Kein langwieriger Bewerbungsprozess: einfach beim Job-Speeddating vorbeikommen und in die Ausbildung starten!

Die Schreiner Group GmbH bietet ab September 2022 tolle Ausbildungen an. Bewerben können sich Interessierte ganz entspannt und ohne Lebenslauf beim Job-Speeddating am 29.4. © Schreiner Group

Technik-Fans aufgepasst: Die Schreiner Group, ein Hightech-Unternehmen aus Oberschleißheim, sucht zum 1. September 2022 noch Azubis (m/w/d) für folgende Berufe: Medientechnologe, Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Kaufmann für Büromanagement und Industriekaufmann.

Bei der Schreiner Group können junge Leute vieles werden – vor allem richtig gut! Interessierte Jungen und Mädchen können einfach und unkompliziert anrufen (089/31584-3016) oder eine Mail (jobs@schreiner-group.com) schreiben. Oder, noch besser um gleich einen Super-Einblick zu bekommen:

Kommen Sie am 29. April zwischen 14 und 18 Uhr beim Azubi-Speeddating vorbei! Für das Azubi-Speeddating muss man sich nicht anmelden, einfach im Laufe des Nachmittags am Bruckmannring 22 in Oberschleißheim vorbeischauen und das internationale Hightech-Unternehmen entspannt kennenlernen! Mehr Infos über die Ausbildungen dort finden Sie hier.

Ausbildungsplatz mit Zukunft in einem Unternehmen mit Herz

Die Schreiner Group in Oberschleißheim ist das, was man einen „Hidden Champion“ nennt: Ein mittelständisches Unternehmen, das einer breiten Öffentlichkeit wenig bekannt ist und doch führend in einem speziellen Bereich. Bei dem innovativen Unternehmen aus dem Münchner Norden sind das Hightech-Etiketten. Über 2,5 Milliarden Stück werden pro Jahr von den 1.200 Mitarbeitern hergestellt. Würde man alle Etiketten aneinanderreihen, die innerhalb eines Jahres produziert werden, ergäben sie eine Strecke von mehr als dem dreifachen Erdumfang.

Aufgrund der vielversprechenden Zukunftsaussichten braucht die Schreiner Group mehr Nachwuchs als bisher – bewerben Sie sich jetzt! © Schreiner Group

Fast jeder kommt mit den Produkten in Berührung – allein in einem Pkw verbergen sich bis zu 300 Teile von der Schreiner Group. Zu ihren Kunden zählen fast alle großen Pharma- und Automobilunternehmen. Bekannte Produkte sind beispielsweise die Schweizer Autobahnvignette oder die Feinstaubplakette.

Gegründet wurde das international tätige Familienunternehmen 1951. Aktuell in der dritten Generation, wächst es seit Jahren enorm – und investiert viel in seinen Nachwuchs. Derzeit absolvieren 47 junge Menschen hier ihre Ausbildung. Eine von ihnen ist Julia Legotina (24). Sie macht eine Ausbildung zur Medientechnologin Siebdruck – eigentlich ein typischer „Männerberuf“. Wie sie sich fühlt als eine der wenigen Frauen in der Produktion?

Julia Legotina (24) macht eine Ausbildung zur Medientechnologin Siebdruck. © Schreiner Group

Manchmal ist es ein bisschen ungewöhnlich. Aber das finde ich auch gut, um sich selber zu testen. Und ich habe ja auch Vorteile gegenüber meinen männlichen Kollegen. Vielleicht kann ich nicht die schweren Rollen aufheben, aber ich habe kleinere Hände, was oftmals sehr nützlich sein kann.

Zu ihren Aufgaben zählt das Auftragsanrichten, Drucken und Abrüsten. Während ihrer Ausbildungszeit bei der Schreiner Group durchläuft sie auch andere Abteilungen, etwa das Farblabor oder die Druckformherstellung.

Die Auszubildenden bei der Schreiner Group werden als vollwertige Mitarbeiter wertgeschätzt. © Schreiner Group

Der Abteilungsdurchlauf gehört zu dem breiten Ausbildungskonzept des Unternehmens. Die kaufmännischen Azubis etwa werden im Rahmen ihrer in der Regel zweijährigen Ausbildung für mehrere Wochen in der Technik eingesetzt.

Unsere Auszubildenden werden bei uns als vollwertige Mitarbeiter wertgeschätzt. Über die gesamte Ausbildungszeit steht ihnen ein Ausbildungsbeauftragter zur Seite. Gerade am Anfang ist das wichtig, damit sich auch die jüngsten Kollegen vom ersten Tag an voll integriert fühlen.

Aufgrund der vielversprechenden Zukunftsaussichten braucht die Schreiner Group mehr Nachwuchs als bisher – und hat deshalb „die schnelle Bewerbung für Azubis“ eingeführt: Wer sich für einen Ausbildungsplatz interessiert, muss kein formelles Anschreiben formulieren oder seine Daten im Online-Karriereportal eintragen. Es genügt im ersten Schritt eine E-Mail an jobs@schreiner-group.com zu schicken. Wer mag, darf gerne sein Zwischenzeugnis oder seinen Lebenslauf anhängen.

Kontakt

Schreiner Group GmbH & Co. KG

Bruckmannring 22

85764 Oberschleißheim

Telefon: +49 89 31584-3016

Mail: jobs@schreiner-group.com

Web: www.schreiner-group.com/de/unternehmen/karriere/ausbildung-2022/