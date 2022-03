Stabile Finanzlage: Haag kann in Straßen und Kanal investieren

In den Straßenbau kann die Gemeinde Haag dank guter Finanzlage auch investieren. © Jan Woitas

Die Gemeinde Haag steht auf gesunden Füßen. Der Schuldenstand sinkt. Und so kann man sich Einiges leisten.

Haag - Der Haushaltsentwurf 2022, der am Dienstag zur Beratung auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand, weist ein ausgeglichenes Saldo auf. Er geht von Einnahmen und Ausgaben beim Verwaltungshaushalt in Höhe von 6,6 Millionen Euro, beim Vermögenshaushalt von 4,0 Millionen Euro aus. Der Gesamthaushalt beläuft sich auf 10,7 Millionen Euro. Der ohnehin geringe Schuldenstand der Gemeinde soll zum Jahresende, so wurde es von Daniele Schiffmann aus der Kämmerei errechnet, nur noch 150 750 Euro betragen (Vorjahr 527 596 Euro). Investitionskredite sind daher nicht nötig.

Deutlich an Boden gewonnen wurde im Vermögenshaushalt durch eine im vergangenen Jahr erfolgte Kalkulation der Beitragssätze für den eingeschränkten Herstellungsbeitrag bezüglich der Erweiterung und Sanierung der Kläranlage. 1,9 Millionen Euro konnten dadurch in die Kasse „gespült“ werden, aus der die Gemeinde ihre Investitionen bestreitet. Das Schöne daran: An der einmaligen Zahlung habe sich kaum jemand gestoßen, meinte Bürgermeister Anton Geier. Im Gegenteil: Die Bürger wüssten die umfangreiche Sanierung der Kläranlage in den vergangenen Jahren zu schätzen.

Auch in die Feuerwehr wird investiert

Eine weitere größere Einnahme erwarte man im Vermögenshaushalt mit dem geplanten Rückfluss aus der Zwischenfinanzierung für das VfR-Sportheim in Höhe von 546 500 Euro. Staatliche Zuwendungen für den Bau eines Regenrückhaltebeckens in Unterplörnbach wurden in Höhe von 101 220 Euro eingeplant, für den Verkauf von Bauland „In der Stockwiese“ 82 500 Euro. Die größten Investitionen sind im kommenden Jahr für Straßenbaumaßnahmen (651 000 Euro) und Kanalbaukosten (335 000 Euro) vorgesehen, Anschaffungen für den Bauhof (305 000 Euro), Anschaffungen und bauliche Maßnahmen im Feuerwehrwesen (125 050 Euro) sowie für den Erwerb von Bauland (100 000 Euro).

731 885 Euro werden vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt fließen. Mit diesem wird das laufende Tagesgeschäft der Kommune abgewickelt. Stabil hoch bleiben darin die Einnahmen bei der Einkommenssteuer mit zwei Millionen Euro. An Gewerbesteuer erwarte man 750 000 Euro, erläuterte Schiffmann. Die Umlage, die alle Jahre an den Landkreis gezahlt werden muss, bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil: 1,5 Millionen Euro.

Höhere Ausgaben bei den Personalkosten

Höhere Ausgaben mussten bei den Personalkosten angesetzt werden. Berücksichtigt wurde bei dem Betrag von 1,8 Millionen Euro die Erhöhung gemäß der letzten Tarifvereinbarungen. Aufgrund der stabilen Finanzlage der Gemeinde könne zum Jahresende hin sogar die Restsumme des Darlehens für die Sanierung des „Alten Wirt“ in Höhe von 352 907 Euro in voller Höhe zurückgezahlt werden, so Schiffmann. Nach einer geplanten Rücklagenentnahme für 2022 in Höhe von 669 175 Euro verblieben immer noch rund 1,7 Millionen Euro im Geldvermögen der Gemeinde (inklusive Sonderrücklagen). Das gut vorbereitete Zahlenwerk wurde von den Gemeinderäten einstimmig bewilligt.

Maria Martin

