Spektakulärer Actiontag bei Haix: Flagship-Store mit Feuer und „SEK“ eröffnet - Video

Dass die Firma Haix mit seinen Funktionsschuhen und -kleidungsstücken auch Einsatzkräfte ausrüstet, nahm sie jetzt zum Anlass für einen spektakulären Aktionstag.

Hallertau – Brennende Menschen, ein Hubschrauber, der mitten auf der B301 landet, zwei Männer und eine Frau in schwarzer SEK-Uniform, und das alles flankiert von unzähligen Menschen: Haix, der Hersteller von Funktionsschuhen und -bekleidung, mit Sitz in Mainburg, hat am Samstag tief in die Kiste spektakulärer Programmpunkte gegriffen, um die Eröffnung seines neuen Flagship-Stores mit einem Tag der offenen Tür und zahlreichen Attraktionen zum großen Fest zu machen. Eingeladen waren alle, die Interesse hatten. Und Interesse hatten sehr sehr viele. Auch zahlreiche Menschen aus dem Freisinger Landkreis hatten am Samstag Mainburg als Ausflugsziel.

Geboten war einiges: So kam der Schlüssel für den Flagship-Store, dem neuen Aushängeschild von Haix, im Helikopter: Pünktlich um 11 Uhr landete der gelbblaue Hubschrauber, Geschäftsführer Ewald Haimerl stieg aus, eine schwarze Tasche in den Händen, eine dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Begleitet von drei Leibwächtern überquerte er die Bundesstraße in Richtung Bühne. Mit dieser Inszenierung war sie eröffnet, die neue 1000 Quadratmeter große Haix-Erlebniswelt.

Neben den Produkten werden im angeschlossenen Museumsbereich Informationen zur Entwicklung der Schuhproduktion von den Anfängen des Traditionsunternehmens bis heute ausgestellt. Die Gäste bekommen durch zwei Panoramafenster einen Einblick in die Produktion in Mainburg. Ein virtueller Rundgang führt Interessierte zudem durch das Werk in Kroatien.

Überschrieben war der Tag, zu dem gut 8000 Gäste gekommen waren, vor allem mit einem Wort: Action! Stuntman Matthias Schendel zeigte mit seinem Team spektakuläre Showeinlagen mit Sprüngen als 16 Metern Höhe und lebenden Fackeln. Der Verein der FFW Mainburg unterstützte die Feier mit einer großen Losaktion. Der Gesamterlös – 25.000 Euro – wurde an gemeinnützige Einrichtungen übergeben. Und so war’s am Ende ein Actiontag für den guten Zweck.