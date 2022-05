Verlorenes wiederfinden: Ungeahnte Möglichkeiten auf Schloss Hohenkammer

Teilen

Schloss Hohenkammer ist immer einen Besuch wert. © Schloss Hohenkammer

Von Konzerten bis hin zum Biergartenbesuch: Das Schloss Hohenkammer ist der ideale Ausgangspunkt für kulturelle und kulinarische Erlebnisse.

Vor über zwei Jahren begann die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen – sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben. Während Home-Office als Alternative zum Büro für viele nicht mehr wegzudenken ist, lässt sich eine Tatsache in Zusammenhang mit Corona nicht abstreiten: Wir haben mehr oder minder zwei Jahre lang Abstand gehalten und dadurch auf viele schöne Erlebnisse und Events verzichten müssen. Ein Grund mehr, den Frühling und den bevorstehenden Sommer mit Aktivitäten und Erlebnissen zu füllen. Der ideale Ausgangspunkt, um das zu tun, ist das Schloss Hohenkammer.

Von Konzerten über Volksfeste bis hin zum „einfachen“ Biergartenbesuch. Vieles konnte, sollte oder durfte während der heißen Corona-Zeit nicht stattfinden. Mit steigenden Temperaturen und dem Mehr-Draußen-Sein kehren die Sicherheit und die Lust etwas zu unternehmen zurück.

Zurück zum alten Gefühl

Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Tag auf ein Getränk oder leckeres Essen im Biergarten einzukehren? Völlig egal, ob nach einer Radltour, einer Wanderung oder einfach nur so. Seit Anfang Mai ist der Biergarten auf Schloss Hohenkammer wieder geöffnet. Auf der Rückseite des Schlosses direkt am Schlosspark gelegen, ist er der perfekte Ort, um gutes Essen zu genießen und sich rundum wohlzufühlen.

Schloss Hohenkammer ist immer einen Besuch wert. Fotostrecke ansehen

Sie wollen endlich wieder Volksfeststimmung mit Blasmusik, trauen sich aber noch nicht in ein volles Festzelt? Dann haben Sie jeweils am letzten Sonntag im Monat (Mai bis September, Ausnahme August) mittags die Chance einer Blaskapelle zu lauschen.

Sie sind eher der Liebhaber von abendlichem Volksfestflair? Dann ist das neuartige Freitagsspecial am zweiten Freitag im Monat (Juni bis September, Ausnahme August) genau das richtige für Sie. Ein Biergarten in wunderschöner und ruhiger Umgebung, Spareribs von glücklichen Schweinen und dazu Musik der „Blasmusik Hohenkammer“. Besser lässt sich ein Wochenende nicht einläuten.

Ein weiteres und dazu neues Event im Biergarten am Schlosspark und dem Restaurant „Alte Galerie“ (bei schlechtem Wetter) sind die Kulinarischen Themenwochen. Beginn der neuen Reihe war bereits im März mit Tatargerichten. Und wenn von Kulinarik die Rede ist, dann ist auch klar, womit die Reise weitergeht: mit dem königlichen Spargel. Liebhaber dieses edlen Gemüses warten jedes Frühjahr sehnsüchtig auf den Beginn der Saison. Im Biergarten im Schlosspark können Sie die kreativen Specials rund um den Spargel bis zum Sonntag nach dem Johannistag genießen.

Natürlich ist mit dem Spargel noch nicht Schluss. Im Sommer und Herbst steht der Biergarten bzw. später im Jahr die „Alte Galerie“ unter einem anderen kulinarischen Motto. Ab Mariä Himmelfahrt im August verwöhnt Sie das Biergartenteam eine Woche lang mit verschiedensten Burgerkreationen. Im September trumpft der Biergarten dann noch einmal eine Woche mit leckeren Gerichten rund um die Schwammerl auf.

Impressionen: Spezialitäten Fotostrecke ansehen

Mitte Oktober verlagern sich die Spezialitätenwochen mit der bevorstehenden Wildzeit in das Restaurant „Alte Galerie“. Eine Woche lang können Sie nun genüsslich Wildgerichte schlemmen – wie in der „Alten Galerie“ üblich, natürlich in feinster Bio-Qualität. Den Endspurt der kulinarischen Reise übernimmt die edelste aller Knollen. In der zweiten Adventswoche gibt es viele Gerichte rund um den Trüffel, bei denen Sie nach Herzenslust genießen können.

Die verschiedenen Spezialitätenwochen im Biergarten im Schlosspark finden Sie hier noch einmal im Überblick:

25. April bis 26. Juni: Spargelwochen

15. August bis 21. August: Burgerwoche

12. September bis 18. September: Schwammerlwoche

Ab Oktober führt das Schloss Hohenkammer die Spezialitätenwochen im Restaurant „Alte Galerie“ fort:

17. Oktober bis 23. Oktober: Wildwoche

28. November bis 4. Dezember: Trüffelwoche

Corona-Zeit erfolgreich genutzt Während der vergangenen zwei Corona-Jahre ist auf Schloss Hohenkammer viel im Hintergrund passiert. Das gesamte Team befand sich zu keinem Zeitpunkt in Kurzarbeit – auch dann nicht, als während der Lockdowns das Hotel nicht öffnen durfte. In dieser Zeit haben sich über 100 Mitarbeiter um das Gelände gekümmert. So wurden 1,8 km Flure, 165 der 168 Zimmer, alle Treppenhäuser, Tagungsräume und große Teile der Außenfassaden gestrichen sowie Mitarbeiterwohnungen renoviert, Putzarbeiten durchgeführt, Fenster sowie alle Außenbestuhlungen geschliffen, lasiert und lackiert. Sogar ein Fußboden wurde rausgerissen und ein neuer verlegt und vieles mehr.

Schloss Hohenkammer: Sommerkonzert im Grünen – Picknick-Konzert am 7. August

So anstrengend die Corona-Zeit bisher auch war, sie hatte doch etwas Gutes. Man hat sich auf ein paar wesentliche Punkte des Lebens zurückbesonnen. Dazu zählt vor allem, Zeit Miteinander zu verbringen, auch wenn das meist nur in kleinerer Runde möglich war. Ein weiterer Schritt zurück in die Normalität, steht in Hohenkammer im Sommer auf dem Programm. Wie wäre es dann zum Beispiel mit einem Picknick im Biergarten?

In jedem Fall sollten Sie sich Sonntag, den 7. August schon einmal im Kalender freihalten. Denn dann findet im Schlosspark das Picknick-Konzert statt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um ein Konzert und, wer möchte, um ein Picknick – natürlich lässt sich das Konzert auch auf Stühlen oder im Biergarten verfolgen. Die Umsetzung des ganzen Tages übernehmen dabei die 30 Azubis von Schloss Hohenkammer. Dabei übernehmen die angehenden Restaurant-, Hotel-, Veranstaltungskaufleute und Köche alles – von der Planung über die Organisation bis hin zum Service vor Ort. Unterstützt werden die Azubis natürlich vom Hohenkammer Azubi-Kompetenzteam, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Erstmals wird das Picknick-Konzert mit Sommerfest künstlerisch eingerahmt. Der in München geborene und in Oberösterreich aufgewachsene Künstler Andreas M. Sames wird seine Werke der „Aqua-Marmorata-Technik“, einer selbst entwickelten und verfeinerten Aquarelltechnik, ausstellen. So haben Sie neben gutem Essen und Musik auch noch die Möglichkeit bei einem Spaziergang durch den Schlosspark in eine neuartige Kunstwelt der Wasserfarben einzutauchen.

Was Sie beim Picknick-Konzert erwartet:

Konzert von 4-5 Nachwuchsbands aus der Region

Essensstand mit nachhaltigem, wiederverwendbarem Geschirr

Tombola

Spielplatz, Fußballplatz, Slackline und Boule-Feld im Schlosspark

Kunstausstellung von Andreas M. Sames im Schlosspark

Einen Gang zurückschalten

In der jetzigen „Post-Corona-Zeit“ ist es aber auch wichtig, sich nicht zu schnell zu überfordern und auch mal kleine Pausen in das „normale“ Leben einzubauen. Der perfekte Ort für ein bisschen Erholung und Entspannung bietet das Schloss Hohenkammer mit seinen verschiedenen Arrangements.

Während der zwangsweisen Corona-Ruhe ist vielen wieder etwas bewusst geworden: Es gibt kaum etwas Schöneres, als gutes Essen in vollen Zügen zu genießen. Wie wäre es dann einmal mit einem 6-Gang-Gourmetmenü eines Sternekochs?

Impressionen: Camers Fotostrecke ansehen

Camers über Nacht 6-Gang-Gourmetmenü im Camers Schlossrestaurant inkl. Übernachtung im Plus Zimmer und reichhaltiges Frühstücksbuffet im Gutshof-Restaurant ➡️ Jetzt buchen!

Auf dem Schlossanwesen befindet sich nicht nur das Sternerestaurant Camers, sondern auch die Alte Galerie. Die urige Ausstattung der Galerie mit einer Kupfer-Theke trifft auf bodenständige bayerisch-mediterrane Küche mit einer unverkennbaren Besonderheit: Es werden hauptsächlich Bioprodukte verwendet – ein Großteil davon stammt aus eigener Erzeugung vom Gut Eichethof.

Impressionen: Alte Galerie Fotostrecke ansehen

Auszeit – Einfach mal raus! Welcome-Drink, 3-Gang-Menü oder Buffet im Restaurant Alte Galerie inkl. Übernachtung im Plus Zimmer und reichhaltiges Frühstücksbuffet im Gutshof-Restaurant ➡️ Jetzt buchen!

Sie können sich nicht zwischen Sterneküche und bayerisch-mediterraner Bio-Küche entscheiden? Dann machen Sie doch einfach beides und schlemmen sich an zwei Abenden ohne schlechtes Gewissen durch das kulinarische Angebot von Schloss Hohenkammer.

Genuss2 Pralinenteller bei Anreise, 3-Gang-Menü oder Buffet im Restaurant „Alte Galerie“, 6-Gang-Gourmetmenü im Camers Schlossrestaurant sowie zwei Übernachtungen im Plus Zimmer inkl. reichhaltiges Bio-Frühstücksbuffet im Gutshof-Restaurant ➡️ Jetzt buchen!

Sie wollen das schöne Ambiente auf Schloss Hohenkammer genießen, sich aber lieber selbst versorgen? Wie wäre es dann mit dem Alten Försterhaus? Dieses liegt direkt auf dem Schlossgelände am Ufer der Glonn und wartet mit eigener Terrasse, Garten und Grillplatz auf. Auf Wellnessbereich, Fitnessbereich oder WLAN müssen Sie natürlich nicht verzichten.

Impressionen: Altes Försterhaus Fotostrecke ansehen

Weekend des Jahres Zwei Übernachtungen im Alten Försterhaus für bis zu 4 Personen; in den bayerischen Schulferien auch unter der Woche buchbar. Wir informieren Sie gerne. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse: mail@schlosshohenkammer.de

Abschalten bedeutet bekanntlich für jeden Menschen etwas anderes. Während es einige lieber ruhig angehen, wollen sich andere sportlich betätigen. Natürlich kann das Schloss Hohenkammer auch damit aufwarten. Wie wäre es einmal mit Golf? Drei Golfplätze liegen im Umkreis weniger Kilometer. Wer lieber laufen oder Radfahren möchte, auch dafür ist vorgesorgt. Die Krönung: Ein 6-Gang-Gourmetmenü im Camers Schlossrestaurant und zwei 3-Gang-Menü oder Buffet im Restaurant „Alte Galerie“ runden das Paket ab.

Auf die Plätze! Drei Übernachtungen im Exclusiv Zimmer inkl. Reichhaltigem Bio-Frühstücksbuffet, 6-Gang-Gourmetmenü im Camers Schlossrestaurant sowie 2x 3-Gang-Menü oder Buffet im Restaurant „Alte Galerie“ inkl. ein Greenfee für einen Golfplatz nach Wahl ➡️ Jetzt buchen!

Sie gehören zu der Sorte Mensch, die es ruhig braucht? Dann sollten Sie unbedingt einmal den japanischen Trend Shinrin Yoku (Waldbaden) ausprobieren. Das ist kein einfacher Waldspaziergang, sondern das aufmerksame und intensive Beschäftigen mit dem Wald im Wald: spüren wie der Waldboden nachfedert, den Geruch der Bäume bewusst aufnehmen und den Geräuschen des Waldes lauschen. Alles im märchenhaften Hohenkammer Wald.

Es lädt der Wald zum Bade Dreistündige Waldbaden-Führung, 3-Gang-Menü oder Buffet im Restaurant „Alte Galerie“ sowie zwei Übernachtungen im Plus Zimmer inkl. reichhaltigem Bio-Frühstücksbuffet im Gutshof-Restaurant ➡️ Jetzt buchen!

Chauffeurservice in einer Limousine, VIP-Empfang, Concierge Einkaufsservice und vergünstigte Preise – das alles im Ingolstadt Village. Exklusiver Ausgangspunkt für dieses Promi-Gefühl ist das Schloss Hohenkammer. Abgerundet wird dieses Einkaufserlebnis mit zwei Abendessen.

Schnäppchen-Jagd. Mit Stil. Chauffeurservice, Concierge-Einkaufsservice und VIP-Empfang im Village, zwei Übernachtungen im Plus Zimmer inkl. reichhaltigem Bio-Frühstücksbuffet, einem 3-Gang-Menü oder Buffet im Restaurant „Alte Galerie“ und einem 6-Gang-Gourmetmenü im Camers Schlossrestaurant ➡️ Jetzt buchen!

Ausblick auf Kommendes und den Herbst

Im Mai geht es auf Schloss Hohenkammer künstlerisch weiter. Vom 22. Mai bis 17. Juli ist zwischen Gutshof-Foyer und „Alte Galerie“ eine Ausstellung der seit zehn Jahren als Fotografin arbeitenden Hohenkammerin Sindia Boldt zu sehen. Die Ausstellung mit dem Titel „40 Frauen über 40“ wird am 22. Mai im Gutshof-Foyer eröffnet.

Auch wenn es mitten im Frühling viel zu früh ist, schon an den Herbst zu denken, macht es in diesem speziellen Fall durchaus Sinn. Denn das geplante Programm auf Schloss Hohenkammer ist nicht mit den letzten Sommer-Sonnenstrahlen vorbei!

Auch im Herbst beherbergt das Gutshof-Foyer wieder eine Ausstellung. Vom 9. Oktober bis 20. November steht die Gemeinschaftsausstellung von Stefanie von Quast und Christoph Everding mit dem Titel „Wege, die sich kreuzen“ auf dem Programm. In der Ausstellung haben Sie die Möglichkeit 14 Gemälde von Christoph Everding mit 14 Texten von Marcus Everding zu begutachten. Passend dazu präsentiert Stefanie von Quast eine Auswahl ihrer Skulpturen. Das Gutshof-Foyer ist tagsüber durchgehend geöffnet.

Ein weiteres Event, auf welches Sie sich freuen können, ist die Gallery on Stage. Inmitten der urigen „Alten Galerie“ soll die neuartige Konzertreihe auch im Herbst einmal im Monat das Publikum begeistern. Den Auftakt für die Konzertreihe gab BACK TO THERAPY im April. So soll die Bühne im Herbst auch anderen Kunstschaffenden geöffnet werden. Welcher Künstler oder welche Band im Herbst das nächste Mal in der „Alten Galerie“ zu Gast sein wird? Wir sind gespannt …