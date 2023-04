Spaett: Für jeden Typ das passende E-Bike

Spaett GmbH & Co. KG: Firmengelände © Spaett GmbH & Co. KG

Hochwertige E-Mountainbikes und E-Trekkingräder von Haibike und Pedelecs der Muttermarke Winora gibt es bei der Firma Spaett in Ismaning zu kaufen.

Wer sich zum ersten Mal mit dem Thema E-Bike beschäftigt, für den eröffnet sich eine Produktwelt mit unzähligen Modellen und Möglichkeiten. Um das passende Rad herauszufinden, braucht es einen kompetenten Wegweiser. Daniel Sänger ist so ein Experte: Er arbeitet als Product Genius bei der Firma Spaett in Ismaning, die nicht nur BMW und MINI-Fahrzeuge verkauft, sondern seit Jahren auch erfolgreich E-Bikes der Marken Haibike und Winora anbietet - mittlerweile als Haibike Premium-Händler mit Champion-Status. Hier gibt Daniel Sänger nun einen Überblick über fünf verschiedene, aber typische E-Bike Nutzer – und nennt beispielhaft ein für sie ideales E-Bike.

Welche E-Bike Typen gibt es?

Typ 1: Junger Familienvater

Für junge Familienväter: Winora Sinus iX12 E-Bike © Armin Forster

🚴‍♂️Die Anforderungen: Sein Rad muss alltagstauglich und bequem sein, mit möglichst aufrechter Sitzposition. Es braucht einen Rahmen mit tiefem Einstieg. Denn mit dem hinter dem Sattel befestigten Kindersitz wird es sonst zur akrobatischen Übung, das Bein über das Oberrohr zu schwingen, um auf- und abzusteigen. Und es wäre ein Sicherheitsrisiko für das Kind im Sitz.

🚴‍♂️Die Eigenschaften: Gerade, wenn es auch mal über Schotterwege durch z.B. die Isarauen geht, sorgen nicht zu dünne Reifen für Sicherheit und Laufruhe. Der höhere Rollwiderstand spielt dabei keine Rolle, er wird vom E-Motor ausgeglichen.

🚴‍♂️Das Modellbeispiel Winora Sinus iX12: Ein E-Bike auf breiten Profil-Reifen, das dank hochwertiger Komponenten bei Schaltung und Bremse einen sehr hohen Sicherheitsfaktor bietet. Genügend Akku-Reichweite und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis machen dieses Rad zu einem äußerst beliebten Modell im Familiensegment.

🚴‍♂️Das Zubehör: Eine Korbbefestigung an der Front bietet sich an, weil der Kindersitz den Platz über dem Gepäckträger belegt. Für gesundes und ergonomisches Fahren empfehlen sich – generell – auf den Fahrer individuell abgestimmte Griffe und Sattel von SQlab.

Typ 2: Ambitionierte Mountainbikerin

Haibike AllTrail 7 E-Mountainbike für ambitionierte Mountainbiker © Armin Forster

🚴‍♀️Die Anforderungen: Sie benötigt ein vollgefedertes Mountainbike, ein sogenanntes Fully, mit hoher Stabilität und maximaler Sicherheit bei Abfahrten. Die Federung soll sowohl in der Zug- als auch in der Druckstufe optimal eingestellt werden können, um die gewünschte Bremsleistung zu erzielen und bei Aufwärtsfahrten nicht zu viel Kraft in der hinteren Federung zu verlieren.

🚴‍♀️Die Eigenschaften: Eine aggressivere Profilierung der Reifen sorgt für optimalen Grip im Gelände. Dabei kristallisiert sich bei einer gemeinsamen Erprobung im Beratungsgespräch heraus, ob eine Mischbereifung mit unterschiedlichen Zoll-Größen vorne und hinten, oder eine Gleichbereifung bevorzugt wird. Ein größeres Vorderrad verbessert etwa beim Downhill den Geradeauslauf und die Fahreigenschaften, verringert aber dafür die Wendigkeit.

🚴‍♀️Das Modellbeispiel Haibike AllTrail 7: Das agile E-Mountainbike für jeden Einsatzzweck ist der ideale Begleiter auf ausgedehnten Touren, auf denen der Untergrund auch schon mal etwas gröber sein darf.

🚴‍♀️Das Zubehör: Eine Handyhalterung von SP Connect sorgt für eine variable und sichere Befestigung von Smartphones. Ein Anti-Vibrations-Modul absorbiert leichte Erschütterungen und vermindert Einflüsse auf empfindliche Bauteile. Diese Technik ist auf Motorrädern erprobt. Ein weiteres Komfort-Plus bieten individuell auf den Fahrer angepasste Sättel und Griffe von SQlab, die ein hohes Maß an Ergonomie liefern. Mit einem am E-Bike integrierten Lichtsystem von Supernova, das ebenfalls an die Fahrradelektrik angeschlossen ist, bewegt sich das Thema „Sehen und gesehen werden“ auf höchstem Niveau. Die breite, homogene Ausleuchtung und z.B. eine Fernlicht-Option kennt man sonst nur aus dem Pkw-Bereich.

Typ 3: Gelegenheits-Mountainbiker

Haibike AllTrail 7 E-Mountainbike für Gelegenheits-Mountainbiker © Armin Forster

🚴Die Anforderungen: Er möchte ein komfortables Mountainbike mit sportlicher Erscheinung. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten sollen ein harmonisches Fahren in der jeweiligen Situation ermöglichen, ohne grob durchgeschüttelt zu werden. Sprünge oder extreme Downhill-Abfahrten stehen nicht unbedingt auf der Tagesordnung, dafür spielen Sicherheit, genügend Reichweite und die Vernetzung mit Gleichgesinnten eine größere Rolle.

🚴Die Eigenschaften: Eine Vollfederung ist in diesem Fall nicht nur wegen der Fahreigenschaften, sondern auch aus optischen Gründen Pflicht. Über das Display sollen geführte Touren angezeigt werden, die im Vorfeld der Fahrt individuell gestaltet werden können. Gefällt die Route, kann sie an Freunde, die entsprechend ausgestattet sind, weiter geteilt werden. Oder als Empfehlung eine Online-Community erfreuen.

🚴Das Modellbeispiel: Haibike AllTrail 7 - Das agile E-Mountainbike für jeden Einsatzzweck ist der ideale Begleiter auf ausgedehnten Touren, auf denen der Untergrund auch schon mal etwas gröber sein darf.

🚴Das Zubehör: Eine Handyhalterung von SP Connect sorgt für eine variable und sichere Befestigung von Smartphones. Ein Anti-Vibrations-Modul absorbiert leichte Erschütterungen und vermindert Einflüsse auf empfindliche Bauteile. Diese Technik ist auf Motorrädern erprobt. Ein weiteres Komfort-Plus bieten individuell auf den Fahrer angepasste Sättel und Griffe von SQlab, die ein hohes Maß an Ergonomie liefern. Mit einem am E-Bike integrierten Lichtsystem von Supernova, das ebenfalls an die Fahrradelektrik angeschlossen ist, bewegt sich das Thema „Sehen und gesehen werden“ auf höchstem Niveau. Die breite, homogene Ausleuchtung und z.B. eine Fernlicht-Option kennt man sonst nur aus dem Pkw-Bereich.

Typ 4: Aktive Seniorin

Winora Sinus N5 als ideales Stadtrad für aktive Senioren © Armin Forster

👵Die Anforderungen: Sie schätzt eine komfortable Sitzposition, eine hohe Alltagstauglichkeit für zum Beispiel kleinere Einkäufe und genügend Reichweite für ausgedehnte Touren.

👵Die Eigenschaften: Ein tiefer Einstieg ohne Oberrohr erleichtert das sichere Aufsteigen aufs Rad, eine Sattelstützenfederung schont den Körper. Das Rundumpaket aus Gepäckträger, Schutzblechen und integriertem Licht ist elementar.

👵Das Modellbeispiel Winora Sinus N5: Das perfekte Stadtrad lässt sich dank Nabenschaltung leicht bedienen und sorgt mit seiner Rücktrittbremse dafür, dass es keine Umgewöhnung braucht und der eingeübte Reflex das E-Bike schnell zum Stehen bringt. Falls aber doch ein Freilauf beim rückwärts Treten gewünscht wird, ist das Sinus N5F die richtige Wahl.

👵Das Zubehör: Gerade in puncto Ergonomie spielen individuell ausgewählte Sattel und Griffe von SQlab eine wichtige Rolle. Körbe oder Taschen mit einem sicheren Befestigungssystem sorgen für optimalen Halt des Gepäcks und eine leichte Bedienbarkeit. Auch eine Achskupplung für Fahrradanhänger oder ein Rückspiegel sind denkbare Zubehöroptionen.

Typ 5: Gesundheitsbewusster Büropendler

Haibike Adventer FS: Ideal für den Arbeitsweg © Armin Forster

👨‍💼Die Anforderungen: Er will zwar flott an den Arbeitsplatz gelangen, aber nicht verschwitzt oder erschöpft ankommen. Das Rad sollte komfortabel und alltagstauglich sein, aber auch Dynamik ausstrahlen.

👨‍💼Die Eigenschaften: Mit einem Trekkingrad ist man nicht übertrieben sportlich unterwegs, nimmt im Vergleich zum Mountainbike eine angenehmere Sitzposition ein und genießt ein hohes Komfortlevel. Die Aktentasche kann auf dem Gepäckträger, in Körben oder witterungsgeschützt in Taschen mit intelligenten Befestigungssystemen verstaut werden. Dank des Schutzblechs braucht es keine Radsportbekleidung.

👨‍💼Das Modellbeispiel Haibike Trekking 10: Ein ausgewogenes E-Bike, perfekt für den Arbeitsweg oder die flotte Feierabendrunde. Der Akku, der über ordentlich Reichweite verfügt, lässt sich unkompliziert abnehmen und im Büro an der normalen Steckdose laden. Die breite Bereifung erhöht die Sicherheit und den Komfort. Wem die Federung an der Front nicht ausreicht, der kann seit kurzem auch zum vollgefederten Haibike ADVENTR FS greifen – für noch bequemere Fahreigenschaften.

👨‍💼Das Zubehör: Neben individuellen Griffen und Satteln von SQlab zum Wohle der Ergonomie und Gesundheit bieten sich Satteltaschen zum geschützten Gepäcktransport an. Ein Fahrradschloss von Abus mit Halterung am E-Bike erspart das anderweitige Verstauen.

Stark im Trend: E-Bike als Dienstrad leasen und Geld sparen Immer mehr Arbeitgeber bieten Angestellten als Benefit Fahrradleasing an und sorgen für eine Win-win-Situation: Der Beschäftigte bekommt, für eine bestimmte Laufzeit ein Dienstrad auch zur privaten Nutzung überlassen, und zwar zu günstigeren Konditionen als beim Direktkauf (in der Regel bis zu 40 Prozent Ersparnis – inklusive Versicherung). Für den Arbeitnehmer ergeben sich Steuervorteile, und auch der Arbeitgeber spart bei den Lohnnebenkosten. Das Unternehmen profitiert zudem vom gesunden Lebenswandel des Mitarbeiters, der seltener wegen Krankheit ausfällt. Die Firma Spaett kooperiert als E-Bike Händler mit den gängigsten Anbietern von Fahrradleasing - und verzeichnet hier eine wachsende Nachfrage. „Dieses Modell ist in immer mehr Unternehmen etabliert“, sagt Daniel Sänger, Product Genius bei Spaett in Ismaning. „Der gesamte Ablauf ist dabei sehr unkompliziert: Der Kunde sucht sich nach der Beratung bei uns ein Fahrrad aus. Ab dann läuft der Prozess über das Leasingportal - und nach einer Meldung über die Genehmigung durch den Leasinggeber wird bereits ein Auslieferungstermin vereinbart.“

