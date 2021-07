Vektra-Fahrer (39) landet im Graben - die Gründe dafür sind schnell klar

Mann muss ins Krankenhaus

Auf der Kreisstraße FS 38 ist ein Vektra-Fahrer (39) von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Der Polizei sind die Gründe dafür schnell klar.

Tegernbach – 1,9 Promille und nicht angepasste Geschwindigkeit waren der Grund, dass ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising am Sonntag gegen 18.10 Uhr in der Gemeinde Rudelzhausen im Graben gelandet ist. Der Führerschein ist vorerst weg.

Der Opel-Fahrer war auf der Kreisstraße FS 38 von Haslach in Richtung Tegernbach unterwegs, als er auf Höhe Peterloh „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zunächst leicht nach rechts und in der folgenden Rechtskurve gänzlich nach links von der Fahrbahn abkam – mit der Folge, dass der Pkw im angrenzende Feld zum Liegen kam“, heißt es im Polizeibericht. Hierbei beschädigte er zwei Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und den Asphalt (Sachschaden zirka 1500 Euro). Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

Rettungswagen bringt Fahrer ins Krankenhaus

Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die Beamten beim Fahrer „deutlichen Alkoholgeruch“ feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Wert von 1,9 Promille. Aus diesem Grund musste eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden.

Vor Ort kümmerte sich die Feuerwehr Tegernbach um die Aufräum- und Reinigungsarbeiten. (ft)

