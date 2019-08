Silber für Dressurreiterin Emma Gömmer bei der Bayerischen

Sie wurde jüngst in den Deutschlandkader berufen. Nun holte Emma Gömmer aus Günzenhausen (17) auf Rosby den Vizetitel in der Dressur bei den Junioren und fährt zur Deutschen.

Eching/Günzenhausen - Weiterhin zielstrebig auf einem Erfolgskurs befindet sich Dressurreiterin Emma Gömmer aus Günzenhausen mit ihrem Pferd Sir Robyn Off Loxley, das sie liebevoll Robsy nennt. Bei den bayerischen Meisterschaften auf der Olympia-Anlage in München-Riem, bei denen knapp 300 Starter in den Wettbewerben Springen, Dressur und Voltigieren um Platz und Sieg kämpften, sicherte sich die 17-jährige Gymnasiastin im Feld der Junioren den Vizetitel und damit die Silbermedaille. An drei Wettkampftagen galt es für das Nachwuchstalent im Dressurreiten, das kürzlich in den Deutschlandkader berufen wurde, sich zu beweisen, gegen die starken Mitbewerber zu bestehen und die geforderten Lektionen möglichst exakt zu reiten.

Dressurreiterin Emma Gömmer qualifiziert sich für nationale Titelkämpfe

Jede einzelne Lektion wird mit maximal zehn Zählern benotet und aus der Gesamt-Punktzahl die Prozente errechnet. Nach den beiden Wertungsprüfungen der Klasse M**, in denen Emma mit dem 15-jährigen Oldenburger Wallach Robsy unter 18 Teilnehmer in dieser Leistungsklasse jeweils einen dritten Platz erzielte, konnte sie in der abschließenden Kürwertung mit einem zweiten Rang überzeugen. Dank einer konstant guten Leistung und Stockerlplätze in allen Prüfungen war’s der Vizemeistertitel hinter der Gewinnerin Sophia Ritzinger auf Romano80. Mit diesem Erfolg und dem Sieg bei einem weiteren Qualifikations-Turnier im schwäbischen Babenhausen, sicherte sich Emma Gömmer die Teilnahme an der deutschen Junioren-Dressurmeisterschaft, die im September im südpfälzischen Zeiskam ausgetragen wird.

Ulrike Wilms

