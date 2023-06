0 bis 1 Uhr: Texas Instruments macht Tablet, Handy und Autofahren erst möglich

Alleine in Freising sind rund 1.500 Mitarbeitende aus über 60 Ländern beschäftigt. © Texas Instruments

Als einer der größten Halbleiterhersteller weltweit ist Texas Instruments besonders attraktiv für alle, die durch Technologie die Welt verändern und das Leben von Menschen verbessern wollen.

Während wir nachts noch gemütlich vor dem Fernseher sitzen, auf dem Tablet vor dem Schlafengehen noch eine Serie streamen, mit den Freunden chatten oder mit dem Auto von der Party nach Hause fahren, wird bei Texas Instruments fleißig daran gearbeitet, dass all das überhaupt erst möglich ist.

Denn bei TI werden Chips und Halbleiter (ICs) produziert, ohne die der moderne und hoch technologisierte Alltag nicht mehr möglich wäre. Technologie, die früher mehrere Millionen gekostet hätte, ist dank TI inzwischen zum erschwinglichen Preis unter anderem in Smartphones. Zu Hause hält der Saugroboter die Wohnung staubfrei, im Garten nimmt der Mähroboter die Arbeit ab, sogar der frisch gebrühte Kaffee ist dank der Produkte von Texas Instruments möglich.

„TI baut auf jahrzehntelanger Erfahrung auf und zeichnet sich durch innovative Entwicklungen in der Halbleiterindustrie und der Fähigkeit einer verlässlichen Massenproduktion von Halbleitern aus“, stellt Andreas Schwaiger, Geschäftsführer Texas Instruments Deutschland, das Weltunternehmen vor, das seit 1966 einen Standort in Freising betreibt. „Seit Jahrzehnten ist es unsere Leidenschaft, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich machen. Wir waren schon immer Pioniere – angefangen von Elektronenröhren über den Transistor bis hin zur Einführung von Halbleitern.“

Innovation aus Freising für den Weltmarkt

Am Standort Freising wird bei Texas Instruments Tag und Nacht produziert. © Texas Instruments

Am Standort Freising, einem von 15 Produktionsstandorten weltweit, herrscht rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr emsiges Treiben. In vier Schichten wechseln sich die Mitarbeitenden ab, um Raumfahrt, Automobilindustrie und Elektronikhersteller zu versorgen. „Wir schaffen Halbleiterprodukte – wesentliche Bestandteile von Geräten, die Menschen jeden Tag nutzen. Unsere Produkte kommen in jedem nur erdenklichen elektronischen System zum Einsatz: vom vernetzten Auto bis zum Smart Home, von selbst-überwachender Medizintechnik bis zu vollautomatisierten Fabriken“, erklärt Andreas Schwaiger die vielseitige Verwendung.

Dass sich das Weltunternehmen in Freising niedergelassen hat, ist ein wahrer Gewinn für die Region. Ab 1966 wurden elektronische Bauteile hergestellt, 1976 begann die Wafer-Fertigung. Als Wafer werden in der Halbleiterfertigung die Scheiben bezeichnet, auf denen die Mikrochips produziert werden. Das alles findet in Reinraum-Umgebung unter kompletter Staubfreiheit und Hygiene statt. Heute produziert die Freising Fab (FFAB) auf ca. 10.000 qm Reinraumfläche rund 400.000 Wafer pro Jahr.

Halbleiterproduktion bei TI – eine attraktive Karriereoption

Die Halbleiter-Fertigung findet unter höchsten Hygiene-Standards statt. © Texas Instruments

Als einer der größten Halbleiterhersteller weltweit ist Texas Instruments besonders attraktiv für alle, die durch Technologie die Welt verändern und das Leben von Menschen verbessern wollen. Diversität und Inklusion werden in der Unternehmenskultur schon längst gelebt, denn „Innovation gelingt am besten, wenn eine Vielfalt an Sichtweisen, Erfahrungen, Wissen und Kompetenzen im Team zusammenkommen“. Allein am Standort Freising arbeiten Menschen aus über 60 Nationen, die Einstellungsquote an Ingenieurinnen liegt über dem Branchendurchschnitt.

Durch interne Initiativen, wie das Womens‘ Network für Mitarbeiterinnen oder die TI Pride für die LGBTQ-Community, werden die Vielfalt und der kreative Austausch gefördert. Ein Anreiz für Interessierte sind außerdem die Programme für eine ausgewogene Work-Life-Balance, beispielsweise der betriebseigene Sportclub TeXins, die kostenlose Nutzung des Makerspace FabLab in Freising sowie die Teilnahme an sozialen Projekten außerhalb des Unternehmens. TI bietet für jeden einen individuellen Karriereweg: „Die Möglichkeiten für Berufseinsteiger reichen vom Praktikum über Bachelor- und Masterarbeiten bis hin zu Rotationsprogrammen. Letztere gibt es für die verschiedensten Jobprofile, sodass Hochschulabsolventen verschiedene Abteilungen und internationale Standorte kennenlernen können.“ Heißt: Man kann sich spezialisieren, Abteilungen wechseln oder sich zur Führungskraft entwickeln.

Das moderne Produktionsgelände in Freising © Texas Instruments

Für Interessierte ebenfalls ein wichtiges Kriterium: TI hat sich zu einer verantwortungsvollen, nachhaltigen Produktion verpflichtet, die sich auf die Reduzierung von Emissionen, Abfall und Wasserverbrauch konzentriert. Unter anderem nimmt FFAB seit mehreren Jahren am Umweltpakt des Freistaats Bayern teil und wurde 2023 zum wiederholten Mal für Nachhaltigkeitsbemühungen wie Energiesparprojekte ausgezeichnet. Bettina Friemel

Nachgefragt

Andreas Schwaiger, Geschäftsführer Texas Instruments Deutschland © Texas Instruments

Mikrochips sind in allen erdenklichen Geräten zu finden: nicht nur in Computern und Smartphones, sondern auch in medizinischen Geräten, Autos, der Gebäudeautomatisierung, Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und vielen anderen. Weder unsere Mobilfunknetze noch unser Stromnetz würden ohne sie funktionieren, und die weltweite Nachfrage wird weiter steigen, da die Technologie eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und der Umstellung auf grüne Energie spielen wird.

Klaus Schimpf, Leiter FFAB © herbert.bungartz

Halbleiterproduktion ist immer Teamleistung. Die Herstellung ist so komplex, dass es auf jeden einzelnen Mitarbeiter ankommt. Nur mit einem starken Team können wir in Freising so professionell agieren und fit für die Zukunft bleiben!

Sebastian Kargl, Systemspecialist PE-/SACVD © Texas Instruments

TI bietet eine große Bandbreite an Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es viele Mitarbeiteriniativen für die interne Vernetzung sowie gesellschaftliches Engagement.

Fakten & Kontakt

Gründung : 1966

: 1966 Leitung : Andreas Schwaiger, Geschäftsführer Texas Instruments Deutschland

: Andreas Schwaiger, Geschäftsführer Texas Instruments Deutschland Leistungsspektrum : Der europäische Hauptsitz von TI befindet sich in Freising. Mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus mehr als 60 Ländern sind in Freising alle Support-Einheiten für den Vertrieb, die Fertigung und das Geschäft für die Analog- und Embedded-Processing-Produkte von TI angesiedelt.

: Der europäische Hauptsitz von TI befindet sich in Freising. Mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus mehr als 60 Ländern sind in Freising alle Support-Einheiten für den Vertrieb, die Fertigung und das Geschäft für die Analog- und Embedded-Processing-Produkte von TI angesiedelt. Mitarbeitervorteile: „Wir bemühen uns um eine gute Arbeitsatmosphäre und bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Leistungen wie ein wettbewerbsfähiges Gehalt, eine jährliche Gewinnbeteiligung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit der Telearbeit. Wir bieten auch die Möglichkeit, an verschiedenen Mitarbeiternetzwerken und lokalen Freiwilligenprojekten teilzunehmen.“

Texas Instruments freut sich auf Ihre Bewerbung:

Besuchen Sie das Karriereportal mit aktuellen Job-Angeboten: careers.ti.com/de

Texas Instruments

Haggertystraße 1

85356 Freising

Tel. 08161/800

Web: www.ti.com/de

