Das Unternehmen Stemmer Feinwerktechnik wurde 1995 von Franz Stemmer gegründet. © Stemmer Feinwerktechnik GmbH

Es gibt viele Produkte auf dem Weltmarkt, die kleine Komponenten aus Hohenkammer beinhalten. Dort hat die Firma Stemmer ihren Sitz im Gewerbegebiet Hohenkammer und produziert für branchenbekannte Unternehmen. 30 Mitarbeiter stellen kleine Dreh- und Frästeile, auf Wunsch mit Montage, her.

Die produzierten Teile der Firma Stemmer befinden sich in Produkten großer Firmen wie Qioptiq (ehemals Rodenstock), Rheinmetall, HAWE Hydraulik oder Bucher Hydraulics. Man findet die Komponenten aus Hohenkammer unter anderem in den Objekten von Fotokameras oder in Zubehör von Zahnärzten. Die Spanne der Produkte ist wahrlich groß und beeindruckend.

Die Stemmer Feinwerktechnik GmbH ist ein zuverlässiger Arbeitgeber. © Nico Bauer

Das Unternehmen Stemmer Feinwerktechnik wurde 1995 von Franz Stemmer gegründet und startete mit fünf Mitarbeitern auf 600 Quadratmetern Produktionsfläche. Im Laufe der Jahre wuchs das mittelständische Familienunternehmen, das 2014 von Moosinning nach Hohenkammer umzog. Die Familie aus dem benachbarten Allershausen suchte in der Heimat einen zukunftsfähigen Standort.

Die Firma Stemmer Feinwerktechnik startete mit fünf Mitarbeitern auf 600 Quadatmetern. © Nico Bauer

Die Firma Stemmer ist ein zuverlässiger Arbeitgeber, der neben der modernen Produktionsstätte auch auf gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten achtet. „Wir arbeiten aktuell noch in einem Zwei-Schicht-Betrieb, wobei niemand länger als bis 20 Uhr arbeiten muss“, sagt Angela Gamperl, Mitglied der Geschäftsleitung. Bis August soll der Schichtbetrieb aber komplett eingestellt werden. Hier befinden sich die Geschäftsleiter noch im Gespräch mit den Mitarbeitern, um für alle Seiten die beste Regelung zu finden.

Die Firma Stemmer hat immer noch Platz für weitere Mitarbeiter. Ideal wären Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Feinwerkmechaniker oder Zerspannungsmechaniker. Es gibt aber auch viele Erfolgsgeschichten, wie Quereinsteiger ihre berufliche Heimat in dem familiären Betrieb gefunden haben. Junge Leute können über ein Praktikum in die Produktion hineinschnuppern und eine Lehre machen, mit der Option, gerne auch das ganze Berufsleben in der Firma zu verbringen.

Der familiäre Betrieb ist Heimat von zahlreichen Mechanikern und Quereinsteigern. © Stemmer Feinwerktechnik GmbH

Kontakt

Stemmer Feinwerktechnik GmbH

Am Königholz 2

85411 Hohenkammer

Tel.: 0 81 66 - 996 40 0

Fax.: 0 81 66 - 996 40 50

E-Mail: info@stemmer-f.de

Web: www.stemmer-f.de