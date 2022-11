Immer mehr Homeoffice – Seko Systems erklärt Unternehmen was Sie jetzt tun müssen!

Teilen

Mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen sicher arbeiten von zu Hause © SEKO Systems

Das Arbeiten aus dem Homeoffice ist für viele mittlerweile Alltag. Hierbei ist nicht nur ein klar vereinbarter Homeoffice-Vertrag nötig, sondern auch die richtige IT-Infrastruktur.

Aktuelle Herausforderungen haben viele Unternehmen im Bereich der Digitalisierung zum Handeln gezwungen. So zum Beispiel ist das Arbeiten aus dem Homeoffice für viele mittlerweile der normale Alltag geworden und nicht mehr wegzudenken. Hierbei ist nicht nur ein klar vereinbarter Homeoffice-Vertrag nötig, sondern auch die richtige IT-Infrastruktur.

Auf der anderen Seite der Medaille muss diese immer höheren Sicherheitsstandards entsprechen, um das Unternehmen nicht leichtsinnig zu gefährden.

Dabei verschlimmert sich die IT-Sicherheitslage in Deutschland immer weiter. Die SEKO Systems hat sich auf die Vereinigung dieser beiden Aspekte spezialisiert und ist Ihr vertrauensvoller Full-IT-Service-Anbieter, durch den Sie sich um die Themen IT-Sicherheit und mobiles Arbeiten keine Sorgen mehr machen müssen.

Kontaktieren Sie die SEKO Systems und schalten Sie Ihre IT auf Autopilot!

SEKO Systems jetzt kontaktieren

Wir bereiten den Weg für die Zukunft. Sprengen Sie die Grenzen Ihres Unternehmens durch die Digitalisierung mit Sicherheit und einem starken Partner an Ihrer Seite

Mit dem „IT as a Service“-Modell der SEKO Systems können Unternehmen flexibel auf monatlicher Basis ihren kompletten IT-Bedarf buchen.

SEKO Systems bietet Online-Sicherheit nach Maß © SEKO Systems

Heutzutage ist es nicht mehr nötig, teure Hardware wie Server und Firewall im eigenen Hause zu betreiben. Die SEKO Systems betreut als Full-IT-Service-Dienstleister in ihrem eigenen Rechenzentrum nicht nur Ihre Server und Firewalls, sondern überwacht und wartet diese auch, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Die SEKO Systems managt Ihre ganze IT-Infrastruktur und berät Sie regelmäßig zu Verbesserungen. Bei der SEKO Systems profitieren Sie von einem Ansprechpartner für sämtliche IT-Angelegenheiten.

IT-Sicherheit auf höchstem Niveau und kostenfreier IT-Sicherheitscheck für Interessenten

SEKO Systems bietet mit Ihren Lösungen einen Rundum-sorglos-Schutz für Ihre Daten und IT. © SEKO Systems

Ursprünglich agierten Hacker, um Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mittlerweile haben sich daraus kriminelle Organisationen entwickelt, deren Ziel es ist, Unternehmen gezielt zu schädigen und zu erpressen. Um sich dagegen zu wehren und einen entsprechenden Angriff frühzeitig zu erkennen und sich dagegen zu schützen, sind immer höhere Technologien in der Cyber Sicherheit nötig.

Die SEKO Systems bietet mit ihren Lösungen einen Rundum-sorglos-Schutz für Ihre Daten und IT. Dieser umfasst unter anderem Mailschutz, Firewall und End Point-Protektion (eine Weiterentwicklung des klassischen Antivirenschutzes). Dies sind wichtige Schlüsseltechnologien, können jedoch noch keinen Rundumschutz gewährleisten.

Mindestens genauso wichtig ist es, seine eigenen Mitarbeiter für das Thema IT-Sicherheit zu sensibilisieren.

Mit gezielten Phishing Simulationen kann die SEKO Systems die Notwendigkeit eines Schulungsbedarfes Ihrer Mitarbeiter erkennen und regelmäßig überprüfen.

Die SEKO Systems bietet jedem Interessenten einen kostenfreien IT Sicher Sicherheitscheck an.

Kontakt

SEKO Systems GmbH

Gremertshausen 19

85402 Kranzberg

Tel. 0176/83375843

E-Mail: info@seko-systems.com

Website: www.seko-systems.com/home

SEKO Sytems auf Linekdin