß jetzt auch auf Kritik.

Rudelzhausen – Der Breitbandausbau soll in Rudelzhausen weiter vorangetrieben werden – und zwar mit Förderungen vom Bund. Um überhaupt den Bedarf zu eruieren, wurde jüngst nun ein Markterkundungsverfahren durchgeführt, das den Gemeinderäten jetzt vorgestellt wurde. Profitieren werden davon vor allem die Neubaugebiete – selbst jene, auf denen noch kein Haus steht. Aber nicht nur das große Ganze war in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Thema, sondern auch eine Straßenlaterne, die privat betrieben wird.

112 Adressen im Erschließungsgebiet

Das Markterkundungsverfahren, so die Erklärung von Lyn Lampmann vom dafür beauftragen Ingenieur-Büro, umschloss das ganze Gemeindegebiet Rudelzhausen mit einer Gesamtadressen-Zahl von 1251. Als potenzielle Erschließungsgebiete und damit förderfähig wurden dabei 112 Adressen herausgeschält – vorwiegend in Neubaugebieten, darunter auch welchen, auf denen aktuell noch Hopfengärten stehen.

Die Gesamtkosten für den Ausbau von 112 Adressen, so Lampmann weiter, belaufen sich auf insgesamt rund 840.000 Euro, wovon allerdings 90 Prozent vom Bund und vom Land getragen werden. Die Kommune muss so lediglich „nur“ rund 84.000 Euro berappen.

So gar nicht damit einverstanden war diesbezüglich Paul Walter (FW): „Das ist doch nicht sinnvoll, dass die Gemeinde das zahlt – wir schmeißen da Geld raus!“ „Man muss halt später diskutieren, ob und wie was umgelegt wird“, so die Antwort von Bürgermeister Michael Krumbucher (FW).

Denn aktuell ist es so, dass auf den Bauwerber oder Hausbesitzer keine Kosten zukommen würden. Die Frage von Markus Würtele (CSU): „Sind da auch schon bestehende Adressen dabei?“ beantwortete Lampmann mit einem Ja, wenngleich die meisten Adressen in Neubaugebieten, auch unbebauten, liegen würden. Was für Krumbucher fundamental ist, sei jetzt schlichtweg das Anlegen von Leitungen, um weitere Ortschaften und Gebiete erschließen zu können.

Was Paul Walter auch interessierte: „Gibt es einen Zeitrahmen, bis die Neubaugebiete bebaut sein müssen?“ Laut Krumbucher gäbe es keine diesbezügliche „Deadline“, wichtig sei jetzt einfach, dass durch die Förderungen zügig Kapazitäten für Neuanschlüsse geschaffen werden würden. Einstimmig wurde der Förderverfahrens-Einleitung zugestimmt.

Straßenleuchte bleibt privat

Was auch auf der Tagesordnung stand: Die Anbindung der Straßenleuchte beim Anwesen Berg 1 an das öffentliche Stromnetz. Das Kuriose ist nämlich, dass dort eine Straßenlampe sozusagen privat betrieben wird, indem diese am Anwesen eingesteckt ist. Dafür bekommen die Anwohner von der Gemeinde wohl jährlich 35 Euro als Pauschale überwiesen. Nun allerdings kam der Wunsch seitens jener Anwohner, dass die Lampe an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden sollte. Das Problem: Laut Schätzung des zuständigen Bayernwerks würde das bis zu 25.000 Euro kosten. Das jedoch war den Gemeinderäten doch zu happig, sie votierten einstimmig gegen einen Anschluss an das öffentliche Netz.

Richard Lorenz

