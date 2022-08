Sechs Jahre Junge Union Haag-Zolling: „Kleiner“ Geburtstag, großes Fest

Der Festumzug zum „Jubiläum“ der JU Haag-Zolling war gut besucht. © Martin

Sechs Jahre alt ist die Junge Union Haag-Zolling geworden, und das wurde von Freitag bis Sonntag ausgiebig gefeiert – mit Party, Schafkopfturnier und Festsonntag.

Haag - „Mehr Gäste, als erwartet“, lautete das Fazit von Vorsitzendem Benedikt Flexeder. Eine Woche lang wurde gewerkelt: Die Stockschützenhalle am Sportgelände des VfR Haag war für die Veranstaltung mit einem Boden ausgelegt worden, Tische und Bänke mussten aufgestellt, Bühne und Stände für Imbiss und Getränke vor Ort installiert werden.

Eine gewaltige Aufgabe, bei der mehr als die Hälfte der rund 50 Mitglieder kräftig mit angepackt hätten, berichtete Flexeder am Sonntag. Die Stimmung war ausgelassen – sowohl bei der Party am Freitagabend zum Auftakt des Gründungsfestes, als auch am darauf folgenden Samstag beim Nachmittagsprogramm mit Schafkopfturnier. Die Freunde einer gepflegten Schafkopfrunde seien voll auf ihre Kosten gekommen, resümierte der Vorsitzende. Der außergewöhnlich hohe Zuspruch forderte die Organisatoren: „Ich hatte mit etwa 50 Teilnehmern gerechnet“, berichtete Flexeder. Letztendlich seien es 116 Gäste gewesen, die sich spontan eingefunden hatten. Jeder habe ein „Blatt“ bekommen. Ein Geldpreis und eine Berlin-Reise seien an die Gewinner weitergegeben worden.

Festlich geschmückte Kirche

Beim großen Kirchenzug am Sonntagmorgen vom Sportgelände zur Kirche St. Laurentius wurde die Tradition großgeschrieben. 20 Vereine marschierten mit ihren Taferln und Fahnen hinter der „Musik“ her, die den Zug zur Kirche anführte. Wie an hohen kirchlichen Festen hatten die Mitglieder des Pfarrgemeinderats die Kirche geschmückt, Bänke waren auch im Außenbereich aufgebaut worden, um den Kirchenbesuchern ausreichend Sitzplätze anbieten zu können. Als Ehrengäste konnte der Verein neben Bürgermeister Anton Geier aus Haag und seinem Kollegen Helmut Priller aus Zolling auch MdB Erich Irlstorfer begrüßen.

Neben der Fahne der politischen Gemeinde und der weiß-blauen Raute des Freistaates Bayern wehte auch die gelb-weiße Fahne der Pfarrgemeinde St. Laurentius am Dorfplatz.

Dreitägiges Spektakel

Am Aufwand, den die JU Haag-Zolling zum Gründungsfest betrieben hat, hätte man denken können, dass der CSU-Parteinachwuchs schon etliche Jahre auf dem Buckel hat – auf jeden Fall wäre ein Geburtstag im mindestens zweistelligen Bereich dem Spektakel angemessen gewesen. Gefeiert wurde nur das sechsjährige Bestehen. Aber die Junge Union ließ sich nicht lumpen, funktionierte am Freitag die Stockschützenhalle in Haag zur Partymeile um, Feuerwehr und BRK sorgten dafür, dass alle Sicherheitsvorschriften bis ins Detail eingehalten wurden, die Gäste wurden ordentlich verpflegt, später am Abend öffnete eine Bar. Nach anfänglich etwas zähem Zulauf ging es erst gegen Mitternacht so richtig los mit Partystimmung – angefeuert von der Band „zruck zu Dir!“ und DJ Flokee.

Maria Martin

