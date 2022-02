Zweckverband Hallertau: Wasser soll deutlich teurer werden - Auch andere Versorger betroffen

Teilen

Der Wasserzweckverband Hallertau kündigt Preiserhöhungen für Trinkwasser an. (Symbolbild) © Alexander Kirch

Hohe Investitionen zwingen den Wasserzweckverband Hallertau, an der Preisschraube zu drehen. Das betrifft auch die Gruppen Baumgarten, Hörgertshausen und Wolnzach.

Rudelzhausen – „Das Wasser für unsere Kunden“, so der Vorsitzende des Wasserzweckverbands Hallertau, Franz Stiglmaier, „wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich teurer werden.“ Um die erheblichen Kosten des Verbands überhaupt schultern zu können, hat er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rudelzhausen einige geplante Vorhaben auf den Tisch gelegt.

Einführend brachte Stiglmaier die Räte auf den neuesten Stand in der Causa Wassergäste – im speziellen die Hörgertshausener und die Baumgartner Gruppe. Die Verträge mit beiden sind nämlich zum Jahreswechsel ausgelaufen, sodass nun laut Stiglmaier diese lediglich Großabnehmer ohne Vertrag seien. Eine Einigung auf einen neuen Wasserpreis sei bis dato aber nach wie vor nicht möglich gewesen, denn der Zweckverband Hallertau hat die Kosten für einen Kubikmeter Wasser auf 84 Cent erhöht, also rund 30 Cent mehr wie zuvor. Einen Preis, den die anderen drei Wassergäste zahlen werden, darunter auch der Markt Wolnzach. Die Bedarfsmeldung aus Hörgertshausen und Baumgarten wird zwar erwartet, allerdings geht Stiglmaier davon aus, dass es in der weiteren Folge der Verhandlungen zu juristischen Klärungen bezüglich Wasserpreis kommen werde.

Das Geld wird dringend benötigt

Der Hintergrund: Die Kalkulationsgrundlage der Baumgartner ergebe weiterhin einen deutlich niedrigeren Preis von 55 Cent pro Hektoliter, allerdings werde da der Zweckverband Hallertau laut Stiglmaier keinesfalls freiwillig zustimmen und sich auf keinen „politischen Kuhhandel“ einlassen. Es sei für ihn überhaupt nicht erklärbar, weshalb die Hallertauer Gruppe ihr Wasser weiter für 55 Cent verkaufen sollte, wenn doch die benachbarten Verbände Preise von 75 Cent bis über einen Euro aufrufen.

Das Geld wird dringlich gebraucht, denn es stehen erhebliche Kosten für den Zweckverband Hallertau ins Haus und somit Kredite für beispielsweise den Bau des Wasserwerks Au, für das die Rechtsaufsicht einen Plan der Gegenfinanzierung sehen möchte. „Wir müssen uns jetzt außerdem beherzt um die Sanierung unserer Anlagen kümmern, um nicht ins Hintertreffen zu geraten“, führte Stiglmaier aus. Deshalb müsse der Verband die Weichen neu stellen und vom Neubau- in den Erhaltungsmodus wechseln. Das koste eben Geld – auch den Kunden.

Stiglmaier wünschte sich von den Kommunen eine Sondervereinbarung, da das Erschließen von Baugrundstücken für den Verband viel koste, aber im Gegenzug kaum Einnahmen beschere. Hier wäre es laut dem Vorsitzenden denkbar, dieses Defizit auf den Baugrundstückspreis im Vorfeld umzulegen. „Wir wollen einfach nur, dass unser Defizit gedeckt wird und sicher damit kein Geld verdienen.“

Bescheide für die Kunden geplant

Was auch kommen werde: Verbesserungs- und Nacherhebungsbescheide für die Kunden des Hallertauer Zweckverbands. Mit dieser Grundstücks- und Geschoßflächenermittlung soll beispielsweise eruiert werden, ob die jeweiligen Beiträge aufgrund zusätzlicher Wasseranschlüsse angepasst werden müssen. Das sei eine Mammutaufgabe, betonte der Werkleiter des Zweckverbands, Thomas Dengler, denn die Datenlage sei schlecht und die Mitarbeiter müssten von Haus zu Haus gehen. „Wir schauen, was in den vergangenen 25 Jahren bei den Häusern passiert ist, also vor einer möglichen Verjährung“, erklärte Dengler.

Ein weiterer Plan: Sobald in den Kommunen größere Straßenarbeiten anstehen, will der Verband die Gunst der Stunde nutzen und neue Rohre verlegen lassen, damit es später nicht zu unliebsamen Rohrbrüchen komme – die dann wiederum die ganze Sachlage noch teurer werden lassen. Viele Leitungen seien 50 Jahre alt. Aktuell stehen dem Verband für Sanierungen allerdings „nur“ 600 000 Euro zu Verfügung, sodass Kredite von jährlich 1,5 Millionen Euro bis 2024 aufgenommen werden sollen, jedenfalls sofern das von der Verbandsversammlung mitgetragen wird. Wenn nicht, könnten viele Sanierungsarbeiten in den Kommunen laut Stiglmaier eben nicht durchgeführt werden.

Was laut dem Vorstand des Wasserzweckverbands Hallertau auf jeden Fall kommen wird, ist eine deutliche Gebührenerhöhung ab 2025 – und zwar voraussichtlich um einen Euro. Seine Rechnung: Zahle ein Haushalt aktuell 250 Euro pro Jahr für sein Wasser, müsse er in drei Jahren 450 Euro aufbringen. Eine deutliche Steigerung, die laut Stiglmaier aber „halbwegs vertretbar“ sei. Früher, so die Erklärung von Thomas Dengler, sei das Wasser auch durch Fördermittel billiger gewesen, mit einer Neuberechnung komme man aber langsam auf ein „normales“ Preislevel.

Da der Tagesordnungspunkt als Information für den Gemeinderat angelegt war, kam es zu keinem Beschluss durch das Gremium.

Richard Lorenz