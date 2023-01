Wohnhaus brennt in Rudelzhausen: Feuerwehr spart durch großen Zufall entscheidende Minuten

Von: Armin Forster

Ein Leichtverletzter, hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Brands am Sonntag im Rudelzhausener Eichenfeld. Rund 100 Kräfte befanden sich im Einsatz. © FW

Alarm in Rudelzhausen: Rund 100 Kräfte mussten dort zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Dabei gab es bei der Feuerwehr eine glückliche Fügung mitten im Unglück.

Rudelzhausen – Helle Aufregung herrschte am Sonntagnachmittag in der Rudelzhausener Eichenfeldsiedlung: Weil in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen war, mussten insgesamt rund 100 Einsatzkräfte anrücken.

Die Floskel „Glück im Unglück“ scheint in diesem Fall angebracht: Denn als die örtlichen Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehr Enzelhausen (Gemeinde Rudelzhausen) um 13.54 Uhr alarmiert wurden, saßen gerade alle wenige Meter entfernt vom Feuerwehrhaus im Gasthaus Festner-Busch – bei ihrer Jahreshauptversammlung. „Dieser Umstand hat uns etwa vier Minuten gespart“, sagt Erster Kommandant Karl Strauß. „Diese Zeit war entscheidend, ein paar Minuten später wäre das komplette Dach in Vollbrand gestanden.“

Das Wohnhaus in der Eichenfeld-Siedlung wurde stark beschädigt. © FW

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang aus den Fenstern im ersten Obergeschoß bereits dichter schwarzer Rauch. Sofort wurden die Flammen, die sich schon auf mehrere Zimmer sowie den Dachstuhl ausgebreitet hatten, unter schwerem Atemschutz im Innenangriff bekämpft. Auch von außen wurde das Feuer aus zwei Richtungen gelöscht. Rund 20 Minuten später war der Brand weitgehend unter Kontrolle. Dann mussten die oberen Stockwerke aufwendig auf Glutnester abgesucht werden. „Hierfür wurden Atemschutzträger nachalarmiert und eine Drehleiter kam zum Einsatz.“

Ein Bewohner, ein 49-jähriger Mann, musste rettungsdienstlich versorgt und in eine umliegende Klinik gebracht werden, berichtet die Feuerwehr Enzelhausen. Laut Kommandant Karl Strauß handelte es sich dabei um eine leichte Rauchgasvergiftung, „der Bewohner hat sich dann offenbar selbst entlassen und konnte später wieder zum Unglücksort zurückkehren“. Weitere Bewohner des Mehrparteienhauses hätten einen Schock erlitten.

Feuerwehrleute aus Mainburg unterstützten mit ihrer Drehleiter die Löscharbeiten in Rudelzhausen. © FW

Nicht nur die Löschkräfte waren vor Ort stundenlang beschäftigt: Auch Helfer der BRK-Kreisverbände Freising und Kelheim packten mit an und bauten in Windeseile ein beheiztes Zelt auf, in dem sich die Beteiligten bei einer Tasse Tee wieder aufwärmen konnten. Neben den 22 Ehrenamtlichen der Enzelhausener Feuerwehr waren auch Kräfte aus Tegernbach, Grafendorf, Grünberg, Au und Mainburg sowie von der Kreisbrandinspektion Freising involviert.

Inzwischen wurden außerdem Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Erding hinzugezogen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Montagnachmittag mitteilte, war das Feuer wohl in einem Kinderzimmer ausgebrochen, die genaue Ursache ist gegenwärtig noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung hätten sich bislang nicht ergeben, sagte ein Sprecher. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 80.000 Euro.

