„Gutes Beispiel 2023“ von Bayern 2: Gleich zwei Projekte aus dem Landkreis Freising landen ganz oben

Von: Manuel Eser

„Wir wollen ein echtes Beispiel geben“: Rosi Hofbauer (vorne im weißen Hemd) hofft, dass es künftig mehr Projekte gibt wie das ihrer Tegernbacher Rettungsschwimmer, die sogar ihren eigenen Nachwuchs rekrutiert haben. © Verein

Gleich zwei Projekte aus dem Landkreis Freising sind bei dem Wettbewerb „Gutes Beispiel“ ganz oben gelandet. Sie setzten sich gegen große Konkurrenz durch.

Tegernbach/Freising - Rosi Hofbauer kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. „Das ist einfach gigantisch.“ So beschreibt sie das Gefühl, als sie am Mittwochabend erfahren haben, dass ihr Team und ihr Projekt im bayernweiten Wettbewerb „Das gute Beispiel 2023“ den ersten Platz errungen hat: Die Rettungsschwimmer Tegernbach haben sich gegen 260 Mitbewerber durchgesetzt. Und damit nicht genug der Erfolgsmeldungen: Auf Platz zwei landete das kürzlich eröffnete Café Übrig aus Freising.

„Das gute Beispiel“ ist ein Wettbewerb des Radiosenders Bayern 2, in dem Projekte ausgezeichnet werden, die sich in vorbildlicher Weise für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Eine Jury, zu der unter anderem auch der bekannte Fußballspieler Thomas Hitzlsperger zählte, wählte aus allen eingegangenen Bewerbungen fünf Projekte aus. Über die Finalisten wurde dann online auf der Homepage des Senders abgestimmt. Der Sieger wurde am Mittwochabend live in der Sendung gekürt.

Rettungsschwimmer haben ihr örtliches Freibad gerettet

„Zuerst wurde der Umschlag mit dem fünften Platz aufgemacht, dann der mit dem vierten – und mit jedem weiteren Umschlag ist unsere Euphorie gestiegen“, berichtet Rosi Hofbauer, die ihre Rettungsschwimmer für den Wettbewerb angemeldet hat. Dass ihr Projekt tatsächlich erst mit dem letzten Umschlag gezogen wurde, in dem sich der Gewinner des Wettbewerbs befand, überraschte Rosi Hofbauer nach eigener Aussage nicht. Das hat nichts mit mangelnder Bescheidenheit zu tun. „Ich war einfach überzeugt, dass unser Projekt so gut ist, dass wir vorne landen könnten.“

Den 39 Rettungsschwimmern des SC Tegernbach ist es nicht nur gelungen, das örtliche Freibad zu retten, indem sie es aus eigener Kraft saniert haben. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass es mit der beliebten Freizeiteinrichtung weitergeht, weil sie es jetzt selbst betreiben – ehrenamtlich! Und als wäre das noch nicht genug, wirken sie mit einer eigenen Ausbildungsinitiative dem Rettungsschwimmermangel entgegen.

Die Freising Singer-Songwriterin Lisa Fitzek ist eine engagierte Unterstützerin des Café Übrig und präsentiert stolz den zweiten Preis. © Lehmann

„Wir wollen ein echtes Beispiel geben“, erklärt Rosi Hofbauer. „Wir wollen viele Nachahmer finden, dass nie wieder ein Freibad zusperren muss, und alle Kinder schwimmen lernen können.“ Das Preisgeld in Höhe von 4000 Euro soll deshalb komplett in die Aus- und Weiterbildung der Rettungsschwimmer investiert werden. „Und in nichts anderes!“ Denn das Schöne an dem Wettbewerb: Er hat die Rettungsschwimmer nicht nur weiter zusammenwachsen lassen, sondern noch mehr Motivation freigesetzt, wie Rosi Hofbauer berichtet: „Wir haben eine lange Liste von Nachwuchskräften, die auch Rettungsschwimmer werden wollen.“

Team des Café Übrig freut sich über die große Wertschätzung

Große Freude herrscht auch im Freisinger Café Übrig. Nach dem Motto des Vereins „Auf den Teller, nicht in die Tonne“ werden gerettete Lebensmittel zu leckeren Speisen verarbeitet, aber auch Lebensmittelspenden weitergeben, bei Bedarf kostenfrei. Jeder zahlt so viel er will oder kann. „Dieser Preis macht uns total stolz und bestärkt uns in unserem Tun“, sagte Vereinsrepräsentantin Carolin Stanzl dem FT. „Wir stecken alle sehr viel Arbeit in das Projekt. Da ist es schön, wenn das auch wertgeschätzt wird.“

Für das Preisgeld, 2500 Euro, dürfte sich schnell eine sinnvolle Anwendung finden. „Wir brauchen ganz dringend Außenmobiliar. Und auch die Küche würden wir gerne nachrüsten, um noch besser backen und kochen zu können.“

