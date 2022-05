Volksfest Rudelzhausen: Ab dem Vatertag geht‘s wieder rund - Comeback mit Neuerungen im Programm

Teilen

Prost! (v. l.) 2. Braumeister Dominik Mertens, Peter Heigl, Brigitte Heigl, Baron Michael Beck von Peccoz, TSV-Chef Wieland Scheer, Braumeister Stefan Ebensperger und TSV-Ehrenvorsitzender Lenz Heigl stießen auf das Gelingen des 45. Volksfests in Rudelzhausen an. © Martin Hellerbrand

Nach zweijähriger Corona-Pause steht auch das Volksfest in Rudelzhausen wieder in den Startlöchern: Am Vatertag, 26. Mai, geht‘s los. Heuer ist dabei manches neu.

Rudelzhausen/Au – „Das Leben ist zurück“: Mit diesen Worten eröffnete Baron Michael Beck von Peccoz von der Schlossbrauerei Au am Freitag die Bierprobe zum Volksfest in Rudelzhausen. Ab Donnerstag, 26. Mai, dem Vatertag, herrscht wieder vier Tage lang Ausnahmezustand in der Gemeinde Rudelzhausen, wenn der TSV zum 45. Mal das Volksfest organisiert. Zwei Jahre lang musste man Pandemie-bedingt das Feiern unterlassen, weshalb die Vorfreude darauf heuer besonders groß sei, so der Baron.

Durchatmen lautete auch die Devise bei TSV-Vorsitzendem Wieland Scheer bei der Bierprobe im Auer Bräustüberl. Denn das Volksfest sei seit 45 Jahren Bestandteil in zahlreichen Festkalendern von Besuchern und Fieranten, außerdem für den TSV eine wichtige Einnahmequelle. Zwar habe man es mit „To go“-Verkauf sowie eigens geschaffenen Etiketten geschafft, den Ausfall zu überbrücken, so Scheer resümierend. „Es geht aber nix über ein Volksfest.“ Noch dazu, da auch die „Mannschaft“ bei der Stange gehalten werden müsse, um das Fest zu schultern. Wie groß der Teamgedanke sei, machte der Vorsitzende am eben erfolgten Zeltaufbau in Eigenregie deutlich, bei dem ein 80-Jähriger ebenso im Einsatz gewesen sei wie einige „Novizen“ aus der Jugend.

Volksfest Rudelzhausen: Ausmarsch entfällt

Zum Fest 2022 hat man sich auch noch einige Neuerungen einfallen lassen. So wird der Gottesdienst am Vatertag nicht in der Kirche, sondern schon im Zelt zelebriert, weshalb der Ausmarsch entfällt. Für Musik ist dennoch gesorgt, denn zum Bieranstich um 11 Uhr spielen die Schlossberg Musikanten, ab 18 Uhr die Hopfareisser.

Am Freitag ist heuer ab 15 Uhr Seniorennachmittag – mit Martin Kraft alias Powerziach als Stimmungsmacher. Kinder kommen ab 16 Uhr dank vergünstigter Preise auf ihre Kosten, am Abend sorgt die Showband Tetrapack für Unterhaltung. Wie bisher purzeln am Samstagnachmittag die Preise, um vor allem Familien einen kostengünstigen Festtag zu ermöglichen.

Dieses Jahr gibt‘s ein Oldtimertreffen auf der Festwiese

Samstagabend ist auch „Tag der Betriebe und Vereine“, neben der Band High Hauha warten in der Verlosung Bierfässer mit 20, 30, 50 und 100 Liter auf Abnehmer. Eine Neuerung am Sonntag ist ein Oldtimertreffen von 10 bis 16 Uhr auf der Festwiese, außerdem Blasmusik mit den Schlossberg-Musikanten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Braumeister Stefan Ebensperger lieferte am Freitag Details zum Festbier, das 5,8 Prozent Alkohol enthalte und wie immer mit den Sorten Perle und Hersbrucker eingebraut worden sei. Die Maß Bier kostet heuer 8,90 Euro. Dass der Gerstensaft überaus süffig ist, bestätigten die Vorkoster dem Braumeister.

„Wir sind für das Fest gerüstet“, hatte TSV-Chef Wieland Scheer noch eine besondere Prognose auf Lager: „Ich glaub’, die rennen uns heuer die Bude ein.“ Dass er, Baron Michael Beck von Peccoz, von der ersten Minute an beim Gottesdienst dabei sei, verriet der Brauereigeschäftsführer gemeinsam mit einem Geheimnis: „Rudelzhausen ist mein Lieblings-Volksfest“.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.