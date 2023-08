2:2 in der Nachspielzeit: Dezimierte Attachinger lassen zwei wertvolle Punkte liegen

Schraubt sich hoch: Attachings Mirnes Gurbeta köpft den Ball in die Gefahrenzone. Er schwächte sein Team später, indem er sich Gelb-Rot einhandelte. © Lehmann

Neun Feldspieler waren nicht genug: In der fünften Minute der Nachspielzeit kassierte Attaching gegen Grüne Heide Ismaning noch den 2:2-Ausgleich.

Attaching - Der Vorsprung wackelte in der Schlussphase endgültig. Neun Attachinger versuchten, den Ausgleich zu vermeiden. Es sollte nicht sein. Mit der letzten Aktion gelang dem SC Grüne Heide Ismaning der Stimmungskiller. Der BC Attaching hat gegen den Aufsteiger nur 2:2 gespielt und war danach überhaupt nicht gut auf den Schiedsrichter zu sprechen. „Wir bekommen immer gleich Gelb-Rote Karten und die Gegner für vergleichbare Fouls Zehn-Minuten-Strafen. Das versteh ich nicht“, ärgerte sich BCA-Coach Enes Mehmedovic.

In der ersten Hälfte war der Attachinger Trainer wohl noch deutlich besser gelaunt

Mitte der ersten Halbzeit hatte dürfte er noch sehr gute Laune gehabt haben. Seine Mannschaft spielte dominant und hatte die besseren Offensivaktionen. Eine davon durch Didier Nguelefack, der die Kugel platziert ins lange Eck beförderte (10.). Nach dem 1:0 blieb der BCA am Drücker. Sie erzwangen das Glück, denn nach einem langen Ball prallten der Torhüter der Ismaninger und ein Mitspieler zusammen. Franz Gamperl sagte Danke (15.). Die Hausherren hatten sich den Gegner zurechtgelegt. Ismaning lag zu diesem Zeitpunkt am Boden, hatte aber vor der Halbzeit zwei Riesenmöglichkeiten. Denn zweimal zeigte der Schiedsrichter nach Attachinger Fouls auf den Punkt. Den ersten Elfer von Christian Häusler parierte Hans Gamperl (25.), kurz vor der Pause verwandelte Andreas Brodschelm jedoch den zweiten zum 1:2 (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, bis Mirnes Gurbeta für ein Foul die Gelb-Rote Karte kassierte. Zuvor war er wegen Meckerns verwarnt worden. In Summe ein unnötiger Platzverweis. Weil kurz darauf Ismanings Marcel Gessler für ein vergleichbares Foul „nur“ eine Zehn-Minuten-Strafe kassiert habe, verstand Mehmedovic die Welt nicht mehr. In der Schlussphase bekam mit Daniele Chezzi auch ein BCA-Akteur eine Zeitstrafe. Zu neunt stemmte sich die Heimelf gegen den Ausgleich. Bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit mit Erfolg. Dann raubte ausgerechnet Gessler den Attachingern mit seinem Treffer zum 2:2 wichtige Punkte.