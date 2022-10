„Sie leben Verantwortung“: Feuerwehr Haag feiert 150. Gründungsfest - Nur das Wetter trübt die Feier

Der feierliche Einzug der Fahnenabordnungen von befreundeten Wehren in die Stockschützenhalle in Haag war Teil des 150. Gründungsfests der Feuerwehr Haag. © Martin

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Haag wurden am Wochenende mit einem zweitägigen Festprogramm gefeiert. Ganz traditionell, wie sich das für so einen Anlass gehört.

Haag - Zum Weißwurstfrühstück, einem Festgottesdienst und dem gemeinsamen Mittagessen mit zünftiger musikalischer Unterhaltung hatte sich am Sonntag neben den Kameraden und ihren Familien auch die Bevölkerung in der Stockschützenhalle am Haager Sportheim eingefunden. Eröffnet worden war das Fest aber bereits am Freitag: mit einer „Firenight“ für die Jugend. Auch wenn es der Wettergott nicht gerade gut gemeint hatte, die Floriansjünger waren für alle Eventualitäten gerüstet.

Sauwetter zwingt zum Improvisieren

Einen kräftigen Regenguss schickte Petrus am Sonntagmorgen bereits da, als man ihn am wenigsten hätte brauchen können: Beim Eintreffen der befreundeten Wehren aus dem gesamten Landkreis schüttete es, was runter ging. Wärmer und gemütlicher war es dann in der Stockschützenhalle, wo die vielen fleißigen Helfer bereits seit dem frühen Morgen Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf des Festprogramms getroffen hatten. Mit Blick auf das Wetterradar hatte man sich entschieden, den Kirchenzug zum geplanten Festgottesdienst in der Kirche St. Laurentius abzusagen. Stattdessen wurde die kirchliche Feier kurzfristig in die Stockschützenhalle verlegt.

Das große Jubiläum feierten die Floriansjünger gemeinsam mit ihren Familien sowie der übrigen Bevölkerung. © Martin

Rund um den improvisierten Altar, den der kirchliche Dienst zusammen mit dem Pfarrgemeinderat mit den liturgischen Gegenständen für die Feier des Gottesdiensts bestückt hatte, konnte Pater Ignatius die Heilige Messe zelebrieren. Höhepunkt: die Segnung des Erinnerungsbands für die Vereinsfahne, die heuer ebenfalls ein kleines Jubiläum feiern durfte. 40 Jahre stehe sie bereits im Dienste der Kameraden, betonten Kommandant Balthasar Sellmaier und Vereinsvorsitzender Christian Stampfl, die das Band gestiftet hatten. Mit den besten Wünschen hätte es eigentlich von Fahnenmutter Antonie Huber befestigt werden sollen, die aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht an der Feier hatte teilnehmen können.

„Sensationell früh“ die Wehr gegründet

150 Jahre Dienst an den Mitbürgern, das wurde in den Grußworten nach dem Gottesdienst gewürdigt. Landrat Helmut Petz erinnerte an die „Bürgerwehren“, die in nachnapoleonischer Zeit in den Städten bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet worden waren. Mit 150 Jahren gehöre die Freiwillige Feuerwehr Haag mit zu den ältesten Dorffeuerwehren im Landkreis. „Sensationell früh“ sei das bürgerliche Engagement in Haag eingeführt worden. „Sie leben Verantwortung“, betonte der Landkreischef. Und das höre nicht bei der Bekämpfung von Bränden und den vielfältigen Hilfeleistungen bei Verkehrs- und anderen Unglücksfällen auf. Gerade im letzten halben Jahr hätten sich die Wehren auch bei der Organisation rund um die Ukraine-Flüchtlinge verdient gemacht. Respekt und Anerkennung in hohem Maße wolle er aussprechen, so Petz.

Kommandant Balthasar Sellmaier und Kreisbrandrat Manfred Danner erinnerte auch an die technische Ausstattung, die für eine sichere Rückkehr der Floriansjünger bei den Einsätzen nötig sei. „Das ist eine wichtige Säule zur Bewältigung unserer Aufgaben“, betonte Sellmaier. Die Gemeinde engagiere sich da gerne, meinte Bürgermeister Anton Geier. „Ich bin stolz auf euch“, betonte der Rathauschef. Die Haager Wehr zeichne hohe Motivation aus, auch in der Jugendarbeit. „Ihr schafft das richtige Maß, den Jugendlichen Verantwortung und auch die Freude am Ehrenamt zu vermitteln.“

Das Fahnenband zum Jubiläum wurde von Kommandant Balthasar Sellmaier (l.) und FFW-Vorsitzendem Christian Stampfl (2. v. l.) gestiftet. Gesegnet hat es Pater Ignatius. © Martin

Gegen den „Ist mir doch egal“-Zeitgeist

Wie wichtig es sei, dem heutigen Zeitgeist, der da heiße „Ist mir doch egal“, entgegenzutreten, das mahnte Pater Ignatius in seiner Predigt. Auch die Christen müssten so wie die Feuerwehrkräfte immer „einsatzbereit“ sein. Der Festsonntag klang schließlich beim gemütlichen Nachmittag mit der Partyband „Z’ruck zu Dir“ sowie bei Kaffee und Kuchen aus.

Maria Martin

