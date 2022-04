Seniorenunion Freising bittet zur offenen Aussprache mit dem Weihbischof

Klartext wurde bei der Aussprache der Seniorenunion unter dem Vorsitz von Franz Donauer (2. v. r.) mit Weihbischof Bernhard Haßlberger (r.) geredet. © Martin

Was sagt Weihbischof Bernhard Haßlberger zum sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche? Das wollte die Seniorenunion Freising wissen - und hat den Würdenträger eingeladen.

Haag – Zeit der Orientierung in den Pfarrgemeinden: Zu einer Aussprache mit Weihbischof und Wieskurat Bernhard Haßlberger lud die Seniorenunion Freising ihre Mitglieder am Donnerstagnachmittag in das Café Ampertal nach Haag ein. Wie sehr man jetzt Gläubige brauche, die in den Pfarrgemeinden dafür sorgten, dass Menschen wieder Freude am Glauben fänden, das war nur einer von vielen Punkten, über die der geistliche Würdenträger sprach.

Dass man die Verfehlungen von geweihten Männern, die sich an Schutzbefohlenen vergangen hätten, wie das jüngst im Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche aufgezeigt wurde, nicht auf die ganze Gemeinschaft übertragen dürfe, das machte Vorsitzender Franz Donauer eingangs deutlich. „Das hat die katholische Kirche in ein tiefes Tal gerissen“, knüpfte Haßlberger an. Die Kirche bestehe aus Menschen „mit Fehlern“, das sei offensichtlich. Und wie es in den Missbrauchsopfern aussehe, das könne er durchaus nachvollziehen. Betroffene hätten sich nämlich schon einige an ihn gewandt, die durch die herausgehobene Position des Priesters zum Schweigen verdammt gewesen seien.

Der Pfarrer als Lichtgestalt

Seine Frage habe gelautet, warum die Opfer nichts den Eltern erzählt hätten, oder der Gemeinde. Man hätte ihnen nicht geglaubt, weil man sich das beim Pfarrer nicht vorstellen konnte, habe er als Antwort bekommen. Der Pfarrer sei eine Lichtgestalt gewesen in dem kleinen Dorf in Südtirol. Das habe ihm der betroffene Mann erzählt, sagte Haßlberger. Die katholische Kirche sei „wie ein riesiger Dampfer auf See“ seit vielen Jahrhunderten unterwegs. Wenn jemand ins Steuer greife, dann brauche es lange, bis sich der Kurs ändere.

Die theologische Überhöhung der Kirche, wie sie im ersten Vatikanischen Konzil im Jahr 1870 dogmatisiert wurde, habe das Selbstbild der Institution geprägt – lange geprägt, wie Haßlberger einräumte. Als Art „vollkommene“ Gesellschaft sei die katholische Kirche unterwegs gewesen. Der Schutz des Rufs der Institution sei über dem Schutz der Schutzbefohlenen gestanden. „Und das ist der Kirche jetzt auf die Füße gefallen“, sagte der Weihbischof.

Das bisherige Modell bricht auf

Eine Kirche, die sich am Beispiel Jesu orientiere, sei in vielen Pfarrfamilien aber lebendig. Nach dem zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren hätten sich auch Laien in den Kirchen engagieren dürfen. Das Modell einer vorwiegend von hauptamtlichem Personal, also von Priestern getragenen Gemeinde, breche derzeit auf, sagte Haßlberger. Pfarreien würden zunehmend ein Raum, in dem sich die Aktivitäten auch nach den Wünschen der Gläubigen richteten und nach Ressourcen.

Der Priestermangel sei da. Ehrenamtliche, also Gläubige, übernähmen viele Dienste, so Haßlberger. Auch wenn das manchmal kritisiert würde. Da hätte schon der Pfarrer kommen können, wenn der Opa beerdigt werde – so etwa werde dann geredet. Das kirchliche Leben in den Kirchen dürfe nicht einschlafen. Denn dann gebe es nur noch „Splitter“, wenn in den Kirchen keine Gemeinschaft mehr sei.

Maria Martin

