Wer anders als der Chef selbst könnte auch dem Laien erklären, dass das Bierbrauen jeden Tag eine neue Herausforderung darstellt. Professor Thomas Becker, Inhaber des Lehrstuhls für Brau- und Getränketechnologie in Weihenstephan, referierte in der Reihe „Wissenschaft – erklärt für Alle“ über das Reinheitsgebot „Nostalgie oder Innovationsmotor“ im Lindenkeller.

Freising – Thomas Becker ging im Lindenkeller weit zurück in seinem Referat via Overheadprojektor: bis zur neolithischen Revolution etwa 11000 vor Christus, als der Mensch der Jungsteinzeit langsam sesshaft wurde, zu produzieren begann und mit dem Ackerbau und der Viehzucht begann. In dieser Zeit siedle man auch die Entstehung des Bieres an: „Auch wenn uns das nicht geschmeckt hätte.“

Zwei Jahre nach dem 500. Jahrestag der Verkündigung des Reinheitsgebots in Ingolstadt, weiß der Bierprofessor: „Es gibt noch viel zu forschen.“ Aber Hildegard von Bingens Satz „Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko“ wollte Thomas Becker seinen Zuhörern nicht vorenthalten. Die Brauereien erlebten derzeit eine echte Renaissance. Es gibt, erklärte Becker, nach dem jahrelangen Brauereisterben wieder 1500 Brauereien, davon über die Hälfte in Bayern. Da scheine es nicht ins Bild zu passen, dass die Bayern weniger Bier konsumieren – jetzt gerade noch 100 Liter pro Kopf, aber 180 Liter Kaffee. Da setzt der Experte auf die Chinesen, die sicher dazu beitrügen, dass der Bierkonsum auf 200 Milliarden Liter weltweit gestiegen sei. Und die Chinesen trinken derzeit pro Kopf rund 100 Liter: „Da ist noch Luft nach oben.“

Das Reinheitsgebot hat historische Gründe, erläuterte Professor Becker. Weil der Weizen, den man ursprünglich zum Brauen verwendete, zum Brotbacken notwendig war, wurde verordnet, beim Biersieden Gerste einzusetzen. Also gilt seit 1526, dass Bier nur noch aus Hopfen, Malz und Wasser hergestellt werden darf. Seit 1837 wird es übrigens mit Hefe versetzt.

Thomas Becker hatte eine gute Nachricht für alle Biertrinker parat: „Bier wird nie schlecht, man wird nicht krank – es schmeckt anders, wenn es lange gelagert wurde“. Die neue Welle der Craft-Biere gefällt Thomas Becker: „Damit wird wieder positiv über Bier geredet.“

Ist nun das Reinheitsgebot auch ein Innovationsmotor? Das sei schon in der Vergangenheit so gewesen, erläuterte der Bierexperte. Die von Linde erfundene Kühlmaschine oder die Dampfmaschine hätten ohne Bier sicher länger gebraucht, bis sie ihren Siegeszug hätten antreten können. Und Bier muss ein Innovationsmotor sein, sonst gäbe es nicht „mehrere Milliarden Möglichkeiten, Bier zu brauen“. Wollte man all diese Biere verköstigen, würde man dreizehneinhalb Jahre dazu brauchen, sagte der Bierprofessor. Thomas Becker hatte übrigens vier verschiedene Sorten Bier, darunter einen Weizenbock „Galaxy“ mitgebracht, das die Zuhörer am Ende des Vortrages in homöopathischen Dosen verkosten konnten. Heinz Mettig