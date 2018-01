Termine der BBV-Versammlungen im Ampertal

Im neuen Jahr finden wieder die Gebietsversammlungen des BBV und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten statt. Neben Terminen im Norden und Süden des Landkreises gibt es auch zwei Veranstaltungen im Ampertal.

Ampertal – In Hohenbercha kommt man dafür am Montag, 8. Januar, um 19.30 Uhr in der Tafernwirtschaft Hörger zusammen. Das ist der Termin für die Ortsverbände Aiterbach, Allershausen, Fahrenzhausen/Kammerberg, Hohenbercha, Hohenkammer, Jarzt, Kranzberg, Lauterbach, Paunzhausen, Schlipps und Wippenhausen/Thalhausen. Referenten des BBV sind Kreisobmann Georg Radlmaier sowie Geschäftsführer Gerhard Stock. Auch ein Vertreter des Amts wird vor Ort sein.

In Obermarchenbach treffen sich Vertreter der Ortsverbände aus Attaching, Attenkirchen, Berghaselbach, Dürnhaindlfing, Haag a.d. Amper, Haindlfing-Itzling, Kirchdorf, Langenbach, Marzling, Oberhummel, Rudlfing, Tüntenhausen, Wolfersdorf, Zolling und Freising im Gasthaus Stegschuster am Montag, 15. Januar, um 19.30 Uhr. Die Referenten bleiben gleich.