Tegernbachs Freibadretter hoffen auf Stimmen für ihr „Gutes Beispiel 2023“ im Bayern2-Wettbewerb

Voller Tatendrang sind die Mitglieder der Schwimmabteilung des SC Tegernbach, die sich bei der Wahl des Projekts „Gutes Beispiel 2023“ auf Radio Bayern 2 möglichst viele Stimmen erhoffen. © Hellerbrand

Weil Personal rar ist, hat der SC Tegernbach Rettungsschwimmer ausgebildet und betreibt künftig in Eigenregie das sanierte Freibad im Dorf. Jetzt winkt dafür ein Preis.

Tegernbach – Gut möglich, dass das kleine Tegernbach bei Rudelzhausen bald bayernweit für Furore sorgt. Denn die Rettungsschwimmer des SC Tegernbach haben es in die Endausscheidung um den Titel „Gutes Beispiel 2023“ des Radiosenders Bayern 2 geschafft. Von rund 260 Projekten wurden fünf fürs Finale auserkoren und die Tegernbacher sind dabei. Um aber bei der Preisverleihung am Mittwoch, 3. Mai, die live aus dem Studio Franken gesendet wird, ganz oben zu stehen und die 4000 Euro für Platz 1 abzuräumen, brauchen die Tegernbacher noch möglichst viele Stimmen von Unterstützern der Aktion.

Doch der Reihe nach: Seit geraumer Zeit wird Tegernbachs Freibad mit seinem 25-Meter-Becken umfangreich saniert und auf den neuesten Stand gebracht. In diesem Sommer, der genaue Öffnungstag ist noch nicht bekannt, soll das Areal samt Becken nun offiziell für die Badefreunde wieder zur Verfügung stehen.

Verein betreibt das Bad

Und hier geht man in Tegernbach nun einen ganz neuen Weg: So hat sich der SCT entschlossen, den Betrieb des Bads in Eigenregie zu übernehmen. Dies gilt sowohl für die Abwicklung des Einlasses und Kiosks, als auch für die Überwachung des Badebetriebs. Letztgenannter ist oftmals ein Knackpunkt, schließlich ist hierzu entsprechendes Fachpersonal nötig. Und auch da wussten sich die Tegernbacher um SCT-Vorsitzenden Robert Hiesbauer zu helfen. Denn im Jahr 2021 wurde mit der Schwimmabteilung eine eigene Sparte gegründet, die Sandra Teuber leitet. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin, Senta Summerer, sowie der überaus engagierten Rosi Hofbauer gelang es seither, die Abteilung auf Erfolgskurs zu trimmen.

Denn obwohl das Schwimmen sowie die Kurse bis dato nur in der Fremde, nämlich im zehn Kilometer entfernten Freibad in Leibersdorf (Kreis Kelheim) möglich waren, hat sich die Abteilung prächtig entwickelt. Der Beweis liest sich in Zahlen: 57 Mitglieder, vier Anfängerkurse sowie die Ausbildung von 39 „Lifeguards“ – die nun als ehrenamtliche Rettungsschwimmer auch für den künftigen Badebetrieb in Tegernbach zur Verfügung stehen.

Fünf Anfängerkurse bereits restlos ausgebucht

Und die Sparte strotzt weiterhin nur so vor Tatendrang. So sind die fünf Anfängerkurse, die 2023 dann in Tegernbach angeboten werden, bereits restlos ausgebucht. Weitere Aktivitäten wie etwa Fortgeschrittenen-Kurse sind fest eingeplant. Dabei kommt der Abteilung zugute, dass Ausbildung und Training aufgrund des SCT-Eigenbetriebs des Freibads künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich sind. Eine bestens durchdachte Idee mit viel Potenzial also, der auch die Bürger und Firmen Tegernbachs positiv gegenüber stehen: Sie sind mit Spenden bereits für die Unkosten der Ausbildung sowie für eine einheitliche Kleidung der Schwimmer aufgekommen.

Hier kann für das „Gute Beispiel 2023“ abgestimmt werden

Weil ein Projekt mit so viel Leidenschaft und ehrenamtlichem Engagement Mut macht, die Gesellschaft positiv beeinflusst und somit auch ein Vorbild für andere ist, steht die Schwimmabteilung nun im Finale der Aktion „Gutes Beispiel 2023“.

Und jetzt sind die „Wasserfrösche“ auf breite Unterstützung angewiesen. Denn es gilt, bis zum Stichtag – dem 3. Mai um 18.30 Uhr – möglichst viele Stimmen zu bekommen. Die Abgabe des Votums ist denkbar einfach: auf die Internetseite von Radio Bayern 2 gehen, einem der fünf aufgelisteten Projekte eine Stimme gegeben werden kann. Ob die Tegernbacher am Ende ganz oben schwimmen, wird sich zeigen.

Martin Hellerbrand

Auch ein Freisinger Projekt im großen Radio-Finale Das ist stark: Gleich zwei Projekte aus dem Landkreis haben es ins Finale der Bayern 2-Aktion „Gutes Beispiel“ geschafft. Zu ihnen zählt neben dem aus Tegernbach auch das kürzlich eröffnete Café Übrig aus Freising, das gerettete Lebensmittel verarbeitet und das Essen kostenlos ausgibt.

