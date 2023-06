7 bis 8 Uhr: Viva Vita

Im liebevoll dekorierten Gastraum lässt es sich wunderbar feiern. © Viva Vita

Tagen, Feiern, Speisen mit Herz: Im Tagungshaus Viva Vita erwartet die Gäste ein ganz besonderer Service.

Kaffeeduft liegt in der Luft. Auf einer Servierplatte wartet, liebevoll arrangiert, frisches Gebäck auf hungrige Seminarteilnehmende. Bevor die ersten Gäste eintreffen, bricht der Koch zu einem letzten Kontrollgang durch die Räumlichkeiten des Tagungshauses Viva Vita auf: Ist die Bestuhlung so, wie mit dem Kunden abgesprochen? Check. Ist alles blitzblank? Check. Funktioniert die Präsentationstechnik? Check. Das Viva Vita ist bereit für eine weitere Tagungsgruppe, die sich hier, ganz in der Nähe der plätschernden Moosach, zum Lernen, Konferieren oder Feiern trifft. „Unsere Kunden schätzen die herrliche Lage im Grünen sowie die perfekte Anbindung zum Flughafen und zur Stadt München“, weiß Betriebsleiter Christian Burger. So kommen neben Gästen aus dem Landkreis auch Firmen, die Tagungen im Raum München veranstalten oder auch internationale Gäste.

Das Viva Vita liegt malerisch am Fuße des Weihenstephaner Bergs. © Viva Vita

Neben der wunderschönen Umgebung am Fuße des Weihenstephaner Berges und den hellen, freundlichen Räumen dürfen sich die Tagungsgäste im Viva Vita auf einen ausgezeichneten Service freuen. Viva Vita ist alles andere als eine gewöhnliche Firma: Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zu Tariflohn zusammen. Das Tochterunternehmen der Lebenshilfe Freising e. V. bietet ihnen einen sicheren Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Inklusion ist im Viva Vita also gelebte Realität. In der Küche, in der Gästebetreuung und bei den anschließenden Reinigungsarbeiten packen alle mit an. Jeder einzelne, ob mit oder ohne Behinderung, trägt mit seinen individuellen Fähigkeiten und Talenten zum Gelingen der Veranstaltung bei. „Das ist unser besonderes Erfolgsrezept“ so Burger.

„Der Geist des Hauses ist einfach spürbar“

Gut gelaunt bereitet das Küchenteam frische Köstlichkeiten zu. © Viva Vita

Tagungsgruppen werden im Viva Vita mit einer umfangreichen Verpflegung verwöhnt. Dazu gehören ganztags warme und kalte Getränke, süße und herzhafte Snacks sowie frisches Obst. Mittags erwartet die hungrigen Seminarteilnehmenden dann ein warmes Buffet mit einer Auswahl an verschiedenen Gerichten, Salaten und Desserts. Alternativ kann ein hochwertiges Fingerfood- und Gläschenbuffet vorbereitet werden – für ein zwangloses Get-together in der Mittagspause. Die Mitarbeitenden des Viva Vita zaubern kreative Köstlichkeiten für jeden Geschmack und jede Ernährungsweise, von vegan über vegetarisch bis pescetarisch und omnivor.

Vom geballten Know-how der Küchenprofis können auch diejenigen profitieren, die etwas zu feiern haben. Ob Geburtstag, Hochzeit, Taufe oder Firmenjubiläum: Das Viva Vita kann für Familien- und Firmenfeiern aller Art gebucht werden. Die herzliche Atmosphäre dieses besonderen Gastronomiebetriebs lädt zu entspannten Stunden im Kreise von Familie, Freunden und Kollegen ein. „Der Geist des Hauses ist einfach spürbar“, sagt Betriebsleiter Christian Burger. „Wir bekommen häufig als Rückmeldung von unseren Gästen, wie außergewöhnlich freundlich und herzlich unsere Mitarbeitenden im Service sind.“

Wer seine Gäste lieber in die eigenen vier Wände einlädt, kann sich vom Küchenteam des Viva Vita mit einem professionellen Catering beliefern lassen. Auf Wunsch kümmert sich das freundliche Personal auch vor Ort um die Essensausgabe und das Abräumen des Geschirrs. Darüber hinaus nimmt das Team auch gerne Cateringaufträge von Unternehmen an – von der einmaligen Verpflegung bis zur regelmäßigen Belieferung.

Fokus auf Tagungsgruppen und Catering

Der Saal des Viva Vita wird gerne für Tagungen und Seminare gebucht. © Viva Vita

In diesem Jahr feiert das Viva Vita sein 20-jähriges Bestehen. Die dienstälteste Mitarbeiterin ist bereits seit den Anfangstagen dabei und immer noch mit viel Freude und Herzblut bei der Sache. Doch wie sagt man so schön: Leben heißt Veränderung. Seit Frühjahr dieses Jahres gibt es den öffentlichen Mittagstisch im Viva Vita nicht mehr. Stattdessen möchten sich Betriebsleiter Christian Burger und sein Team verstärkt auf das Catering-Angebot sowie die Bewirtung von Tagungsgästen und Gruppen konzentrieren. Hierfür wurde der Restaurantbereich zu einem modernen Tagungsraum mit zeitgemäßer Tagungstechnik ausgebaut. So gibt es einen weiteren Raum, in dem Menschen zu Besprechungen, Seminaren oder Feiern zusammenkommen können. Alle Gäste dürfen sich auf feine Köstlichkeiten freuen – und natürlich auf den freundlichen Service, der diesen integrativen Gastro-Betrieb so einzigartig macht. (Natalie Decker )

Nachgefragt

Ich hatte Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden. Dann bin ich auf Viva Vita gestoßen. Vor meinem Praktikum dachte ich mir, das schaffe ich nie. Dann wollte Viva Vita mich unbedingt einstellen. Mittlerweile arbeite ich seit fast 14 Jahren erfolgreich im Service. Ich komme rechtzeitig vor der Mittagsverpflegung und kontrolliere alles. Ich berate die Kunden am Buffet und nehme benutztes Geschirr mit. Abends verabschiede ich die Seminargäste. Der freundliche Umgang mit verschiedenen Gästen gefällt mir besonders gut.

Fakten & Kontakt

Gründung : 2003

: 2003 Leitung : Betriebsleiter Christian Burger

: Betriebsleiter Christian Burger Leistungsspektrum : Tagungshaus, Restaurant, Catering, Familienfeiern, Schulmensa

: Tagungshaus, Restaurant, Catering, Familienfeiern, Schulmensa Kontakt: Integrationsprojekt Freising gGmbH

Viva Vita

Gartenstraße 57

85354 Freising

Tel. 08161 / 48 30 169

E-Mail: info@vivavita-fs.de

Web: www.vivavita-fs.de

