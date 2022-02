Kontrolle an Rastanlage Fürholzen-Ost: Schleierfahnder entdecken drei Welpen in Kleinbus

Viel zu früh wurden die Welpen von ihrer Mutter getrennt. Jetzt befinden sie sich in der Quarantänestation. © VPI Freising

Damit hatte die Polizei nicht gerechnet: Bei einer Kontrolle auf der A 9 bei Neufahrn stieß sie in einem Kleinbus auf drei Welpen - in schlechter Verfassung.

Fürholzen - Den richtigen Riecher hatten die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Freising am Dienstagnachmittag auf der A9: An der Rastanlage Fürholzen-Ost fanden die Beamten bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleinbusses drei Hundewelpen. Für diese händigte der Fahrer zwar Heimtierausweise aus, diese waren jedoch nicht für die transportierten Welpen ausgestellt. „Echte Dokumente konnten die bulgarischen Insassen nicht vorzeigen“, heißt es im Polizeibericht.

Anzeige wegen Urkundenfälschung und weiterer Ordnungswidrigkeiten

Im weiteren Verlauf wurden zwei Hauptbeschuldigte ermittelt, die sich nun wegen Urkundenfälschung sowie weiterer Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die 34- und 35-jährigen Bulgaren, die in Deutschland keinen Wohnsitz haben, wieder entlassen.

Die noch viel zu jungen Hundewelpen wurden nach Angaben der VPI Freising an das Tierheim übergeben: „Laut Beurteilung der Tierärztin wurden sie viel zu früh von der Mutter getrennt und waren in schlechter körperlicher Verfassung.“ Da die in Deutschland notwendigen Impfungen fehlen, werden sie nun in der Quarantänestation versorgt und von den Tierärzten betreut.

