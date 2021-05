Tegernbach lässt Freibad für 1,7 Millionen Euro generalsanieren - Pläne vorgestellt

Diskussion im Gemeinderat

Die Generalsanierung des Freibads in Tegernbach ist beschlossen. Im September, zum Ende der Saison, will man mit dem 1,7 Millionen Euro teuren Projekt starten.

Rudelzhausen – Mit Ausbesserungsarbeiten wie bisher ist es nicht mehr getan. Dass das Familien- und Freizeitbad in Tegernbach (Gemeinde Rudelzhausen) dringend einer Sanierung bedarf, ist offensichtlich. Richtig Geld dafür in die Hand zu nehmen, das war bei der Abstimmung über die Baumaßnahme unstrittig. Bei der endgültigen Vorstellung der Pläne im Gemeinderat gab es am Montag lediglich Fragen zur Gestaltung der neuen Becken und des neu zu errichtenden zusätzlichen Gebäudes. Daran, dass die Kosten im Vergleich zur Schätzung von 1,55 Millionen Euro jetzt um etwa sieben Prozent höher liegen, nahm niemand Anstoß.

Planer Christian Maierbeck vom Ingenieurbüro Kienlein in Buch am Erlbach führte die Abweichung auf die Marktentwicklung zurück. Insgesamt sprach er von einem „sehr schlüssigen Gesamtkonzept“, mit dem die Kommune für die Zukunft gut gerüstet sei.

+ Rund 1,55 Millionen Euro sollen die geplanten Maßnahmen kosten. Unter anderem dürfen sich die Badegäste dann auf zwei neue Kinderbecken freuen. © Grafik: Ingenieurbüro Kienlein

Im Gremium kam indes die Frage auf, ob ein Pultdach für das neue Aufbereitungsgebäude nicht besser gewesen wäre. Alfons Kreimair (FW) verband diesen Einwand damit, dass man dann vielleicht etwas in Richtung regenerativer Energien, sprich Photovoltaik, hätte machen können. Maierbeck räumte ein, dass dergleichen auch angedacht gewesen sei. Man habe sich aber wegen der zu befürchtenden Beschattung des Kinderbeckens dagegen entschieden. „Das Kinderbecken sieht ziemlich kantig aus“, monierte Kreitmair noch. Maierbeck gab zu bedenken, dass die Kanten alle entsprechend abgerundet seien. Ingeborg Müller (CSU) wollte schließlich noch wissen, ob die Beckenränder breit genug seien, um sich vernünftig hinsetzen zu können. Maierbeck bejahte dies. Richard Linseisen (FW) hätte es besser gefunden, „den Alt- und den Neubau zu verbinden“. Laut Maierbeck hätte das aber zu Problemen bei den Abstützungen geführt.

Auf eine weitere Nachfrage hin erklärte Christian Maierbeck, dass sich die beiden neuen Edelstahlbecken freilich nicht mit dem Blau der alten, gefliesten Becken vergleichen ließen. Sie wirken demnach eher grau. Die Technik für die Wasseraufbereitung gilt es nach Auskunft des Planers „komplett zu erneuern“. Als Beispiele nannte er etwa die Chlorgasanlage oder die Schallwasserbehälter. Während man nach Ansicht von Maierbeck im Bereich des Mehrzweckbeckens auf kostspielige Sonderausstattungen wie Tauchstreifen oder Startblöcke verzichtet habe, seien im Kleinbecken Attraktionen für die Kinder wie ein Wasserigel und eine Schildkröte mit Handpumpe vorgesehen.

Freibad-Saison könnte Ende Juni 2022 beginnen

Wenn alles gut geht, ist das neue Freibad bis Ende Juni 2022 fertig. Maierbeck prophezeite jedenfalls: „Es wird uns keine gesamte Badesaison verloren gehen.“ Zusätzlich stellte er noch eine Förderung des Freistaats Bayern in Höhe von zirka 25 Prozent in Aussicht, die es laut Bürgermeister Michael Krumbucher umgehend zu beantragen gilt. Die Badesaison 2022 ist nach Auskunft des Rathauschefs noch nicht ganz abgeschrieben. Der Fliesenleger sei bereits beauftragt, um die üblichen Ausbesserungsarbeiten zu erledigen. Ob das allerdings – wie jetzt vom Gesetzgeber vorgesehen ab 21. Mai 2021 mit Selbsttests und Terminvereinbarung – wirklich Sinn macht, zog Krumbucher in Zweifel. Wann und unter welchen Corona-Auflagen das Freibad heuer öffnen könne, sei demzufolge noch offen.

