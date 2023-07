SAUSOLITOS Beach – „A Place of Joy“: Strand-Feeling & Freizeitspaß zwischen Moosburg und Landshut

Erleben Sie den Sommer im SAUSOLITOS Beach Moosburg – Besucher erleben mit Cocktails und guter Gesellschaft das Strandfeeling am Ufer des Sees. © SAUSOLITOS

Ein erfrischender See, ein Strand zum Chillen und ein Spitzenteam, das Sie mit leckeren Speisen und coolen Drinks verwöhnt: Was will ein Sommertag schon mehr?

Genießen Sie den Urlaubstag am Strand, paddeln Sie über den See, lassen Sie sich auf dem SUP treiben: Davor und danach relaxen Sie im Liegestuhl bei einem erfrischenden Drink und lassen einfach „alle fünf gerade sein“.

Wer mehr Abwechslung sucht, kickert eine Runde, spielt Tischtennis, fordert zu einer Runde Beach-Volleyball oder Fußball auf. Kleinkinder können sich im abgegrenzten Bereich im Wasser austoben und für die beruhigende Sicherheit hat die Moosburger Wasserwacht stets einen Blick auf den See.

Action in der Sonne beim Beachvolleyball. © SAUSOLITOS

So vielfältig der See, so vielfältig ist auch die SAUSOLITOS-Karte: von Burritos bis Burger, Nachos und Sweet Potato Fries bis Kuchen und Eis. Der See macht hungrig und das Team steht für Sie bereit.

Mehr Informationen

Ein Stück Karibik bei uns: mit Beach Bar & einem eigenen „Haus am See“

Donnerstag bis Sonntag öffnet zusätzlich ab 15 Uhr die Beach Bar mit eigener Cocktailkarte.

Erfrischung an der SAUSOLITOS Beach Bar – Eine vielfältige Auswahl an Cocktails in Beach-Atmosphäre genießen. © SAUSOLITOS



Das weitläufige Parkgelände mit großem Parkplatz „direkt vor der Tür“ lädt zudem immer wieder zu großen Events ein. Unter anderem wird ausgelassen getanzt auf der Beachparty und gestaunt beim Oldtimertreffen – am See wird es einfach nie langweilig.

Wer jedoch ein Stück See für sich allein oder mit Freunden genießen möchte, der mietet sich das Haus am See. Abseits des Strandabschnittes erwartet Sie das gemütliche Haus mit privater Liegewiese, Steg, Grill, Liegestühlen und reichlich gefülltem Kühlschrank.

Ein kleiner Vorgeschmack auf Ihre nächste Beach Party

Willkommen am See – A Place of Joy

Öffnungszeiten Gelände: täglich 09.00–22.00 Uhr

SAUSOLITOS-Beach: täglich 12.00–22.00 Uhr

Küche: täglich 12.00–20.00 Uhr (an Regentagen geschlossen)

Beach Bar: Do.–So. 15.00–22.00 Uhr (an Regentagen geschlossen)

Haus am See: auf Anfrage per E-Mail

Events im Sommer 2023

Die Balance finden – Erholung beim Yoga am SAUSOLITOS Beach. © SAUSOLITOS

Samstag, 15.7. – Bier-Pong-Turnier Donnerstag, 27.7. – Sunset Yoga Donnerstag, 3.8. – Sunset Yoga Freitag, 4.8. – Beach-Party „Bea(t)ch Please“ Donnerstag, 10.8. – Sunset Yoga Donnerstag, 17.8. – Sunset Yoga Samstag, 19.8. – Bier-Pong-Turnier Freitag, \t26.8. – Beach-Party „Male Party“ Samstag, 2.9. – Blazing Beach Festival

Kontakt

SAUSOLITOS Beach

am Aquapark Moosburg

Sempt 20

85368 Moosburg an der Isar

Telefon: +49 8709 949900

E-Mail: info@sausalitos-beach.de

Web: www.sausalitos-beach.de

